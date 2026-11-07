Việt Nam điều tra chống bán phá giá với thép không gỉ Trung Quốc, Indonesia

Ngày 6/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2948/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Trung Quốc, Indonesia và Đài Loan (Trung Quốc). Vụ việc được xác định với mã số AD25.

Quyết định điều tra được ban hành căn cứ theo kết quả thẩm định theo quy định của pháp luật phòng vệ thương mại đối với Hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá được nộp bởi các doanh nghiệp đại diện cho ngành sản xuất trong nước gồm Công ty TNHH Posco VST và Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Kim Loại Tân Việt.

Trên cơ sở hồ sơ, cơ quan điều tra đã tiến hành thẩm định, yêu cầu bổ sung và làm rõ một số thông tin liên quan đến phạm vi sản phẩm, căn cứ xác định hành vi bán phá giá, bằng chứng về thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước.

Việt Nam điều tra chống bán phá giá với thép không gỉ cán nguội từ Trung Quốc, Indonesia và Đài Loan (Ảnh minh họa).

Qua thẩm định, cơ quan điều tra xác định bên yêu cầu đáp ứng điều kiện về tính đại diện cho ngành sản xuất trong nước, đồng thời có bằng chứng rõ ràng về việc hàng hóa nhập khẩu bán phá giá là nguyên nhân gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước. Đây là những căn cứ để Bộ Công Thương quyết định khởi xướng điều tra vụ việc.

Sản phẩm thuộc phạm vi điều tra là thép không gỉ cán nguội dạng cuộn, tấm hoặc dải, có độ dày không quá 3,5 mm. Hàng hóa có thể đã hoặc chưa ủ, đã hoặc chưa được xử lý nhiệt bằng các phương pháp khác, đã hoặc chưa được ngâm hoặc tẩy gỉ để loại bỏ tạp chất dư thừa trên bề mặt.

Các sản phẩm được điều tra có hàm lượng carbon không quá 1,2% tính theo trọng lượng và hàm lượng crom từ 10,5% trở lên, có hoặc không có các nguyên tố khác. Bề mặt hoàn thiện có thể thuộc nhiều loại phổ biến như No.2D, No.2B, No.3, No.4, HL, BA, DULL và các dạng xử lý tương đương.

Phạm vi điều tra bao gồm các sản phẩm được phân loại theo 9 mã HS: 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10 và 7220.90.90.

Tuy nhiên, không phải tất cả sản phẩm thép không gỉ cán nguội đều thuộc diện xem xét. Bộ Công Thương loại trừ các sản phẩm có độ dày trên 3,5mm; sản phẩm dạng nhiều lớp hoặc ghép lớp, trong đó có lớp thép không gỉ và lớp kim loại hoặc vật liệu khác; sản phẩm đã được phủ, mạ hoặc tráng một lớp kim loại khác như kẽm, thiếc, nhôm, crôm, đồng, niken hoặc hợp kim của chúng.

Trong hồ sơ yêu cầu, các doanh nghiệp đã đưa ra mức biên độ bán phá giá đề xuất đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc là 76,6%, Indonesia là 75,5% và Đài Loan (Trung Quốc) là 51%.

Thời kỳ điều tra để xác định hành vi bán phá giá được tính từ ngày 1/10/2025 đến ngày 30/9/2026. Cùng với đó, thời kỳ điều tra để xác định thiệt hại của ngành sản xuất trong nước kéo dài từ ngày 1/10/2022 đến ngày 30/9/2026.

Sau khi khởi xướng điều tra, Bộ Công Thương sẽ triển khai các bước thu thập thông tin từ những bên liên quan.

Theo quy định tại Nghị định 86/2025/NĐ-CP, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày có quyết định điều tra, cơ quan điều tra gửi bản câu hỏi chọn mẫu cho các nhà sản xuất, xuất khẩu hàng hóa bị điều tra mà cơ quan này biết và đại diện tại Việt Nam của nước, vùng lãnh thổ sản xuất, xuất khẩu hàng hóa đó.

Tiếp đó, cơ quan điều tra sẽ gửi bản câu hỏi điều tra đến các bên liên quan, bao gồm nhà sản xuất hàng hóa tương tự trong nước, nhà sản xuất và xuất khẩu nước ngoài, nhà nhập khẩu hàng hóa bị điều tra cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Thông tin thu thập được sẽ phục vụ việc phân tích, đánh giá các nội dung gồm hành vi bán phá giá của các doanh nghiệp xuất khẩu tại những thị trường bị điều tra; thiệt hại của ngành sản xuất trong nước; mối quan hệ nhân quả giữa hành vi bán phá giá và thiệt hại được xác định.

Căn cứ kết luận điều tra sơ bộ, cơ quan điều tra có thể kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời nếu xét thấy cần thiết. Ngoài ra, trường hợp kết luận cuối cùng xác định có thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương có thể quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá có hiệu lực trở về trước.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, Bộ Công Thương khuyến nghị tất cả các tổ chức, cá nhân đang xuất nhập khẩu, phân phối, kinh doanh, sử dụng hàng hóa bị điều tra đăng ký làm bên liên quan và cung cấp các thông tin cần thiết tới Bộ Công Thương.