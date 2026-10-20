Việt Nam đứng thứ 19, chờ đột phá từ bơi và cử tạ

Trung Quốc dẫn đầu, Việt Nam hướng tới những tấm huy chương tiếp theo

Asian Para Games 2026 đang chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đoàn thể thao hàng đầu châu lục. Sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên, Trung Quốc tạo khoảng cách đáng kể trên bảng huy chương, trong khi chủ nhà Nhật Bản và Uzbekistan lần lượt giữ các vị trí tiếp theo.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày 20/10 với hai tấm huy chương, tiếp tục đặt kỳ vọng ở những nội dung sở trường như bơi, cử tạ và điền kinh.

Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản. Đây là một trong những sự kiện thể thao quan trọng nhất của châu lục dành cho các vận động viên khuyết tật, đồng thời là cơ hội để các tuyển thủ tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2026

Theo bảng tổng kết ngày 19/10 được báo thể thao quốc tế Khel Now công bố, Trung Quốc dẫn đầu với 62 huy chương, gồm 26 vàng, 20 bạc và 16 đồng. Nhật Bản xếp thứ hai, Uzbekistan đứng thứ ba, trong khi Ấn Độ và Kazakhstan lần lượt giữ các vị trí thứ tư và thứ năm.

Bảng trạng thái đã xác nhận sau ngày 19/10/2026:

Sang ngày thi đấu 20/10, cuộc đua huy chương tiếp tục có những diễn biến mới. Các bản tin quốc tế ghi nhận Trung Quốc củng cố vị thế dẫn đầu, trong khi Iran, Hàn Quốc và Ấn Độ tiếp tục cạnh tranh thứ hạng. Do các nội dung trao huy chương diễn ra trong nhiều khung giờ, vị trí của các đoàn có thể thay đổi liên tục.

Việt Nam xếp thứ 19 sau ngày ra quân

Hai tấm huy chương đầu tiên của Việt Nam đến từ cử tạ và điền kinh.

Ở môn cử tạ, lực sĩ Lê Văn Công giành huy chương bạc hạng cân 49kg nam với thành tích 171kg. Anh xếp sau Omar Qarada của Jordan, người giành huy chương vàng với mức tạ 176kg. Kết quả này tiếp tục khẳng định khả năng cạnh tranh của đô cử Việt Nam tại những giải đấu lớn, dù phải đối đầu với nhà vô địch Paralympic giàu kinh nghiệm.

Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Ngọc Thúy mang về huy chương đồng nội dung ném lao nữ hạng F54. Thành tích của hai vận động viên giúp đoàn Việt Nam có được sự khởi đầu tích cực trong bối cảnh lực lượng tham dự đại hội không đông.

Tại Asian Para Games 2026, Việt Nam cử 36 thành viên tham dự, trong đó có 21 vận động viên thi đấu ở 5 môn: điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông.

Bơi và cử tạ tiếp tục được kỳ vọng

Ngày 20/10, đội tuyển bơi Việt Nam bước vào một trong những ngày thi đấu đáng chú ý, với sự góp mặt của nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm.

Tâm điểm là Võ Thanh Tùng, tranh tài ở nội dung 50m bơi bướm hạng S5. Với kinh nghiệm từng giành huy chương bạc Paralympic Rio 2016, anh được kỳ vọng phát huy bản lĩnh tại các cự ly ngắn.

Cùng ngày, Đỗ Thanh Hải đăng ký thi đấu 50m bơi bướm và 100m tự do; Vi Thị Hằng tham dự 100m tự do; Hà Văn Hiệp tranh tài 50m ếch; còn Trịnh Thị Bích Như góp mặt ở các nội dung 50m bướm và 100m tự do.

Theo lịch thi đấu được công bố trước đó, các lượt chung kết bơi trong ngày 20/10 dự kiến bắt đầu từ 15h theo giờ Việt Nam. Vì vậy, tại mốc 13h30, nhiều cơ hội huy chương trên đường đua xanh vẫn nằm ở phía trước.

Ở môn cử tạ, hai vận động viên nữ Đặng Thị Linh Phượng và Châu Hoàng Tuyết Loan lần lượt tham dự các hạng cân 50kg và 55kg. Sau thành tích của Lê Văn Công, những nội dung này tiếp tục nhận được sự quan tâm khi có khả năng đóng góp thêm huy chương cho đoàn Việt Nam.

Trong khi đó, điền kinh chờ đợi màn tranh tài của Trần Thị Thúy Hằng ở nội dung ném đĩa nữ nhóm phân hạng F43/F44/F62/F64. Thành tích huy chương đồng của Nguyễn Thị Ngọc Thúy trước đó là động lực để các tuyển thủ tiếp tục hướng tới những kết quả tích cực.

Những nội dung chưa hoàn tất và cơ hội phía trước

Tính đến mốc cập nhật giữa ngày 20/10, chương trình thi đấu Asian Para Games 2026 vẫn còn nhiều nội dung chưa bước vào vòng chung kết hoặc chưa trao huy chương.

Đối với Việt Nam, những nội dung đáng theo dõi tập trung vào bơi, cử tạ nữ và ném đĩa nữ. Bên cạnh đó, bóng bàn và cầu lông là hai môn đoàn đã tham gia thi đấu từ trước lễ khai mạc, vì vậy không thể coi đây là những môn chưa khởi tranh.

Ở phạm vi toàn đại hội, các môn như bắn cung, cầu lông, bóng bàn, bơi và cử tạ vẫn tiếp tục diễn ra các vòng đấu, với nhiều cơ hội thay đổi bảng tổng sắp trong những ngày còn lại.

Chờ bước tiến mới của thể thao người khuyết tật Việt Nam

Mặc dù mới giành hai huy chương trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên, đoàn Việt Nam vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích tại Asian Para Games 2026.

Với lực lượng tập trung vào năm môn thể thao, mục tiêu quan trọng không chỉ là gia tăng số huy chương, mà còn thể hiện năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu và khả năng duy trì phong độ của các tuyển thủ trước những đối thủ hàng đầu châu Á.

Những lượt tranh tài tiếp theo tại Aichi-Nagoya sẽ quyết định khả năng cải thiện thứ hạng của Việt Nam, đặc biệt ở các nội dung bơi và cử tạ được kỳ vọng tạo dấu ấn trong những ngày tới.