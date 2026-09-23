Việt Nam định hình các ưu tiên hành động, đầu tư về carbon xanh dương

Các đại biểu chụp ảnh tại Họp Nhóm công tác triển khai Chương trình Đối tác Hành động carbon xanh dương Việt Nam lần thứ hai. (Ảnh: BTC cung cấp)

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các cam kết về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon và phát triển bền vững, các hệ sinh thái carbon xanh dương như rừng ngập mặn, thảm cỏ biển và bãi triều ven biển ngày càng được ghi nhận là nguồn lực chiến lược của quốc gia.

Vì vậy, tại cuộc Họp Nhóm công tác triển khai Chương trình Đối tác Hành động carbon xanh dương (NBCAP) Việt Nam lần thứ hai, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UNDP tại Việt Nam, tổ chức ngày 23/9, đại diện các bên liên quan đã tập trung thảo luận sáu nhóm hành động ưu tiên của Việt Nam trong dự thảo lộ trình hành động quốc gia về carbon xanh dương giai đoạn 2026-2030, đồng thời đối thoại với các định chế tài chính và khu vực tư nhân về các điều kiện cần thiết để huy động đầu tư.

Theo dự thảo lộ trình trên, sáu nhóm hành động ưu tiên của Việt Nam, bao gồm: Chính sách và quản trị; bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái; tài chính và đầu tư; khoa học, dữ liệu và hệ thống đo lường, báo cáo và thẩm định (MRV); khu vực tư nhân và sinh kế bền vững; nâng cao năng lực và truyền thông.

Ông Vũ Đức Đam Quang - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu. (Ảnh: BTC cung cấp)

Trong giai đoạn 2026-2027, trọng tâm của chương trình sẽ là xây dựng các nền tảng cần thiết về thể chế, dữ liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật và danh mục phân loại xanh dương để tạo điều kiện cho triển khai và huy động nguồn lực.

Tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam hướng tới quản lý thống nhất các hệ sinh thái carbon xanh dương, từng bước tích hợp vào Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và các mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu, đồng thời hỗ trợ sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển.

Chia sẻ tại cuộc họp, ông Vũ Đức Đam Quang - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhấn mạnh cuộc họp nhóm công tác lần thứ hai đánh dấu bước chuyển của NBCAP từ xây dựng nền tảng sang giai đoạn triển khai có trọng tâm. Dự thảo lộ trình hành động quốc gia sẽ giúp xác định các ưu tiên và tạo cơ sở để chuyển những ưu tiên đó thành các chương trình, dự án cụ thể, đồng thời kết nối các dự án với nguồn lực và các đối tác phù hợp, trên cơ sở các ưu tiên phát triển do Việt Nam xác định.

Bà Francesca Nardini - Phó Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam phát biểu. (Ảnh: BTC cung cấp)

Về phía đối tác, bà Francesca Nardini - Phó Trưởng Đại diện Thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam khẳng định, UNDP cam kết tiếp tục đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đối tác, chuyển hóa tiềm năng của carbon xanh dương thành những hành động có sự phối hợp, dựa trên bằng chứng và có khả năng thu hút đầu tư.

Tại cuộc họp, ông Fergus McBean - Bí thư thứ nhất về Khí hậu và Thiên nhiên, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam cho rằng, việc củng cố thể chế và xây dựng các chính sách hỗ trợ minh bạch sẽ giúp tạo niềm tin, thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân và hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu về ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Phụ trách Chương trình Đối tác hành động toàn cầu về carbon xanh dương (BCAP) tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới - bà Emily Kelly cũng nhấn mạnh kinh nghiệm quốc tế cho thấy một lộ trình hành động nhất quán và khung đầu tư rõ ràng sẽ góp phần tạo ra các điều kiện thuận lợi để thúc đẩy đầu tư và triển khai các sáng kiến carbon xanh dương. Vì vậy, Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẵn sàng hợp tác cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thúc đẩy trao đổi tri thức, tăng cường hợp tác công - tư, nhằm thực hiện các ưu tiên của Việt Nam.

Đại diện các bên liên quan cũng ghi nhận tiến độ triển khai NBCAP kể từ Lễ khởi động Chương trình và Họp Nhóm công tác lần thứ nhất vào tháng 5/2026. Dự thảo lộ trình được xây dựng trên cơ sở rà soát hiện trạng, thu thập bằng chứng, phỏng vấn các bên liên quan và hai hội thảo tham vấn được tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 9/2026, với sự tham gia của các cơ quan quản lý, địa phương, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các đối tác liên quan.

Ông Fergus McBean - Bí thư thứ nhất về Khí hậu và Thiên nhiên, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam phát biểu. (Ảnh: BTC cung cấp)

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, dự thảo lộ trình sẽ tiếp tục được hoàn thiện trước khi trình lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét và ban hành. Cùng với đó, NBCAP sẽ phối hợp với các đối tác để hiện thực hóa các ưu tiên hành động, chuyển hóa các nội dung của lộ trình thành cơ hội đầu tư cụ thể và có khả năng nhân rộng./.