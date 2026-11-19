Trong bối cảnh giá xăng dầu và nhiên liệu trên thị trường có xu hướng hạ nhiệt mạnh sau nhiều đợt điều chỉnh liên tiếp, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp hàng không nghiêm túc thực hiện kê khai, niêm yết giá và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "tăng nhanh, giảm chậm" giá vé máy bay.