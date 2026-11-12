Việt Nam đoạt Huy chương Vàng đồng đội bóng bàn nam Đông Nam Á

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đoạt Huy chương Vàng đồng đội nam Đông Nam Á sau trận chung kết thắng Malaysia 3-1 (Ảnh: VTTF).

Trận chung kết đồng đội nam đã diễn ra đầy kịch tính, cảm xúc và nhiều thử thách. Vận động viên Đinh Anh Hoàng mang đến mở màn thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam khi thể hiện bản lĩnh vượt qua tay vợt Choong Javen trong một trận đấu khá căng thẳng và quyết liệt khi giành chiến thắng 3-2.

Tay vợt Nguyễn Anh Tú thi đấu xuất sắc thắng 3-0 trước tay vợt Wong Qi Shen của Malaysia (Ảnh: Ủy ban Olympic Việt Nam).

Nguyễn Anh Tú tiếp nối chiến thắng của đồng đội, thi đấu thăng hoa và thắng 3-0 trước tay vợt Wong Qi Shen, giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước 2-0.

Mặc dù ở trận đấu thứ ba, Lê Đình Đức để thua đáng tiếc trước Lee Hong An với tỷ số sít sao 2-3, nhưng ngay sau đó Đinh Anh Hoàng đã kịp thời khẳng định đẳng cấp, thích nghi với lối đánh tấn công mạnh mẽ của đối thủ và ngược dòng giành chiến thắng 3-1, ấn định thắng lợi chung cuộc 3-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Huy chương vàng đồng đội nam là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, thể hiện ý chí, bản lĩnh và tinh thần đồng đội, vượt khó và những thách thức ở giải đấu trước các đối thủ mạnh của đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam.

Vận động viên Đinh Anh Hoàng khởi đầu thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam bằng trận thắng mở màn ở chung kết đồng đội nam Đông Nam Á (Ảnh: Ủy ban Olympic Việt Nam).

Trước đó ở vòng bảng, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi nhất bảng khi toàn thắng cả 4 trận. Đội tuyển nước ta dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vũ Văn Trung đã dễ dàng thắng tuyển Campuchia và tuyển Brunei cùng tỷ số 3-0 và sau đó đánh bại tuyển Thái Lan trong một trận đấu kịch tính với tỷ số 3-2 sau năm séc đấu, đồng thời khiến đối thủ bị loại ngay từ vòng bảng.

Thi đấu với tuyển Indonesia ở trận đấu xác định ngôi nhất bảng ngày 11/11, ba tay vợt: Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh và Lê Đình Đức tiếp tục giành chiến thắng trong một trận đấu đầy kịch tính với tỷ số 3-1.

Vận động viên Lê Đình Đức thi đấu tại trận chung kết đồng đội nam (Ảnh: Ủy ban Olympic Việt Nam).

Tiến vào trận bán kết đồng đội buổi chiều cùng ngày, gặp Singapore, đội tuyển từng thắng đội tuyển Việt Nam 3-2 ở nội dung đồng đội nam tại SEA Games 33 năm 2025, các tay vợt nước ta đã đòi lại được món nợ cũ.

Tuy nhiên, ở giải đấu năm nay, đội tuyển Singapore không có tay vợt số 1 Đông Nam Á là Quek Izaac (từng xếp hạng 68 thế giới), giúp đội tuyển Việt Nam thuận lợi hơn giành chiến thắng trước đội tuyển của quốc đảo sư tử với tỷ số 3-1 để tiến vào chung kết.

Huy chương Vàng đồng đội nam là động lực mạnh mẽ để đội tuyển bóng bàn Việt Nam tiếp tục bước vào các nội dung đơn và đôi.