Chiều 18/11, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tổ chức tiếp xúc, tham vấn với Đại sứ quán 10 nước ASEAN nhằm giới thiệu sáng kiến “Lực lượng bảo vệ biên giới các nước ASEAN chung tay xây dựng biên giới hòa bình, thịnh vượng”.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn (Thanh Hóa) tổ chức tuần tra, kiểm tra đường biên, mốc quốc giới tại khu vực mốc 280 và 282.

Tại hội nghị tham vấn sáng kiến hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới các nước ASEAN, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã giới thiệu mục tiêu, nguyên tắc, phạm vi, nội dung, hình thức và lộ trình triển khai.

Các đại biểu cũng trao đổi về việc xác định đầu mối tham gia của lực lượng bảo vệ biên giới các nước ASEAN; tham vấn chủ đề, nội dung và hình thức tổ chức chương trình lần thứ nhất, dự kiến vào năm 2027.

Đại diện Đại sứ quán và Tùy viên Quân sự các nước ASEAN ghi nhận, đánh giá cao ý nghĩa của sáng kiến do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam khởi xướng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, nhấn mạnh sáng kiến không chỉ tạo thêm kênh kết nối, đối thoại giữa lực lượng bảo vệ biên giới các nước ASEAN mà còn góp phần tăng cường đoàn kết, hiểu biết, xây dựng lòng tin chiến lược và đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu.

Thông qua sáng kiến, các bên có thể phối hợp giải quyết những thách thức chung, đóng góp vào việc xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực ASEAN.

Để chuẩn bị triển khai sáng kiến, Trung tướng Vũ Trung Kiên đề nghị Đại sứ quán và Tùy viên Quân sự các nước ASEAN tiếp tục quan tâm, ủng hộ Bộ đội Biên phòng Việt Nam tổ chức chương trình lần thứ nhất vào năm 2027.

Sau hội nghị, Bộ đội Biên phòng Việt Nam sẽ phối hợp với Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng gửi công hàm chính thức kèm tài liệu giới thiệu sáng kiến tới các nước ASEAN để chuyển tới cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, xác nhận tham gia.

Đồng thời, phía Việt Nam đề nghị Đại sứ quán và Tùy viên Quân sự các nước hỗ trợ kết nối với cơ quan chức năng, xác định lực lượng tham gia và chỉ định đầu mối liên hệ chính thức nhằm tạo thuận lợi cho quá trình trao đổi, phối hợp.

Trung tướng Vũ Trung Kiên đề xuất đoàn đại biểu các nước tham gia chương trình có trưởng đoàn và đại diện những lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, qua đó nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất.

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tin tưởng, với nền tảng quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN, cùng thiện chí và trách nhiệm của các bên, sáng kiến sẽ nhận được sự quan tâm, ủng hộ, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Bộ đội Biên phòng Việt Nam khẳng định sẵn sàng lắng nghe các ý kiến đóng góp, tiếp tục trao đổi, tham vấn với các đối tác trên tinh thần bình đẳng, chân thành, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, vì lợi ích của mỗi quốc gia và tương lai chung của cộng đồng ASEAN.