Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên họp toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. (Ảnh: TTXVN)

Với những sáng kiến, đề xuất thiết thực về hòa bình, phát triển và hợp tác khoa học-công nghệ, kinh tế số, cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Việt Nam với các nước, chuyến công tác đã đạt nhiều kết quả quan trọng, cả trên phương diện đa phương và song phương, góp phần mở rộng không gian hợp tác của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ; khẳng định vai trò thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam vào việc thúc đẩy các mục tiêu chung vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng.

Với chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì thịnh vượng chung và ổn định bền vững”, Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 mang ý nghĩa đặc biệt, là dịp để các thành viên củng cố đoàn kết, thúc đẩy đối thoại, xác định những động lực phát triển mới cho Cộng đồng Pháp ngữ trong giai đoạn chuyển đổi sâu sắc của kinh tế và công nghệ toàn cầu.

Sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với các mục tiêu và giá trị chung của Cộng đồng Pháp ngữ, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với Campuchia trên cương vị nước chủ nhà.

Một trong những dấu ấn nổi bật của chuyến công tác là thông điệp và những đề xuất có tính định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Pháp ngữ (FrancoTech 2026). Nhấn mạnh những chuyển biến sâu sắc của kinh tế toàn cầu dưới tác động của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Cộng đồng Pháp ngữ cần đưa hợp tác khoa học-công nghệ và kinh tế số trở thành động lực phát triển mới, qua đó khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh bổ trợ giữa các thành viên.

Đặc biệt, tại Phiên toàn thể bàn tròn của Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra ba định hướng ưu tiên: Củng cố đoàn kết, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột; chú trọng đầu tư cho con người, phát triển bao trùm; biến sự đa dạng của Cộng đồng Pháp ngữ thành sức mạnh thông qua những cam kết có trọng tâm, nguồn lực và cơ chế thực hiện.

Những đề xuất này không chỉ góp phần làm sâu sắc nội hàm hợp tác Pháp ngữ mà còn thể hiện cách tiếp cận nhất quán của Việt Nam đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, thúc đẩy giải quyết hòa bình các tranh chấp, gắn kết hòa bình với phát triển bền vững và lấy con người làm trung tâm.

Trong bối cảnh Cộng đồng Pháp ngữ đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức hợp tác để thích ứng với những biến chuyển của thời đại, những đề xuất của Việt Nam về kinh tế số, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng AI có trách nhiệm mang ý nghĩa lâu dài. Từ nền tảng đoàn kết, đa dạng văn hóa và ngôn ngữ, Việt Nam đang góp phần thúc đẩy một Cộng đồng Pháp ngữ năng động hơn, gắn kết hơn và có khả năng tạo ra những giá trị phát triển thiết thực cho các thành viên. Vai trò và sự đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam được Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Louise Mushikiwabo đánh giá cao. Bà khẳng định Việt Nam là một hình mẫu phát triển kinh tế-xã hội đối với các thành viên Pháp ngữ, đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong các nỗ lực chung vì hòa bình, đoàn kết và phát triển bền vững.

Chuyến công tác ghi dấu ấn với hàng loạt cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo các nước, tổ chức trong không gian Pháp ngữ. Đáng chú ý, các cuộc tiếp xúc giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các nhà lãnh đạo Lào và Campuchia tiếp tục khẳng định sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong quan hệ với hai nước láng giềng. Ba nhà lãnh đạo Việt Nam, Lào và Campuchia nhất trí tăng cường đoàn kết, gắn bó, phát huy vai trò định hướng chiến lược của hợp tác giữa ba Đảng; thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, thương mại biên giới, đồng thời tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh và phát triển nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân. Đây là những nền tảng quan trọng để củng cố tình hữu nghị, tạo động lực phát triển cho cả ba nước.

Không chỉ góp phần tăng cường quan hệ với các đối tác truyền thống, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm còn góp phần mở rộng mạng lưới kết nối, khai thác những thị trường và lĩnh vực hợp tác mới, đặc biệt tại châu Phi và châu Âu. Các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu, châu Phi trong Cộng đồng Pháp ngữ cũng tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục và đào tạo, mở ra triển vọng khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác với các đối tác châu Phi, nhất là trong nông nghiệp, chế biến, năng lượng, khai khoáng, viễn thông và chuyển đổi số.

Với những sáng kiến được bạn bè quốc tế nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá rất cao, cùng với kết quả tốt đẹp của các cuộc tiếp xúc cấp cao song phương, Việt Nam đã khẳng định hình ảnh một thành viên Pháp ngữ chủ động đóng góp ý tưởng, tích cực thúc đẩy hợp tác và sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm chung.

Với những sáng kiến được bạn bè quốc tế nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá rất cao, cùng với kết quả tốt đẹp của các cuộc tiếp xúc cấp cao song phương, Việt Nam đã khẳng định hình ảnh một thành viên Pháp ngữ chủ động đóng góp ý tưởng, tích cực thúc đẩy hợp tác và sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm chung.

Những kết quả đạt được trong chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo nền tảng và động lực để Việt Nam phát huy vai trò cầu nối giữa ASEAN với Cộng đồng Pháp ngữ, giữa châu Á với châu Âu và châu Phi; đồng thời tranh thủ hiệu quả các nguồn lực, tri thức, công nghệ và thị trường quốc tế phục vụ phát triển đất nước.

Đây cũng là minh chứng cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng một Cộng đồng Pháp ngữ đoàn kết, năng động, phát triển và hướng tới hòa bình, thịnh vượng chung.