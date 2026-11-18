Tối 17/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Việt Nam đã rời Manila về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan từ ngày 14-17/11 tại Philippines.

Trong 4 ngày công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng có lịch trình dày đặc với các hoạt động đa phương và song phương, bao gồm tham dự các hội nghị, sự kiện của ASEAN, các hội nghị ASEAN với các đối tác và có các cuộc gặp song phương với hầu hết lãnh đạo các nước ASEAN, các nước và tổ chức quốc tế đối tác của ASEAN tham dự Hội nghị.

Tại các Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đều nêu những đề xuất trọng điểm, chiến lược để cùng định hướng, nghiên cứu, phối hợp thực hiện, vì tương lai của ASEAN, các đối tác, người dân khu vực và toàn cầu./.