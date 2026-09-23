Việt Nam đoạt Huy chương vàng đầu tiên

Bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên mang về Huy chương Vàng đầu tiên. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Trong trận chung kết, bộ ba Việt Nam đối đầu Iran và thể hiện bài quyền với sự phối hợp chính xác, đồng đều. Cả năm trọng tài đều chấm điểm Việt Nam cao hơn đối thủ, giúp đội giành chiến thắng tuyệt đối 5-0.

Trước đó, trên hành trình vào chung kết, Ngọc Trâm cùng các đồng đội lần lượt vượt qua hai đối thủ: Nepal ở tứ kết và Đài Loan (Trung Quốc) tại bán kết cùng tỷ số thắng 5-0.

Thành tích này đặc biệt đáng chú ý bởi đây là nội dung Việt Nam từng giành Huy chương vàng tại ASIAD 19. Sau ba năm, karate Việt Nam tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch kata đồng đội nữ, dù đội hình đã có sự thay đổi.

Ba nữ võ sĩ Việt Nam nhận Huy chương vàng môn karate tại ASIAD 20. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Tấm huy chương Vàng của bộ ba nữ võ sĩ mở đầu cho kỳ vọng về một ngày thi đấu thành công hơn của các vận động viên Việt Nam ở những nội dung còn lại của đoàn Việt Nam tại ASIAD 20.

Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp, các võ sĩ karate Việt Nam đứng trên bục cao nhất ở nội dung kata đồng đội nữ tại ASIAD. Điều này tiếp tục khẳng định vị trí của nội dung này trong thành tích của karate Việt Nam tại sân chơi châu lục.

Bắn súng Trung Quốc liên tiếp phá kỷ lục thế giới

Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục có ngày thi đấu nổi bật tại ASIAD 20 khi giành thêm nhiều Huy chương vàng ở các môn thế mạnh.

Tại môn bắn súng, Sheng Lihao và Wang Zifei giành Huy chương vàng nội dung 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp với 507,1 điểm, vượt 0,4 điểm so với kỷ lục thế giới cũ 506,7 điểm do Na Uy thiết lập hồi tháng 2/2026.

Đây là Huy chương vàng thứ ba của Sheng Lihao tại ASIAD 20, sau các danh hiệu ở nội dung cá nhân và đồng đội nam 10m súng trường hơi. Trước đó, cặp vận động viên Trung Quốc cũng lập kỷ lục thế giới ở vòng loại với 638,9 điểm, hơn 2 điểm so kỷ lục cũ 636,9 điểm.

Ở môn bơi, Zhang Zhanshuo giành Huy chương vàng 1.500m tự do nam với thời gian 14 phút 42 giây 42, trong khi Li Bingjie bảo vệ thành công Huy chương vàng 400m tự do nữ.

Trung Quốc còn giành Huy chương vàng xe đạp đường trường nội dung cá nhân nữ với chiến thắng của Guo Li và Huy chương vàng wushu nội dung nam quyền - nam côn toàn năng thuộc về Li Jianming.

Nhật Bản tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai toàn đoàn khi có thêm Huy chương vàng của kình ngư 17 tuổi Kojima Yumeki giành chiến thắng ở nội dung bơi 400m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 4 phút 7,02 giây, lập kỷ lục đại hội.

Kojima vượt qua chính đồng đội Matsushita Tomoyuki, người giành Huy chương bạc với thành tích 4 phút 9,64 giây, giúp Nhật Bản chiếm trọn hai vị trí cao nhất trên đường đua.

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan giành thêm một Huy chương vàng khi võ sĩ Kanjutha Phattaraboonsorn đánh bại Diana Pogosyan của Bahrain với tỷ số 3-0 trong trận chung kết nội dung MMA hiện đại nữ hạng 54kg.

Singapore cũng có Huy chương vàng đầu tiên do võ sĩ 36 tuổi Tiffany Teo lập công ở hạng dưới 60kg nữ môn MMA truyền thống.

Võ sĩ lần đầu dự ASIAD là Adeola Fay Robert cũng mang về Huy chương vàng đầu tiên cho Malaysia khi thắng Saeidabadi của Iran với tỷ số 6-4 trong trận chung kết kumite nữ hạng dưới 55kg môn karate, chấm dứt 12 năm chờ đợi Huy chương vàng karate nữ của Malaysia tại ASIAD, kể từ khi Syakilla Salni đăng quang ở Incheon 2014.

Đội tuyển U23 Việt Nam vào tứ kết

Chiều 22/9, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào thử thách thật sự khi đối đầu với đội tuyển U23 Uzebekistan ở trận đấu cuối bảng C môn bóng đá ASIAD 20.

Mục tiêu là giành được ít nhất một điểm để chắc chắn vào tứ kết, nhưng thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã không thực hiện được điều đó trước đối thủ được đánh giá hàng đầu của bóng đá trẻ châu lục.

Tuy thua Uzebekistan 0-2, nhưng U23 Việt Nam vẫn vào tứ kết ở vị trí nhì bảng với 4 điểm, do trong trận đấu cùng giờ của bảng C, Kuwait thua Philippines 1-2 và bị đẩy xuống cuối bảng, còn Philippines chiếm vị trí thứ ba với 3 điểm.

Theo bốc thăm, Việt Nam sẽ phải gặp đội nhất bảng D là Hàn Quốc, đội bóng cũng thắng Saudi Arabia cùng tỷ số 2-0 chiều qua.

★ Cũng trong chiều qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ thắng Kazakhstan chung cuộc 3-0.

Mặc dù không sử dụng đội hình mạnh nhất mà chủ yếu là những cầu thủ ít được thi đấu ở các trận vừa qua, nhưng với tâm lý thoải mái, các nữ cầu thủ nước ta đã tổ chức tấn công khá đa dạng, duy trì bước một ổn định, gây được sức ép mạnh mẽ lên đối thủ và lần lượt thắng các séc với tỷ số: 25-21, 25-19, 25-15.

Kết quả này, giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại ASIAD 20 với vị trí xếp hạng bảy chung cuộc.