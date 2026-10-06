Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á về quy mô nền kinh tế crypto

Theo báo cáo The 2026 Geography of Cryptocurrency của Chainalysis, trong giai đoạn từ tháng 7-2025 đến tháng 6-2026, Việt Nam ghi nhận 122,2 tỷ USD giá trị hoạt động tài sản mã hóa. Nếu xét toàn khu vực Trung Á, Nam Á, Đông Nam Á và châu Đại Dương, Việt Nam đứng thứ 4, sau Singapore với 284,1 tỷ USD, Australia 173,1 tỷ USD và Ấn Độ 135 tỷ USD. Riêng tại Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 2, sau Singapore.

Nhà đầu tư đang cầm biểu trưng Bitcoin trước màn hình theo dõi thị giá. Ảnh: CNBC

Con số trên được Chainalysis tính toán dựa trên nhiều dạng hoạt động của nền kinh tế crypto, gồm Bitcoin, Ether, stablecoin và các token khác, thông qua sàn giao dịch tập trung, sàn phi tập trung, giao dịch ngang hàng, hoạt động stablecoin, dòng tiền xuyên biên giới và các nền tảng dành cho tổ chức. Do đó, đây là thước đo về quy mô hoạt động tài sản mã hóa, không đồng nghĩa với lượng tiền người dân Việt Nam đang nắm giữ.

Hoạt động giao dịch ngang hàng (P2P) tại Việt Nam được đánh giá là khá sôi động. Chainalysis cho biết Việt Nam, Philippines và Thái Lan chiếm hơn 14% tổng giá trị các giao dịch P2P quy mô nhỏ trên toàn cầu, trong khi ba thị trường này chỉ chiếm khoảng 2,5% nền kinh tế crypto toàn cầu. Stablecoin cũng ngày càng được sử dụng trong các giao dịch xuyên biên giới trong khu vực.

Riêng hoạt động thông qua các sàn giao dịch tập trung tại Việt Nam đạt khoảng 69,8 tỷ USD, tương đương khoảng 57% tổng giá trị 122,2 tỷ USD trong kỳ. Con số này cho thấy bên cạnh hoạt động đầu tư, thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam đang hình thành những nhu cầu sử dụng thực tế, trong đó có chuyển tiền ngang hàng và thanh toán xuyên biên giới bằng stablecoin.

Quy mô thị trường lớn cũng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho tài sản số. Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, trong khi Bộ Tài chính đã ban hành các thủ tục hành chính phục vụ việc cấp phép tổ chức cung cấp dịch vụ thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Từ ngày 1-1-2026, Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực, lần đầu đưa tài sản số vào phạm vi điều chỉnh pháp luật. Chính phủ cũng đang xây dựng các cơ chế quản lý về thuế, kế toán và hoạt động giao dịch tài sản mã hóa. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2026/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa trong khuôn khổ thí điểm.

Việt Nam có khoảng 17 triệu người sở hữu tài sản mã hóa, thuộc nhóm 7 quốc gia có số người nắm giữ crypto lớn nhất thế giới. Những con số này cho thấy tài sản số đã hình thành một thị trường đáng kể tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, hạ tầng và cơ chế quản trị rủi ro để thị trường phát triển minh bạch, an toàn.

Crypto là tên gọi ngắn của tiền mã hóa - một loại tài sản kỹ thuật số được tạo ra và giao dịch trên Internet, sử dụng công nghệ blockchain để ghi nhận và bảo đảm các giao dịch.