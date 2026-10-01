Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về mức cải thiện năng lực phát triển du lịch

Cụ thể, điểm TTDI của Việt Nam tăng 6,3% trong hai năm, chỉ sau Albania với mức tăng 7%, đồng thời cao hơn đáng kể mức cải thiện trung bình 2,1% của 110 nền kinh tế được WEF đánh giá. Thứ hạng của Việt Nam theo đó tăng từ vị trí 59 năm 2024 lên vị trí 52 năm 2026.

TTDI là bộ chỉ số đánh giá các yếu tố và chính sách tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và khả năng chống chịu của ngành du lịch và lữ hành. Chỉ số này không trực tiếp phản ánh lượng khách, mức chi tiêu hay doanh thu du lịch mà tập trung đánh giá những điều kiện giúp một điểm đến có khả năng thu hút, phục vụ du khách và duy trì hoạt động du lịch trong dài hạn.

Theo WEF, giai đoạn 2024 - 2026, điểm TTDI trung bình của các nền kinh tế tăng 2,1%, mức cải thiện nhanh nhất kể từ năm 2019. Kết quả này được thúc đẩy bởi sự gia tăng nguồn lực văn hóa, cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch, kết nối hàng không cũng như các nguồn lực phục vụ du lịch công vụ.

Tuy nhiên, du lịch toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Khả năng cạnh tranh về giá giảm tại khoảng 3/4 số nền kinh tế được xếp hạng; đầu tư cho du lịch chưa theo kịp nhu cầu, trong khi thiếu hụt nhân lực và khoảng cách kỹ năng tiếp tục tạo sức ép lên ngành.

WEF cũng lưu ý, tăng lượng khách và chi tiêu không đồng nghĩa lợi ích kinh tế - xã hội tự động được lan tỏa tới cộng đồng. Vì vậy, cùng với thúc đẩy tăng trưởng, các điểm đến cần chú trọng quản lý sức ép lên hạ tầng, tài nguyên, phân bổ lợi ích rộng hơn và tăng đầu tư vào con người để hướng tới phát triển du lịch bền vững.