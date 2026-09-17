Việt Nam đón dòng dịch chuyển đơn hàng kỷ lục

Số liệu do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố cho thấy, tháng 8 vừa qua là tháng thứ hai liên tiếp hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam chạm mốc gần 110 tỷ USD. Trong đó, ngành điện tử bứt phá chiếm tới hơn 40% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra cơ hội đặc biệt cho Việt Nam, tạo điều kiện để nước ta tiếp tục củng cố vị thế là một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu điện tử quan trọng của thế giới.

Nhờ đón dòng dịch chuyển đơn hàng kỷ lục từ các nhà mua hàng toàn cầu, quy mô thương mại 8 tháng tăng thêm 172 tỷ USD, tạo đà để xuất nhập khẩu về đích với kết quả vượt kỳ vọng.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài cũng cho thấy sức hấp dẫn của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tổng vốn FDI đăng ký 8 tháng năm 2026 đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm 2025. Vốn FDI thực hiện đạt 17,25 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm qua.

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