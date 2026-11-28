Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing chụp ảnh chung trước khai mạc Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Việt Linh.

Phát biểu tại họp báo quốc tế về kết quả Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 ngày 28/11, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết hai hội nghị tổ chức tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, điểm nổi bật tại hai hội nghị là các nhà lãnh đạo cùng thống nhất nâng cao vai trò của hai cơ chế CLMV và ACMECS trong hợp tác khu vực, gia tăng khả năng tự cường, củng cố gắn kết giữa các nước, đưa tiểu vùng trở thành một không gian phát triển chung.

Các nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu, thực chất về định hướng ưu tiên hợp tác và phương thức triển khai nhằm tạo đột phá cho hợp tác tiểu vùng. Trong đó, tăng cường kết nối chiến lược giữa các nước được xác định là ưu tiên hàng đầu, qua đó tạo không gian phát triển mới cho tiểu vùng Mekong.

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức chung tiếp tục là ưu tiên tại cả hai cơ chế, nhất là biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, nhằm bảo đảm cuộc sống ổn định, bền vững cho người dân trong khu vực.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá việc tổ chức thành công hai hội nghị là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt trong phát huy vai trò trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực, chủ động vào thúc đẩy liên kết kinh tế và kết nối tiểu vùng Mekong - khu vực có tầm quan trọng chiến lược.

Họp báo quốc tế về kết quả Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11. Ảnh: Việt Linh.

Ưu tiên kết nối, hướng tới không gian phát triển chung

Tại Hội nghị CLMV lần thứ 12, với chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”, bên cạnh những vấn đề chung của cả hai Hội nghị trên, các nhà Lãnh đạo đã thống nhất một số định hướng lớn sau:

Thứ nhất, bốn nước xác định kết nối là ưu tiên xuyên suốt giai đoạn 2027-2028, trong đó đẩy mạnh kết nối các hành lang kinh tế, hiện thực hóa mục tiêu đưa CLMV trở thành trung tâm logistics khu vực. Các nhà lãnh đạo thống nhất giao các Bộ trưởng nghiên cứu khả năng hình thành cơ sở sản xuất chung CLMV, đóng góp hiện thực hóa mục tiêu hình thành thị trường ASEAN thống nhất. Các nhà Lãnh đạo cũng đã chỉ đạo tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thông quan, giảm chi phí logistics và giúp doanh nghiệp bốn nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Thứ hai, đổi mới lĩnh vực hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực tạo động lực phát triển mới; triển khai các sáng kiến cụ thể. Các nhà Lãnh đạo đã thống nhất thúc đẩy kết nối số, áp dụng cửa khẩu thông minh; phát triển các khu hợp tác kinh tế qua biên giới và nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng nông nghiệp CLMV. Hội nghị nhất trí triển khai hai sáng kiến cụ thể do Việt Nam đề xuất.

Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Việt Linh.

Với “Hành lang cảng cạn thông minh 4 nước CLMV”, các nước sẽ cùng nhau nghiên cứu kết nối cảng cạn với cửa khẩu, sân bay và cảng biển. “Hành trình di sản 4 nước CLMV” sẽ kết nối những điểm đến như Bagan, Luông Phra-băng, Tràng An và Angkor trong cùng một hành trình, cùng kể câu chuyện nền văn minh sông Mekong. Hội nghị cũng hoan nghênh Chương trình Học bổng CLMV 2.0 của Việt Nam dành cho Campuchia, Lào và Myanmar, mở rộng sang đào tạo bằng tiếng Anh, đào tạo sau đại học và đào tạo nghề.

Thứ ba, các nhà lãnh đạo thống nhất đổi mới cách huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện. Bốn nước khuyến khích doanh nghiệp tham gia ngay từ khâu xây dựng dự án. Các Bộ trưởng và quan chức cao cấp được giao phối hợp với Ban Thư ký ASEAN xây dựng các chương trình, dự án cho Kế hoạch hành động CLMV 2027-2028.

Mỗi dự án phải xác định rõ kết quả, đầu mối phụ trách, thời hạn và nguồn kinh phí, giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại các nước trong khu vực. Những kết quả bước đầu từ sự tham gia của các đối tác khu vực, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tại Hội nghị lần này sẽ tạo cơ sở để các nước cân nhắc hình thành cơ chế phối hợp, hợp tác lâu dài.

Các nhà Lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung và hai phụ lục về các sáng kiến Hành lang cảng cạn thông minh CLMV và Hành trình di sản CLMV. Kết thúc Hội nghị, Việt Nam đã chuyển giao vai trò Chủ tịch CLMV sang cho Campuchia.

ACMECS hướng tới phát triển thông minh và bền vững

Tại Hội nghị ACMECS lần thứ 11, các nhà Lãnh đạo nhất trí duy trì ACMECS như một cơ chế tiểu vùng quan trọng, bổ trợ cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, đồng thời gắn kết sự phát triển tiểu vùng với tiến trình hội nhập khu vực tổng thể.

Các nhà Lãnh đạo đã đánh giá những thành tựu đạt được và định hướng tương lai cho ACMECS trên cơ sở chủ đề nhiệm kỳ Chủ tịch của Myanmar “Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội hướng tới một ACMECS thông minh và bền vững”.

Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về các phương thức thúc đẩy kết nối về hạ tầng, kỹ thuật số và thể chế, cũng như bảo vệ môi trường, hợp tác quản lý nguồn nước, kiểm soát ô nhiễm không khí để phát triển bền vững trong khuôn khổ ba trụ cột của ACMECS.

Hội nghị cũng thông qua Tuyên bố Nay Pyi Taw và Điều khoản tham chiếu (TOR) của Nhóm công tác đặc biệt về rà soát các dự án ưu tiên của ACMECS.

Các nhà lãnh đạo hoan nghênh những nỗ lực hiện nay trong việc xây dựng Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới nhằm ứng phó với các thách thức mới nổi, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của ACMECS thông qua việc thành lập Quỹ Phát triển ACMECS (ACMDF). Kết thúc Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11, Myanmar đã chuyển giao vai trò Chủ tịch luân phiên ACMECS cho Thái Lan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chụp ảnh chung tại Hội nghị ACMECS 11. Ảnh: Việt Linh.

Việt Nam kỳ vọng các sáng kiến sớm đi vào thực tiễn

Trả lời câu hỏi của báo chí về đóng góp của Việt Nam tại hai hội nghị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh các sáng kiến được đưa ra đều hướng tới những lợi ích cụ thể mà người dân và doanh nghiệp có thể thụ hưởng.

Với Hành lang cảng cạn thông minh, bốn nước sẽ tận dụng hệ thống cảng cạn, cảng biển và cửa khẩu hiện có để kết nối thành các tuyến ưu tiên, đẩy mạnh thủ tục điện tử, giúp hàng hóa được thông quan nhanh hơn và giảm chi phí logistics.

Đối với Hành trình di sản CLMV, các nước sẽ nghiên cứu xây dựng tour xuyên biên giới, bước đầu kết nối Tràng An - Bagan - Luông Pha-băng - Siem Reap, hướng tới hiện thực hóa cam kết "Bốn nước, một điểm đến". Trong khi đó, Học bổng CLMV 2.0 tiếp tục mở rộng cơ hội đào tạo, tăng cường gắn kết giữa thanh niên bốn nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại họp báo quốc tế về kết quả Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11. Ảnh: Việt Linh.

Bộ trưởng cho rằng những kết quả quan trọng của hai hội nghị là thống nhất được các lĩnh vực và định hướng hợp tác mới, góp phần tăng cường kết nối đa phương thức, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước định hình trung tâm sản xuất và thị trường chung tại tiểu vùng. Các sáng kiến cũng được kỳ vọng thúc đẩy thương mại nội khối, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và giao lưu nhân dân.

Để các cam kết được thực hiện hiệu quả, các nước sẽ cụ thể hóa định hướng hợp tác trong Kế hoạch hành động CLMV giai đoạn 2027-2028 và Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới, bảo đảm rõ nhiệm vụ, đầu mối, lộ trình và nguồn lực. Các bên đồng thời ưu tiên những dự án có tính khả thi, tăng cường huy động nguồn lực từ đối tác phát triển, định chế tài chính quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy sớm đưa Quỹ Phát triển ACMECS vào hoạt động.

"Việc cần làm ngay sau hai Hội nghị là đưa những cam kết của các nhà lãnh đạo vào thực hiện, đồng thời thường xuyên rà soát tiến độ triển khai", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Campuchia, Thái Lan và các thành viên để triển khai những định hướng ưu tiên, tạo chuyển biến thực chất trong liên kết kinh tế, nâng cao năng lực tự cường và sức cạnh tranh của toàn tiểu vùng.