Việt Nam đón 11 đoàn đại biểu phụ nữ ASEAN, thúc đẩy hợp tác khu vực

Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng trong thời gian Hội LHPN Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ACWO nhiệm kỳ 2025 - 2026, góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của Hội trong thúc đẩy hợp tác, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các tổ chức phụ nữ ASEAN. Qua đó, tiếp tục nâng cao vị thế của tổ chức Hội và phụ nữ Việt Nam trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

Cuộc họp Hội đồng Liên đoàn, Ban Lãnh đạo và Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) năm 2026 được tổ chức trong hai ngày 4 và 5/11/2026.

Sự kiện cũng góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, thúc đẩy các chương trình hành động vì phụ nữ, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.

Đại hội đồng dự kiến có khoảng 100 đại biểu Việt Nam và quốc tế tham dự. Trong đó, khoảng 60 đại biểu Việt Nam là đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và các đối tác tại Việt Nam; gần 40 đại biểu quốc tế đến từ các nước thành viên ACWO và Ban Thư ký ACWO. Các hoạt động chính của sự kiện diễn ra ngày 4/11 tại Hà Nội.

Theo chương trình, sáng 4/11, cuộc họp Hội đồng Liên đoàn và Ban Lãnh đạo sẽ tập trung tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động và tình hình tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2026; trao đổi định hướng hoạt động, các dự án do tổ chức thành viên đề xuất cùng một số nội dung liên quan đến công tác điều hành của Liên đoàn.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng sẽ thực hiện thủ tục chấp thuận Mạng lưới Phụ nữ Timor-Leste gia nhập ACWO, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các tổ chức phụ nữ trong khu vực.

Chiều cùng ngày, Đại hội đồng ACWO năm 2026 sẽ diễn ra với các nội dung trọng tâm như nghi lễ rước cờ, chương trình nghệ thuật chào mừng và các hoạt động trao đổi, thảo luận về hoạt động của Liên đoàn.

Đáng chú ý, chương trình có phiên thảo luận chuyên đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số”. Đây là diễn đàn để các quốc gia ASEAN chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp nhằm nâng cao năng lực số, phòng ngừa những nguy cơ, thách thức đối với phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng.

Trên cơ sở những kinh nghiệm và sáng kiến được chia sẻ, các đại biểu sẽ trao đổi, đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp ở cấp khu vực, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, bình đẳng, tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em tham gia, tiếp cận và thụ hưởng những thành quả của chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ Đại hội đồng, Lễ chuyển giao chức danh Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2027 - 2028 sẽ được tổ chức, theo đó Hội LHPN Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch luân phiên cho Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI), đánh dấu việc Việt Nam hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên 2025 - 2026.

Bên lề các hoạt động chính, tối 4/11, các đại biểu sẽ tham dự Tiệc tối chào mừng các đoàn đại biểu quốc tế với chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, trình diễn áo dài Việt Nam và giao lưu văn nghệ của các nước ASEAN. Đây là dịp giới thiệu những nét đẹp văn hóa, truyền thống của Việt Nam, đồng thời tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và gắn kết giữa phụ nữ các quốc gia trong khu vực.

Ngoài ra, các đại biểu sẽ tham gia chương trình trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa Việt Nam tại Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc (Ninh Bình) và cơ sở giới thiệu gốm sứ Minh Long (Hà Nội).