Việt Nam-Dominica tăng cường đối ngoại kênh Đảng

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, tại Diễn đàn về du lịch tắm khoáng nóng và trị liệu bằng nước biển tại thành phố Guelma của Algeria khai mạc ngày 26/10, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long đã chia sẻ với bạn bè các nước về những kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển du lịch nói chung và loại hình du lịch tắm khoáng nóng và trị liệu bằng nước biển nói riêng.