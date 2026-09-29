Việt Nam đụng độ Thái Lan khi Chanathip tái xuất: Bài toán giải mã tuyến giữa chưa có lời giải

Biết rõ tầm quan trọng của trận đại chiến, HLV Anthony Hudson đã chủ động giữ sức cho Chanathip khi rút anh khỏi chiến thắng 4-0 trước Pakistan để dồn toàn lực đấu Việt Nam tại ASEAN Cup.

Thông điệp dường như rất rõ ràng: Thái Lan xem trận đấu với Việt Nam là một trong những màn so tài quan trọng nhất của vòng bảng, đồng thời cũng là cách mà họ muốn lấy lại ảnh hưởng sau khi để thua chúng ta với tổng tỷ số 2-4 tại chung kết ASEAN Cup vừa qua. Còn với thầy trò HLV Kim Sang-sik, sự trở lại của "Messi Thái" tạo ra một bài toán hoàn toàn khác, đặc biệt là Việt Nam phải tổ chức lại tuyến giữa.

Sự lợi hại của Chanathip không dừng lại ở kỹ năng xử lý cá nhân. Nhạc trưởng này cực kỳ nguy hiểm nhờ tư duy nhận bóng giữa các tuyến, xoay xở trong phạm vi hẹp rồi đưa ra các đường chọc khe sắc lẹm chỉ sau vài nhịp xử lý. Thái Lan khi Chanathip đạt phong độ cao sẽ có ngay một nhịp cầu nối trực tiếp giữa tuyến giữa và hàng công, buộc Việt Nam phải duy trì sự đề phòng tối đa.

HLV Anthony Hudson chủ động giữ Chanathip (18) cho trận gặp Việt Nam. Ảnh: Thanh Niên

Ngay cả khi Chanathip không xuất hiện từ đầu, tuyến giữa của người Thái vẫn rất ổn với những cái tên như Sarach Yooyen, Supachok Sarachat, Peeradol Chamrasamee đều là những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Họ cùng với Chanathip sẽ là những ngọn lửa mạnh mẽ, bổ sung chất thép cho những cái tên như Kakana Khamyok, Seksan Ratree để làm khó chúng ta.

Trong chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Philippines, khu trung tuyến của Việt Nam chưa cho thấy khả năng làm chủ hoàn toàn cục diện. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik nhiều thời điểm phải lùi sâu phòng ngự, đồng thời các nhịp chuyển trạng thái từ thủ sang công vẫn thiếu đi độ mượt mà cần thiết. Nếu không sớm khắc phục khoảng trống ấy khi chạm trán người Thái, đó chắc chắn sẽ thành tử huyệt để đối thủ khoét vào.

Gặp Thái Lan, câu chuyện khó nhất chính là làm sao phong tỏa được lối chơi của đối thủ. Trong đó "bắt chết" Chanathip chưa chắc là lời giải. Nói cách khác, muốn hạn chế tầm hoạt động cũng như những đường chuyền xuyên tuyến lợi hại của "Messi Thái", đội tuyển Việt Nam phải kiểm soát cả không gian xung quanh anh.

Nhiệm vụ này đòi hỏi sự vận hành đồng bộ của toàn hệ thống chứ không thuộc về riêng tuyến nào; tuyến giữa phải duy trì cự ly sát sao với hàng phòng ngự, trong khi các nhân tố phía trên cần gia tăng áp lực ngay từ sớm để phong tỏa các đường chuyền hướng tới Chanathip. Bất kỳ mắt xích nào phản ứng chậm nửa nhịp cũng có thể bị Thái Lan lập tức trừng phạt.

Chanathip (18) trong đội hình của đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Thanh Niên

Thái Lan có khả năng gây sức ép rất lớn như cách họ từng hai lần vượt lên dẫn trước ở lượt về trước khi Việt Nam gỡ hòa ở ASEAN Cup vừa rồi. Lần này, đối thủ còn có thêm Chanathip, nên mức độ nguy hiểm còn lớn hơn, đòi hỏi các chiến binh sao vàng phải chơi bình tĩnh và bản lĩnh hơn.

Trong bối cảnh Xuân Son phải nói lời chia tay giải đấu vì chấn thương, sự trở lại của Hoàng Đức trở thành yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự hiện diện của anh sẽ cung cấp khả năng giữ bóng chắc chắn, giúp lối chơi của Việt Nam vận hành mềm mại và thoát đi sự bế tắc. Phẩm chất cá nhân của Hoàng Đức hoàn toàn đủ sức tạo nên cuộc đối đầu sòng phẳng với Chanathip để bật lại sức ép từ đối thủ, đây có thể xem là nút thắt then chốt của trận đấu.

Nhưng tình trạng sức khỏe của Hoàng Đức vẫn là một dấu hỏi. Anh đã tập lại cùng toàn đội. Nếu ra sân, Hoàng Đức với khả năng xoay xở, thoát pressing quá hay của mình chắc chắn sẽ giúp Việt Nam giữ bóng tốt hơn, chuyền bóng chắc chắn hơn và quan trọng nhất là sẽ biết đưa bóng lên phía trên sau khi đoạt lại quyền kiểm soát.

Mặc dù vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn phải chuẩn bị phương án dự phòng nếu Hoàng Đức không thể đá chính hoặc đủ thể lực cày ải suốt 90 phút, khi đó việc tái thiết lập trục giữa bắt buộc phải được xử lý nhanh chóng. Dù Lê Phạm Thành Long đã thể hiện tròn vai, phong độ của Đỗ Hoàng Hên vẫn mang lại nhiều phập phù. Liệu những tính toán như tung Võ Hoàng Minh Khoa, Ngô Đăng Khoa vào sân lúc cần thiết hay kéo Minh Hoàng lùi sâu hơn có gia tăng tính thép cho tuyến giữa?

Hoàng Đức (14) có mặt sẽ làm tăng hy vọng cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Thanh Niên

Chỉ cần chủ động kiểm soát được một phần thế trận, buộc Chanathip sẽ phải lùi sâu hơn để tìm bóng. Khi ấy, ảnh hưởng của nhạc trưởng người Thái lên khu vực cuối sân của Việt Nam cũng sẽ giảm đi. Đó sẽ là bài kiểm tra về khả năng thích ứng của một đội bóng sau khi đối thủ thay đổi cách tiếp cận và là cơ hội cho các học trò ông Kim tái khẳng định ưu thế trước Thái Lan.

Dù Chanathip đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi của Thái Lan, tuyển Việt Nam không thể dồn toàn bộ sự chú ý vào riêng cá nhân này. Để vô hiệu hóa "Messi Thái", tập thể của HLV Kim Sang-sik phải giành chiến thắng ở một quy mô rộng lớn hơn: làm chủ không gian, duy trì cự ly đội hình chuẩn xác, bẻ gãy các pha nhận bóng giữa tuyến và quyết không để đối thủ dùng tuyến giữa làm bàn đạp tổ chức hỏa lực.

Nếu đội tuyển Việt Nam muốn tiếp tục đứng vững trước người Thái, câu trả lời không nằm ở việc thầy Kim sẽ phải phân công ai kèm Chanathip, mà chính là việc cả đội hình có thể khiến anh trở nên ít nguy hiểm đến mức nào. Lúc đó thế trận sẽ giúp cho chúng ta dễ chơi hơn và đạt được những gì mình mong muốn hơn.