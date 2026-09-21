Việt Nam đóng góp nâng cao hiệu quả của chủ nghĩa đa phương

Với hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong hệ thống Liên hợp quốc và từng làm việc tại Việt Nam vào đầu những năm 2000, bà Kanni Wignaraja, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), nhìn nhận qua những đổi thay trong nước cùng quá trình mở cửa, hội nhập sâu rộng, Việt Nam đã khẳng định vị thế trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam cũng đóng góp nhiều kinh nghiệm có giá trị cho nỗ lực củng cố lòng tin và nâng cao hiệu quả của chủ nghĩa đa phương.

Tư duy rộng mở

Đánh giá về ý nghĩa sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, bà Kanni Wignaraja cho rằng, sự hiện diện của Việt Nam phản ánh nhất quán tầm nhìn phát triển và đối ngoại đặt hòa bình, ổn định, an ninh và hạnh phúc của người dân ở vị trí trung tâm. Trải nghiệm lịch sử giúp Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng một quốc gia không chỉ cần bảo đảm an ninh, an toàn trong phạm vi lãnh thổ, mà còn cần một môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở cấp độ khu vực và toàn cầu.

Đội Công binh số 2 của Quân đội nhân dân Việt Nam về nước sau hơn một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ An ninh Lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA), tháng 9-2024. Ảnh: TTXVN

Theo bà Kanni Wignaraja, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét tại các cơ quan, diễn đàn quan trọng của Liên hợp quốc, từ vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an trong hai nhiệm kỳ đến những đóng góp tại Đại hội đồng Liên hợp quốc và Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Việt Nam ngày càng thể hiện trách nhiệm quốc tế thông qua việc cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đồng thời hỗ trợ các quốc gia và cộng đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, khủng hoảng và khó khăn. Những đóng góp này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật hay ngoại giao, mà còn phản ánh một tư duy rộng mở: điều tốt đẹp cho các quốc gia khác và cho cộng đồng quốc tế cũng là điều tốt đẹp cho Việt Nam.

Bà Kanni Wignaraja đánh giá kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy, phát triển lấy con người làm trung tâm không chỉ là khẩu hiệu, mà được thể hiện qua các chính sách cụ thể nhằm giảm nghèo, mở rộng tiếp cận dịch vụ cơ bản, củng cố hệ thống an sinh, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và bảo đảm mọi nhóm dân cư có cơ hội tham gia, thụ hưởng thành quả phát triển.

Lấy con người làm trung tâm

Theo bà Kanni Wignaraja, Việt Nam có thể chia sẻ với Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế hai bài học lớn. Bài học thứ nhất là đặt con người, nhất là những người dễ bị tổn thương, ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Quan chức cấp cao Liên hợp quốc cho rằng, dù một đất nước hay cộng đồng đang trải qua giai đoạn khó khăn đến đâu, việc đặt phúc lợi của người dân và an ninh con người ở trung tâm của các quyết định đầu tư và hoạch định chính sách cũng sẽ luôn tạo động lực để xã hội tiến về phía trước.

Bài học thứ hai là một quốc gia không nhất thiết chỉ theo đuổi một mục tiêu hay một con đường phát triển đơn tuyến. Trong bối cảnh thế giới ngày càng phức tạp, các nước cần có khả năng thúc đẩy đồng thời nhiều mục tiêu và duy trì sự cân bằng giữa các ưu tiên.

Theo bà Kanni Wignaraja, Việt Nam đã thể hiện cách tiếp cận này trong quá trình vừa củng cố thể chế nhà nước và năng lực quản trị công, vừa tạo điều kiện cho khu vực tư nhân và cộng đồng doanh nghiệp phát triển; vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa chú trọng bảo vệ thiên nhiên, sử dụng bền vững tài nguyên và gìn giữ đa dạng sinh học.