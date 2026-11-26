Diễn ra nhân dịp chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN 2027 cho Singapore, sự kiện không chỉ quảng bá sâu rộng bản sắc Việt tới bạn bè quốc tế mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng 11 quốc gia thành viên.

Tối 25/11, tại khách sạn Grand Copthorne Waterfront Hotel, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Singapore đã tổ chức Liên hoan văn hóa nghệ thuật, ẩm thực ASEAN Gala Night 2026, thu hút đông đảo cán bộ nhân viên, cộng đồng cùng bạn bè sở tại và quốc tế tới tham dự.

Việt Nam tham gia với gian ẩm thực nổi bật cùng chương trình giới thiệu về dừa và các sản phẩm từ dừa tại khu trưng bày các đặc sản trái cây của các nước trong khu vực./.