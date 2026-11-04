Việt Nam đón làn sóng công nghệ mới từ 5 triển lãm quốc tế quy mô lớn tại TP.HCM

Nhiều vấn đề trọng yếu đang được đặt ra trong việc chuyển đổi năng lượng, phát triển công nghiệp, hạ tầng ngành nước và tăng trưởng số của Việt Nam

Sáng 4/11 tại TP.HCM, chuỗi 5 triển lãm quốc tế chuyên ngành về cấp thoát nước, công nghệ lọc nước, xử lý nước thải; năng lượng; công nghệ lạnh, điều hòa không khí, tòa nhà thông minh; công nghiệp hỗ trợ; trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây cùng khai mạc với sự tham gia của hơn 800 doanh nghiệp đến từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cụ thể, Triển lãm và Hội thảo quốc tế lần thứ 17 về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và Xử lý nước thải tại Việt Nam (Vietwater 2026) tiếp tục là điểm nhấn khi làn sóng phát triển hạ tầng và công nghiệp đặt ra nhu cầu mới cho ngành nước.

Theo thống kê, chỉ riêng năm 2025, cả nước đã khởi công và khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó vốn tư nhân chiếm gần 75%.

Sự phát triển của các khu đô thị, tòa nhà thương mại, khách sạn, bệnh viện, cơ sở giáo dục và các công trình hạ tầng quy mô lớn đồng thời kéo theo những yêu cầu mới về cấp thoát nước, bơm - van - đường ống, lọc và xử lý nước, xử lý và tái sử dụng nước thải.

Trong lĩnh vực công nghiệp, quá trình mở rộng các khu, cụm công nghiệp và nhà máy sản xuất cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hạ tầng nước và môi trường. Theo phương án phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, cả nước dự kiến có hơn 2.100 cụm công nghiệp.

Tuy nhiên, hiện mới có hơn 225 cụm công nghiệp đầu tư và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, trong khi hạ tầng thu gom và xử lý tại nhiều địa phương vẫn chưa đồng bộ.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới các mô hình công nghiệp xanh, thông minh và bền vững, nhu cầu không chỉ dừng ở đầu tư hệ thống xử lý nước thải mà ngày càng mở rộng sang quan trắc trực tuyến, sử dụng và tái sử dụng nước hiệu quả, tự động hóa vận hành và quản lý môi trường.

Đây cũng là những bài toán thực tế mà các đơn vị vận hành, chủ đầu tư, kỹ sư, nhà thầu và tư vấn thiết kế có thể tìm kiếm công nghệ, giải pháp và kinh nghiệm ứng dụng tại Vietwater 2026.

Điểm mới đáng chú ý trong chương trình năm nay là chủ đề “Thành phố Bọt biển và Khu công nghiệp sinh thái: Giải pháp hạ tầng xanh cho đô thị và khu công nghiệp Việt Nam”.

Theo đó, trước những thách thức từ đô thị hóa, ngập úng và biến đổi khí hậu tại các đô thị đến khu công nghiệp, mô hình Thành phố Bọt biển (Sponge City) mở ra cách tiếp cận mới trong quản lý nước mưa thông qua tăng khả năng thấm, lưu trữ và điều tiết nước, kết hợp hạ tầng xanh với hệ thống thoát nước, giải pháp chống ngập úng cho các đô thị. Chủ đề đồng thời mở rộng thảo luận về quản lý nước và tài nguyên tại các khu công nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn và bền vững.

4 triển lãm còn lại, gồm: Tuần lễ Năng lượng Việt Nam - Triển lãm Quốc tế về Năng lượng, Năng lượng tái tạo và Công nghệ lưu trữ năng lượng tại Việt Nam; Triển lãm Quốc tế về HVAC, Lạnh và Công nghệ Tòa nhà Thông minh tại Việt Nam (HVACR Việt Nam); Hội chợ Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VSIF); Hội nghị Trung tâm Dữ liệu và Điện toán đám mây Việt Nam.

Theo Công ty Informa Markets Việt Nam, đơn vị tổ chức chuỗi triển lãm, việc kết hợp 5 triển lãm chuyên ngành trong cùng một khuôn khổ không chỉ mở rộng quy mô sự kiện mà còn tạo ra sự giao thoa giữa các lĩnh vực có mối liên hệ mật thiết trong chuỗi giá trị công nghiệp và phát triển hạ tầng.

Đồng thời, việc kết hợp “5 trong 1” cũng mở ra cơ hội kết nối đa chiều giữa các nhà sản xuất, nhà cung cấp công nghệ, chủ đầu tư và khoảng hơn 20.000 khách hàng thương mại. Qua đó, chuỗi triển lãm hướng đến việc tối ưu hóa cơ hội giao thương, thúc đẩy trao đổi chuyên môn và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm các giải pháp tích hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp hiện đại và bền vững tại Việt Nam.

Bên cạnh các khu gian hàng quốc gia và công nghệ tiên tiến, sự kiện năm nay đặc biệt đẩy mạnh các chương trình kết nối giao thương chuyên sâu như: Hosted Buyer Programme (Chương trình Người mua hàng chiến lược) và Group Visit Programme (Chương trình Tham quan theo đoàn).

Cụ thể, đối với chương trình Người mua hàng chiến lược, các nhà mua hàng, nhà đầu tư và doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm, công nghệ, giải pháp và đối tác kinh doanh sẽ được sắp xếp gặp gỡ 1:1 dựa trên nhu cầu thực tế, giúp người mua hàng tiếp cận trực tiếp với các nhà cung cấp phù hợp, tiết kiệm thời gian tìm kiếm, đồng thời thúc đẩy cơ hội hợp tác, đầu tư và ký kết hợp đồng.

Đối với chương trình Tham quan theo đoàn, các đoàn khách chuyên ngành đến từ doanh nghiệp, khu công nghiệp, nhà máy, đơn vị vận hành, cơ quan quản lý, tổ chức và hiệp hội sẽ được hỗ trợ đăng ký và check-in nhanh, tư vấn lịch trình tham quan phù hợp, kết nối với các đơn vị triển lãm, cùng những đặc quyền dành riêng.

Chương trình hướng đến việc nâng cao trải nghiệm tham quan, giúp các đoàn tiếp cận hiệu quả những công nghệ, giải pháp và xu hướng mới, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối và hợp tác trong ngành.