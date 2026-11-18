Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 29 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ngày 17/11, tại Manila, Philippines, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 3 lần thứ 29.

Hội nghị khẳng định ASEAN 3 tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Đông Á, với kinh tế, thương mại, đầu tư và tài chính là những trụ cột hợp tác chủ yếu.

Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa các nước ASEAN 3 đạt 1,4 nghìn tỷ USD, tăng 13,7% so với năm 2024; vốn đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vào ASEAN đạt 44,8 tỷ USD.

Các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch công tác ASEAN 3 giai đoạn 2023-2027, thúc đẩy liên kết kinh tế, nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và các hiệp định thương mại giữa ASEAN với từng đối tác.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 29 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hội nghị cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường khả năng ứng phó với khủng hoảng và các cú sốc từ bên ngoài; thúc đẩy hợp tác tài chính - tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, chuyển đổi số, logistics và chuỗi cung ứng.

BA TRỌNG TÂM THÚC ĐẨY HỢP TÁC ASEAN 3

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định qua gần ba thập kỷ phát triển, ASEAN 3 đã trở thành một trong những động lực chính của hợp tác Đông Á.

Trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN 3 cần nâng cao hiệu quả dự báo, chủ động phòng ngừa và ứng phó với các thách thức mới; đồng thời đề xuất ba trọng tâm hợp tác trong thời gian tới.

Thứ nhất, nâng cao khả năng chống chịu và chủ động phòng ngừa rủi ro của khu vực. Thủ tướng đề nghị tăng cường liên kết kinh tế, thương mại, khai thác hiệu quả các hiệp định đối tác kinh tế và thương mại tự do hiện có; đẩy mạnh kết nối, phối hợp giữa các lĩnh vực tài chính, năng lượng, lương thực và logistics nhằm bảo đảm nguồn cung khi cần thiết.

Cùng với triển khai hiệu quả quỹ dự trữ gạo khẩn cấp, Thủ tướng đề nghị xem xét mở rộng hợp tác sang các mặt hàng thiết yếu khác như vật tư nông nghiệp, đồng thời tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh năng lượng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thứ hai, xây dựng tầm nhìn mới cho hợp tác ASEAN 3. Hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập ASEAN 3 vào năm 2027, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu, xây dựng tầm nhìn hợp tác cho giai đoạn mới, gắn với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của khu vực.

Thứ ba, phát huy sức mạnh tổng hợp của các khuôn khổ hợp tác khu vực. Thủ tướng đề nghị rà soát, kết nối các sáng kiến ASEAN 3 với hợp tác ASEAN 1, hợp tác ba bên Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc và các khuôn khổ song phương, phát huy thế mạnh, nguồn lực của từng cơ chế, hướng tới xây dựng không gian phát triển chung ở Đông Á.

Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh yêu cầu kiên trì đối thoại, củng cố lòng tin, giải quyết khác biệt bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

Kết thúc Hội nghị, các nhà lãnh đạo thông qua Tuyên bố về Thương mại hàng hải và Kết nối logistics; Tuyên bố về Tăng cường tự cường an ninh năng lượng và an ninh lương thực trước các cú sốc bên ngoài và gián đoạn chuỗi cung ứng.

THÚC ĐẨY LIÊN KẾT KINH TẾ, KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Trước đó, ngày 16/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự các hội nghị cấp cao ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và Liên Hợp Quốc, đề xuất nhiều định hướng thúc đẩy hợp tác thực chất, nâng cao khả năng tự cường và tạo động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29, Thủ tướng đề xuất ba trọng tâm: củng cố tin cậy chiến lược, duy trì hòa bình, ổn định; nâng cao chất lượng hợp tác và kết nối chiến lược; đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành trụ cột hợp tác mới.

Thủ tướng đề nghị ưu tiên triển khai Nghị định thư nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA 3.0), thúc đẩy các tuyến đường sắt xuyên biên giới, cửa khẩu thông minh, kết nối Lưới điện ASEAN và phát triển tiểu vùng Mekong.

Về Biển Đông, Thủ tướng đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 27 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 27, Thủ tướng đề nghị lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực mới cho quan hệ đối tác; phấn đấu cơ bản hoàn tất đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) trong năm 2027.

Thủ tướng đề xuất hình thành mạng lưới nghiên cứu và phát triển ASEAN - Hàn Quốc, ưu tiên đào tạo nhân lực về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và vật liệu tiên tiến; khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Thủ tướng đồng thời đề nghị nâng cao năng lực tự chủ về AI, thúc đẩy quản trị AI có trách nhiệm, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Australia lần thứ 6 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Australia lần thứ 6, Thủ tướng đề nghị củng cố môi trường hòa bình, ổn định trên cơ sở luật pháp quốc tế; nâng tầm liên kết kinh tế, khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA) đã nâng cấp và củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược, nhất là khoáng sản thiết yếu, bán dẫn và lương thực.

Về Biển Đông, Thủ tướng đề nghị phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Thủ tướng cũng đề nghị thúc đẩy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, phát triển hạ tầng xanh và tăng cường hợp tác giáo dục, bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả hợp tác.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên Hợp Quốc lần thứ 16, Thủ tướng đề xuất ba ưu tiên chiến lược: củng cố hòa bình, an ninh và chủ nghĩa đa phương trên nền tảng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế; chủ động quản trị những chuyển đổi của thời đại; gắn kết chương trình nghị sự toàn cầu với các mục tiêu phát triển bao trùm, bền vững của ASEAN.

Thủ tướng kêu gọi các quốc gia tiếp tục ký kết, phê chuẩn và triển khai hiệu quả Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội); tăng cường hợp tác về tài chính khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng và thị trường carbon.