Việt Nam đón gần 20 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10 ước đạt 1,85 triệu lượt, tăng 4,9% so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, ngành du lịch đã hoàn thành 78% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, tạo nền tảng thuận lợi để bứt phá trong những tháng cuối năm.

Kết quả này đến từ nhiều yếu tố như tình hình an ninh, an toàn và trật tự xã hội được đảm bảo; chính sách thị thực thuận lợi; hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, cùng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và chi phí hợp lý tiếp tục tạo sức hút đối với du khách quốc tế.

Trong 10 tháng năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không đạt 16,3 triệu lượt người, chiếm 83,2% tổng lượng khách quốc tế đến và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 3,0 triệu lượt người, chiếm 15,5% và tăng 27,1%; bằng đường biển đạt 255,2 nghìn lượt người, chiếm 1,3% và tăng 24,6%.

Tính theo khu vực, châu Á vẫn là thị trường lớn nhất với 1,43 triệu lượt khách đến Việt Nam tháng 10 và 14,61 triệu lượt khách kể từ đầu năm. Tiếp theo là châu Âu với 262.243 lượt khách trong tháng 10 và 3.221.037 kể từ đầu năm. Vị trí thứ ba là khu vực châu Mỹ. Tháng 10 ghi nhận khách 81,895 lượt khách quốc tế từ châu Mỹ và khu vực này có 1.041.502 lượt khách đến Việt Nam kể từ đầu năm.

Theo quốc gia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) là những thị trường gửi khách lớn nhất. Trung Quốc dẫn đầu với 432.549 lượt khách trong tháng 10 và 4.385.978 trong 10 tháng; tiếp theo là Hàn Quốc với 311.547 lượt khách trong tháng vừa qua và 3.370.543 lượt khách trong 10 tháng. Đứng thứ ba là Đài Loan với 109.922 lượt khách trong tháng 10 và 1.073.946 lượt khách kể từ đầu năm.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành du lịch cần nỗ lực lớn trong hai tháng cuối năm, đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy đà tăng trưởng và tạo nền tảng cho năm tiếp theo. Điều này đòi hỏi các địa phương, doanh nghiệp du lịch chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút khách, tăng cường tổ chức sự kiện văn hóa, du lịch, làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.