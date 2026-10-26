Việt Nam định hướng xây dựng các trung tâm AI, khu thử nghiệm bay cấp quốc gia

Chia sẻ tại Ngày Đổi mới sáng tạo mở với chủ đề “Kiến tạo thành phố công nghiệp thế hệ mới”, mở đầu chuỗi hoạt động Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 sáng 26/10, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin - Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết Việt Nam đặt mục tiêu vận hành 3 khu thử nghiệm bay cấp quốc gia và ít nhất một trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia về UAV.

Cùng với đó, định hướng xây dựng 3 trung tâm xuất sắc về AI tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Xây dựng các trung tâm AI, khu thử nghiệm bay cấp quốc gia

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin - Bộ Khoa học và Công nghệ, với tiềm năng khoa học công nghệ đi đầu, TP.HCM phải là nơi những ý tưởng mới được nuôi dưỡng, thử nghiệm và phát triển thành các doanh nghiệp, sản phẩm có khả năng vươn ra thị trường toàn cầu.

Hiện các định hướng chính sách lớn đang tập trung phát triển là nguồn lực làm chủ công nghệ chiến lược, phát triển năng lực công nghiệp trong nước.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong đó, với các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và phương tiện bay không người lái (UAV), cần lựa chọn những sản phẩm trọng điểm. Doanh nghiệp cần tham gia ngay từ khâu xác định nhu cầu, phối hợp với viện, trường trong thiết kế, sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm.

Riêng lĩnh vực bán dẫn, chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn của Việt Nam đặt mục tiêu đền 2030 có ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế, 1 nhà máy chế tạo chip quy mô nhỏ, 10 nhà máy đóng gói kiểm thử và doanh thu lên đến 25 tỷ USD/năm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần tận dụng thị trường nội địa để phát triển chip chuyên dụng, cảm biến và thiết bị thông minh, qua đó nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ.

Về AI, trong chiến lược quốc gia, chúng ta đặt mục tiêu AI đóng góp 6% vào tăng trưởng GDP và xuất khẩu các sản phẩm dịch vụ liên quan đạt khoảng 5 tỷ USD đến 2030.

Với UAV, theo định hướng đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu vận hành 3 khu thử nghiệm bay cấp quốc gia và ít nhất một trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia về UAV.

Theo ông Lịch, kinh tế tầm thấp mở ra cơ hội kết nối AI, bán dẫn, phần mềm điều khiển và công nghiệp chế tạo, đồng thời tạo điều kiện triển khai nhiều ứng dụng trong nông nghiệp, logistics, quản lý hạ tầng và cứu hộ, cứu nạn.

Ngày Đổi mới sáng tạo mở với chủ đề “Kiến tạo thành phố công nghiệp thế hệ mới”, mở đầu chuỗi hoạt động Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 sáng 26/10.

Bên cạnh định hướng phát triển công nghệ, Nhà nước cũng có các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất với những dự án, lĩnh vực đáp ứng điều kiện theo quy định để thu hút nguồn lực đầu tư vào công nghệ chiến lược, đặc biệt là bán dẫn và AI.

Chiến lược quốc gia về AI đã đặt ra những mục tiêu phát triển tham vọng, trong đó có gia tăng đóng góp vào GDP, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ.

Chiến lược cũng định hướng xây dựng 3 trung tâm xuất sắc về AI tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Đây là cơ hội để TP.HCM chủ động phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị chuyên môn và doanh nghiệp nhằm phát triển năng lực nghiên cứu, ứng dụng AI và hình thành các sản phẩm có khả năng cạnh tranh.

Ông Lịch cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng, hoàn thiện các quy định, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh mới.

TP.HCM cần chủ động nghiên cứu, triển khai các cơ chế thử nghiệm đối với AI, UAV, hệ thống tự hành và sản xuất thông minh. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng ứng dụng cao, nhưng cũng đòi hỏi cơ chế quản lý linh hoạt, bảo đảm an toàn và phù hợp với thực tiễn phát triển.

“Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, cùng sự chung sức của doanh nghiệp, các nhà khoa học và chính quyền địa phương, TP.HCM sẽ góp phần đưa công nghệ Việt Nam vào đời sống, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao và mở ra động lực tăng trưởng mới cho đất nước”, ông Lịch nói.

TP.HCM có nền tảng và không gian thúc đẩy công nghiệp mới

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu lựa chọn đổi mới sáng tạo làm chủ đề cho phiên thảo luận đầu tiên là quyết định rất có ý nghĩa.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ.

Bởi động lực tăng trưởng của thành phố trong giai đoạn tới phải dựa trên đổi mới sáng tạo và sự kết hợp giữa đổi mới sáng tạo với các lĩnh vực phát triển kinh tế, công nghiệp và đô thị.

Ông Vũ khẳng định TP.HCM đã sẵn sàng đón nhận các ngành công nghiệp thế hệ mới. Sự sẵn sàng này được cụ thể hóa bằng các chủ trương, chính sách và định hướng phát triển.

Trong đó, công nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ được xác định là những động lực quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

TP.HCM cũng có nền tảng thực tiễn và không gian phát triển để thúc đẩy các ngành công nghiệp mới. TP.HCM đã có hơn 26 năm phát triển Khu Công nghệ cao, cùng với quá trình hình thành và phát triển các khu công nghệ thông tin tập trung.

Sau nhiều năm thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái của thành phố đã hình thành hơn 40 vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo và vườn ươm công nghệ. Nhiều mô hình đang mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học và các đối tác quốc tế, góp phần đưa kết quả nghiên cứu đến gần hơn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh hạ tầng công nghiệp công nghệ cao, TP.HCM cũng chú trọng bảo đảm nguồn cung năng lượng. Những khu vực như Bắc Tân Uyên và Châu Đức có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, trong đó có điện mặt trời và điện gió ngoài khơi, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng cho các hoạt động sản xuất trong tương lai.

Thành phố cũng định hướng huy động nguồn lực từ đầu tư công, hợp tác công tư và khu vực tư nhân để chuẩn bị hạ tầng, tạo điều kiện đón các nhà đầu tư công nghiệp.

Nhưng yếu tố quyết định không chỉ là hạ tầng mà còn là hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. TP.HCM đã hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, kết nối từ ý tưởng, con người, cơ sở nghiên cứu, vườn ươm đến doanh nghiệp và các cơ chế hỗ trợ thương mại hóa công nghệ. Tạo thuận lợi biến các ý tưởng có giá trị đi vào sản xuất, kinh doanh, thương mại hóa.

Đặc biệt, TP.HCM đã thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm với vốn ban đầu 500 tỷ đồng và đang nghiên cứu các phương án tiếp tục bổ sung nguồn lực cho hoạt động này.

Hà Linh