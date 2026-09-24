Việt Nam đoạt năm Huy chương đồng, đội tuyển wushu thi đấu nổi bật

Võ sĩ Dương Thúy Vi trong bài thi đoạt Huy chương đồng môn wushu. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã đoạt Huy chương đồng nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ trong ngày thi đấu thứ tư (23/9) tại ASIAD 20. Bộ ba nữ xạ thủ: Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy đạt tổng cộng 1.719 điểm, bằng thành tích của đội Ấn Độ. Tuy nhiên, Việt Nam xếp trên nhờ chỉ số phụ với 46 lần bắn trúng vòng 10, trong khi Ấn Độ có 44 lần. Trung Quốc giành Huy chương vàng với 1.735 điểm, còn Hàn Quốc đoạt Huy chương bạc với 1.730 điểm.

Ở môn wushu, Dương Thúy Vi giành Huy chương đồng nội dung taolu nữ sau màn thi đấu đầy nỗ lực ở hai bài kiếm thuật và thương thuật. Ở bài kiếm thuật diễn ra buổi sáng, Thúy Vi đạt 9,703 điểm, đứng thứ tư trong năm vận động viên dự thi. Sang bài thương thuật vào đầu giờ chiều, nữ võ sĩ Việt Nam có màn trình diễn tốt hơn, đạt 9,710 điểm. Với tổng điểm 19,413, Thúy Vi vươn lên vị trí thứ ba chung cuộc và giành Huy chương đồng, ghi dấu sự trở lại trên bục huy chương ASIAD ở nội dung cô từng vô địch 12 năm trước (ASIAD 2014).

Cũng ở môn wushu, các võ sĩ Việt Nam đã trải qua loạt trận bốn bán kết tán thủ (đối kháng) kịch tính. Với lối đánh tốc độ, ghi điểm hiệu quả, Đinh Văn Tâm đã xuất sắc đánh bại võ sĩ của Indonesia trong cả hai hiệp đấu cùng tỷ số thắng tuyệt đối 5-0 ở hạng cân 56kg nam, tiến vào trận chung kết sáng 24/9 và tối thiểu cũng có Huy chương bạc. Trong khi đó, các võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ), Hứa Văn Đoàn (60kg nam) và Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam) đều dừng bước trước các đối thủ. Theo điều lệ tại đại hội, nội dung tán thủ không tổ chức trận tranh hạng ba, vì vậy cả ba võ sĩ đều được nhận Huy chương đồng.

Cùng ngày, đội tuyển esports Việt Nam có màn ra quân ấn tượng ở tựa game NARAKA: Bladepoint khi toàn thắng ba trận vòng bảng với cùng tỷ số 2-0, lần lượt vượt qua các đội: Hồng Kông (Trung Quốc), Philippines và Đài Loan (Trung Quốc), qua đó đứng đầu bảng B và giành quyền vào bán kết. Các vận động viên Việt Nam duy trì phong độ ổn định, kiểm soát thế trận tốt, phối hợp hiệu quả và không để thua bất kỳ game nào, hoàn tất vòng bảng với 6 game thắng. Ở bán kết, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan, đội xếp thứ hai bảng A, vào chiều 24/9.

Tại các môn thể thao khác trong ngày 23/9, đội tuyển rowing Việt Nam đã giành hai suất vào chung kết sẽ diễn ra sáng 24/9, bao gồm vận động viên Hồ Thị Duy ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ cùng cặp vận động viên Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ ở chung kết thuyền đôi nữ một mái chèo. Với kết quả này, rowing Việt Nam sẽ có cơ hội tranh Huy chương vàng hoặc ít nhất cũng có Huy chương bạc. Trên đường đua xanh, vận động viên Võ Thị Mỹ đã thi đấu tốt để vào chung kết bơi 400m nữ hỗn hợp, nhưng “kình ngư” trẻ nước ta chỉ đạt kết quả hạng năm chung kết 400m hỗn hợp với thành tích 4 phút 46 giây 35. Trong trận chung kết đồng đội nam môn thể dục dụng cụ, đội tuyển Việt Nam đạt 214,428 điểm sau khi hoàn thành sáu nội dung: thể dục tự do, ngựa tay quay, vòng treo, nhảy chống, xà kép và xà đơn, qua đó xếp thứ bảy chung cuộc.

Trung Quốc tiếp tục vượt xa về số Huy chương vàng

Ngày 23/9, đoàn Trung Quốc tiếp tục có một ngày thi đấu bứt phá với nhiều Huy chương vàng. Đáng chú ý nhất là họ đã vượt qua đội tuyển nước chủ nhà Nhật Bản để bảo vệ thành công ngôi vô địch ở nội dung đồng đội nam môn thể dục dụng cụ với 255,095 điểm, đồng thời cũng là lần thứ ba liên tiếp trong 13 lần Trung Quốc vô địch nội dung này tại ASIAD. Ở môn điền kinh, Trung Quốc gây ấn tượng khi giành cả hai Huy chương vàng đi bộ bán marathon nam và nữ, nội dung lần đầu được đưa vào chương trình ASIAD. Shi Shengji về nhất nội dung nam với thành tích 1 giờ 23 phút 32 giây, trong khi Yang Liujing giành Huy chương vàng nữ với 1 giờ 33 phút 40 giây. Chiến thắng của Shi Shengji còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là Huy chương vàng thứ 200 của điền kinh Trung Quốc trong lịch sử ASIAD. Trước đó, Trung Quốc cũng giành Huy chương vàng ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, trong khi Yao Yang giành Huy chương vàng kiếm thuật và thương thuật nữ với 19,546 điểm.

Trong ngày hôm qua, đội tuyển bắn súng Hàn Quốc thi đấu nổi bật khi giành Huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, đồng thời xác lập kỷ lục châu Á do xạ thủ Choo Ga-eun lập công với 246,3 điểm, vượt kỷ lục châu Á cũ (245,3 điểm) do xạ thủ Nhật Bản Konishi Yukari thiết lập năm 2017. Choo Ga-eun còn cùng Oh Ye-jin và Kim Bo-mi giành Huy chương bạc nội dung đồng đội nữ.

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đoạt Huy chương vàng nội dung đồng đội môn đua ngựa tại ASIAD 20, qua đó nâng tổng số Huy chương vàng lên 5 chiếc. Malaysia cũng có thêm Huy chương vàng ở esports nội dung Gran Turismo 7-môn đua xe mô phỏng.

U23 Thái Lan vào tứ kết sau trận thua đậm

Trong trận đấu cuối cùng của bảng A môn bóng đá nam chiều qua, ở trận đấu xác định ngôi đầu bảng, mặc dù đã vào tứ kết, nhưng U23 Thái Lan vẫn thi đấu rất cố gắng, song không thể có điểm trước U23 Nhật Bản. Trận đấu đã cho thấy sự chênh lệch trình độ rõ rệt giữa hai đội. Kết thúc trận đấu, đội chủ nhà thắng đậm 3-0, chiếm ngôi đầu bảng A. Với kết quả này, U23 Thái Lan sẽ phải gặp U23 Trung Quốc nhất bảng B. Như vậy, đã xác định được bốn cặp đấu tứ kết: Ngày 25/9, U23 Uzbekistan-U23 Saudi Arabia (12 giờ), U23 Hàn Quốc-U23 Việt Nam (17 giờ 30 phút); ngày 26/9, U23 Trung Quốc-U23 Thái Lan (13 giờ), U23 Nhật Bản-U23 Triều Tiên (17 giờ 30 phút).