Cán bộ kỹ thuật của WHO ghi nhận và kiểm tra những thiệt hại tại Trạm Y tế xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn sau trận lũ tháng 10-2025

Chủ động ứng phó trước những thách thức khí hậu

Biến đổi khí hậu đang ngày càng trở thành thách thức trực tiếp đối với sức khỏe con người và năng lực vận hành của các hệ thống y tế. Những đợt nắng nóng kéo dài, mưa lớn cực đoan, lũ lụt, hạn hán và dịch bệnh gia tăng không chỉ làm trầm trọng thêm nguy cơ bệnh tật mà còn đe dọa cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trong bối cảnh đó, xây dựng một hệ thống y tế đủ năng lực thích ứng với biến động khí hậu, đồng thời giảm phát thải gây hiệu ứng nhà kính, đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia.

Việc Việt Nam được WHO lựa chọn tham gia thử nghiệm các chỉ số đánh giá toàn cầu vì thế mang ý nghĩa đáng chú ý, thể hiện vai trò chủ động của nước ta trong một lĩnh vực có ý nghĩa ngày càng quan trọng đối với sức khỏe và phát triển bền vững. Trong bài viết mới đây nhan đề “Việt Nam góp phần định hình khuôn khổ toàn cầu về các hệ thống y tế có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và phát thải carbon thấp”, WHO nhấn mạnh Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong cùng Canada thử nghiệm các chỉ số dựa trên khung vận hành của tổ chức này. Sáng kiến nhằm giúp các nước đánh giá thực chất năng lực ứng phó, nhận diện những khoảng trống và xác định các ưu tiên để xây dựng hệ thống y tế thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Việc Việt Nam được lựa chọn không phải ngẫu nhiên bởi đây là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, với đường bờ biển dài, địa hình đa dạng và nhiều khu vực thường xuyên đối mặt với bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn và sạt lở đất. Những hiện tượng thời tiết cực đoan không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn tạo sức ép lớn đối với hoạt động khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu, Việt Nam còn có nền tảng chính sách tương đối vững chắc. Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019-2030, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 đã tạo cơ sở quan trọng cho quá trình chuyển đổi. Bộ Y tế cũng đang phối hợp với WHO và các đối tác nhằm lồng ghép yêu cầu thích ứng khí hậu, bảo vệ môi trường vào hoạt động của toàn ngành.

Đáng chú ý, từ năm 2021, WHO đã phối hợp với Cục Phòng bệnh giới thiệu Khung cơ sở chống chịu với biến đổi khí hậu và bền vững môi trường trong các cơ sở y tế (CRESHCF). Khung này tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như nước sạch, vệ sinh môi trường, quản lý chất thải y tế, năng lượng bền vững, cơ sở hạ tầng, công nghệ, sản phẩm và năng lực đội ngũ nhân lực y tế. Những nền tảng đó cho thấy việc tham gia sáng kiến của WHO không phải là hoạt động riêng lẻ mà nằm trong tiến trình chủ động hoàn thiện chính sách và nâng cao năng lực ứng phó của ngành y tế Việt Nam.

Từ thực tiễn địa phương đến đóng góp cho khuôn khổ toàn cầu

Thời gian qua, thông qua rà soát chính sách, khảo sát cấp tỉnh, tham vấn chuyên gia và khảo sát thực địa tại Điện Biên, Cần Thơ và Gia Lai, chương trình thí điểm đã tiến hành đánh giá 20 chỉ số về khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực y tế. Kết quả bước đầu ghi nhận những tiến bộ đáng khích lệ. Các chỉ số liên quan đến thích ứng và nâng cao khả năng chống chịu nhìn chung đạt kết quả tốt hơn nhóm chỉ số về giảm phát thải. Những khuôn khổ chính sách và cơ chế quản trị ở cấp quốc gia cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam. Các chương trình phòng chống thiên tai, bảo vệ sức khỏe môi trường và ứng phó khẩn cấp đã đóng góp đáng kể vào việc nâng cao năng lực chống chịu của hệ thống y tế.

Một thách thức được chỉ ra là khoảng cách giữa năng lực thích ứng và năng lực giảm phát thải. Trong khi các hoạt động phòng chống thiên tai, ứng phó khẩn cấp và bảo đảm an toàn cơ sở y tế đã có nền tảng nhất định, việc kiểm kê phát thải, xác định các nguồn phát thải và xây dựng biện pháp giảm thiểu ở cấp tỉnh vẫn còn hạn chế. Điều này phản ánh giảm phát thải trong ngành y tế vẫn là lĩnh vực tương đối mới, cần thêm chuyên môn, phương pháp luận và nguồn lực đầu tư.

Bên cạnh đó, năng lực ứng phó giữa các địa phương chưa đồng đều. Mức độ tác động của biến đổi khí hậu, điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và khả năng huy động tài chính có sự khác biệt đáng kể. Vì vậy, để chuyển hóa các cam kết thành kết quả thực chất, cần có cơ chế phân bổ nguồn lực phù hợp, phân định rõ trách nhiệm và tăng cường năng lực triển khai tại cơ sở. Đại diện WHO tại Việt Nam Angela Pratt đánh giá, điều gây ấn tượng không chỉ là những gì chương trình thí điểm đo lường được, mà còn là những nỗ lực ứng phó đã được phát hiện trong quá trình triển khai. Nhiều hoạt động đang góp phần xây dựng các dịch vụ y tế có khả năng chống chịu tốt hơn với biến đổi khí hậu nhưng chưa được ghi nhận hoặc theo dõi một cách có hệ thống.

Nhận định này cho thấy ý nghĩa sâu sắc của sáng kiến, đó là đo lường không đơn thuần nhằm đánh giá trách nhiệm giải trình, mà còn giúp nhận diện những thành quả đã có, phát hiện khoảng trống và tạo cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách. Khi có dữ liệu đáng tin cậy, các quốc gia sẽ có điều kiện tốt hơn để xác định ưu tiên, phân bổ nguồn lực và đánh giá hiệu quả đầu tư.

Bà Elena Villalobos Prats, Trưởng ban Thư ký Liên minh Hành động Chuyển đổi về khí hậu và sức khỏe (ATACH) kiêm Cán bộ kỹ thuật về biến đổi khí hậu và sức khỏe của WHO, cũng nhấn mạnh kinh nghiệm từ Việt Nam và Canada đang giúp tổ chức này chuyển hóa một khuôn khổ toàn cầu thành công cụ thực tiễn cho các quốc gia. Bài học quan trọng là các chính phủ không thể cải thiện những lĩnh vực mà họ không có khả năng đo lường và đánh giá. WHO dự kiến sử dụng những kinh nghiệm thu được từ 2 quốc gia để tiếp tục hoàn thiện bộ chỉ số, đồng thời hỗ trợ các nước triển khai thông qua hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp luận và cơ hội chia sẻ kinh nghiệm.

Đối với Việt Nam, tham gia quá trình này vừa là cơ hội hoàn thiện năng lực ứng phó trong nước, vừa thể hiện trách nhiệm đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Những kinh nghiệm từ một quốc gia đang phát triển, có mức độ phơi nhiễm cao trước các rủi ro khí hậu và hệ thống y tế trải rộng trên nhiều địa bàn với điều kiện khác nhau, có giá trị tham khảo thiết thực đối với nhiều nước có hoàn cảnh tương đồng. Biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ xa vời mà đã trở thành thách thức hiện hữu đối với sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, xây dựng hệ thống y tế chống chịu không thể chỉ dừng ở việc ứng phó khi thiên tai xảy ra, mà phải bắt đầu từ quy hoạch cơ sở hạ tầng, bảo đảm nguồn nước, năng lượng, nhân lực, hệ thống cảnh báo sớm và năng lực duy trì dịch vụ y tế trong mọi tình huống.

Việc Việt Nam tiên phong thử nghiệm các chỉ số của WHO vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một chương trình đánh giá. Đây là bước đi thiết thực nhằm đưa các cam kết về khí hậu đi vào hoạt động cụ thể, có thể kiểm chứng và đo lường. Quan trọng hơn, từ những kinh nghiệm được đúc kết tại các địa phương, Việt Nam đang góp phần hoàn thiện công cụ quốc tế, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang những hệ thống y tế an toàn, bền vững và có khả năng bảo vệ người dân tốt hơn trước những biến động ngày càng khó lường của khí hậu.