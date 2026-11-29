Ngày 29-11, liên doanh giữa Tập đoàn Geleximco và Chery chính thức khánh thành nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo tại tỉnh Hưng Yên. Đây là dự án tiên phong về đầu tư nhà máy sản xuất ô tô du lịch quy mô lớn tại Việt Nam theo mô hình liên doanh trực tiếp giữa tập đoàn ô tô Trung Quốc và doanh nghiệp Việt Nam, với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 và 2 đạt 319 triệu USD, công suất thiết kế 120.000 xe mỗi năm.

Theo số liệu công bố, nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 38 ha, hướng tới sản xuất các dòng xe Omoda, Jaecoo và iCAUR. Hai mẫu xe đầu tiên được lựa chọn lắp ráp là Jaecoo J5 và iCAUR V27. Theo kế hoạch, dự án sẽ tiếp tục được mở rộng trong giai đoạn 3, với tổng vốn đầu tư dự kiến đạt 875 triệu USD và công suất thiết kế nâng lên 200.000 xe mỗi năm.

Đáng chú ý, Chery không chỉ đầu tư dây chuyền lắp ráp mà còn khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm (R&D) tại Việt Nam. Trung tâm này hướng tới nghiên cứu nhu cầu người dùng, điều kiện giao thông, khí hậu trong nước, đồng thời tham gia thử nghiệm sản phẩm và phát triển khả năng nội địa hóa linh kiện.

Đây là bước đi cho thấy lộ trình hiện diện dài hạn tại Việt Nam của hãng ô tô hàng đầu Trung Quốc này, thay vì chỉ dựa vào xe nhập khẩu.

Trước đó hai ngày, Tập đoàn Tân Thành Đô (NewCity Group) cũng khởi công Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô NewCity tại Cụm công nghiệp Hòa Liên (Đà Nẵng). Dự án có tổng vốn đầu tư 400 triệu USD, diện tích 58,42 ha và công suất thiết kế 150.000 xe mỗi năm.

Nhà máy dự kiến xuất xưởng chiếc xe đầu tiên vào quý IV-2028, tập trung vào các dòng hybrid, xe thuần điện và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Tuy nhiên, doanh nghiệp - vốn được biết đến là đối tác của nhiều thương hiệu quốc tế như Volkswagen - chưa công bố cụ thể mẫu xe nào sẽ được sản xuất tại đây.

Sản xuất xe các thương hiệu thuộc hệ sinh thái Chery tại nhà máy mới ở Hưng Yên. Ảnh: PV

Một diễn biến khác đáng chú ý là SAIC Motor Việt Nam đang đàm phán với đối tác về phương án lắp ráp xe MG trong nước, dự kiến có thể triển khai từ cuối năm 2027.

Việc Chery đầu tư nhà máy có công suất thiết kế lên tới 120.000 xe mỗi năm, sau đó hướng tới 200.000 xe, cũng như mốc sản lượng "khủng" từ những tên tuổi khác cũng đặt ra câu hỏi về đầu ra. Việc chỉ dựa vào sức mua trong nước - vốn chỉ tiêu thụ khoảng 600.000 ô tô mỗi năm - để khai thác toàn bộ năng lực sản xuất như vậy chắc chắn là bất khả thi.

Trong bối cảnh đó, dễ thấy xuất khẩu là một phần quan trọng trong định hướng các dự án mới. Nếu đạt được quy mô sản xuất như các kế hoạch đề ra, Việt Nam có thể trở thành một cứ điểm quan trọng trong mạng lưới sản xuất của các hãng ô tô lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Thực tế, Đông Nam Á là khu vực có nhiều tiềm năng cho định hướng này. Với quy mô dân số lớn, nhu cầu ô tô còn dư địa tăng trưởng và sự khác biệt về mức độ phát triển công nghiệp giữa các quốc gia, khu vực có thể trở thành thị trường xuất khẩu phù hợp cho những mẫu xe được sản xuất tại Việt Nam.

Việt Nam cũng có lợi thế về vị trí địa lý, khả năng kết nối với chuỗi cung ứng vùng và mạng lưới các hiệp định thương mại tự do. Nếu đáp ứng được quy tắc xuất xứ và những tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu, xe sản xuất trong nước có thể tiếp cận nhiều thị trường với điều kiện thương mại thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, tham vọng này không chỉ phụ thuộc vào công suất nhà máy. Một trong những yếu tố quyết định là khả năng nội địa hóa. Nếu phần lớn linh kiện quan trọng, từ hệ thống điện tử, pin đến động cơ và khung gầm, vẫn phải nhập khẩu, giá trị gia tăng giữ lại tại Việt Nam sẽ hạn chế. Việc đáp ứng quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu cũng trở nên khó khăn hơn.

Đó là vấn đề mà các hãng cần giải quyết nếu thực sự muốn biến Việt Nam thành một cứ điểm sản xuất hiệu quả và bền vững thay vì chỉ tập trung lắp ráp.

Nội thất xe iCAUR V23 xuất xưởng tại nhà máy mới. Ảnh: Hoàng Linh

Thực tế, lắp ráp chỉ là điểm khởi đầu, không phải đích đến. Hiệu quả đầu tư cần được đánh giá thông qua giá trị gia tăng tạo ra trong nước, số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng và mức độ làm chủ công nghệ. Do vậy, Chery và Geleximco cần xây dựng lộ trình nội địa hóa cụ thể, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập tập đoàn Geleximco cũng khẳng định kỳ vọng nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ trở thành nền tảng thúc đẩy năng lực sản xuất quốc gia, từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu ô tô, vươn tầm khu vực và thế giới.

Dĩ nhiên, làn sóng đầu tư mới sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chính sách phát triển công nghiệp của nước ta. Thay vì chỉ thu hút vốn và xây dựng thêm nhà máy, mục tiêu dài hạn cần là hình thành năng lực sản xuất có chiều sâu, phát triển công nghiệp hỗ trợ và từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Xây dựng chuỗi cung ứng bản địa và nội địa hóa linh kiện là nhiệm vụ quan trọng của các nhà máy mới. Ảnh: Hoàng Linh

Nhìn chung, Việt Nam đang đón nhận nhiều cơ hội mới để tiếp tục chuyển từ thị trường tiêu thụ ô tô thành một địa điểm sản xuất có vai trò lớn hơn trong chuỗi cung ứng khu vực, không ngừng tạo ra những chiếc xe "Made in Vietnam" có giá trị gia tăng cao và đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.