Việt Nam đề xuất lập nhóm công tác chống lừa đảo xuyên quốc gia

Quang cảnh phiên khai mạc của hội nghị. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 23/9 tại Phnom Penh, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, đề xuất mỗi quốc gia thành lập một nhóm công tác phối hợp để xác minh, điều tra và xử lý các đường dây, vụ án lừa đảo xuyên quốc gia phức tạp, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các nước.

Đề xuất được đưa ra tại Hội nghị quốc tế về phòng chống lừa đảo trực tuyến năm 2026 (ICCOS-2026), với sự tham dự của các đoàn đại biểu từ 27 nước, 6 tổ chức quốc tế và khoảng 500 đại biểu.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 23-24/9 với chủ đề “Hành động cùng nhau để phá vỡ chuỗi lừa đảo và xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến.”

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định lừa đảo trực tuyến là vấn nạn toàn cầu, không phải vấn đề của riêng một quốc gia. Đấu tranh với loại tội phạm này không chỉ nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân mà còn góp phần bảo đảm an ninh, nền tảng phát triển của mỗi quốc gia và an toàn của không gian số.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu tại phiên họp “Lừa đảo trực tuyến-Tình trạng khẩn cấp toàn cầu”. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Việt Nam đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế và đẩy lùi tội phạm lừa đảo trực tuyến. Ông đề nghị các nước tập trung vào ba định hướng gồm thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và các mô hình phòng ngừa hiệu quả; hoàn thiện khung pháp lý, củng cố an ninh mạng; thiết lập cơ chế phối hợp nhanh và liên tục giữa các cơ quan chức năng. Trong đó, Việt Nam đề xuất mỗi quốc gia thành lập nhóm công tác phối hợp chuyên trách để xác minh, điều tra và xử lý các đường dây, vụ án lừa đảo xuyên quốc gia phức tạp, qua đó bảo đảm việc trao đổi thông tin và phối hợp điều tra được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng kêu gọi các nước sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân nhằm xây dựng không gian số an toàn, lành mạnh.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Về phía nước chủ nhà, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định Campuchia sẽ không trở thành “nơi trú ẩn an toàn” cho hoạt động lừa đảo trực tuyến và cam kết thực hiện chính sách không khoan nhượng, tập trung triệt phá các mạng lưới tội phạm và ngăn chặn nguy cơ tái hoạt động.

Cho rằng các mạng lưới lừa đảo đã trở thành những hệ sinh thái tội phạm xuyên biên giới phức tạp, Thủ tướng Hun Manet đề xuất tăng cường các kênh liên lạc phản ứng nhanh giữa cơ quan thực thi pháp luật, chia sẻ thông tin theo thời gian thực, phối hợp truy dòng tiền và phong tỏa tài sản, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với ngân hàng, nhà mạng, nền tảng công nghệ và các sàn giao dịch tiền mã hóa. Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ và hỗ trợ hồi hương an toàn cho các nạn nhân.

Đại diện khu vực của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC-ROSEAP) Delphine Schantz đánh giá cao những nỗ lực của Campuchia, song cho rằng cần tăng cường hành động ở cả cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Theo bà, thiệt hại do lừa đảo tại Đông Á, Đông Nam Á, Australia và New Zealand hiện lên tới khoảng 114 tỷ USD mỗi năm và tiếp tục gia tăng.

Bà Delphine Schantz, Đại diện thường trực khu vực châu Á - Thái Bình Dương Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm, phát biểu tại phiên khai mạc. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Bà Delphine Schantz kêu gọi các nước nâng cao hiểu biết chung về xu hướng tội phạm lừa đảo, tăng cường năng lực thực thi pháp luật và chia sẻ thông tin, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân, nhất là các doanh nghiệp công nghệ tài chính và nền tảng mạng xã hội, trong việc ngăn chặn và truy tìm dòng tiền bất hợp pháp.

ICCOS-2026 tập trung thảo luận các biện pháp ứng phó với lừa đảo trực tuyến ở cấp khu vực và toàn cầu, vai trò của công nghệ trong phòng ngừa tội phạm, tăng cường khả năng chống chịu trên không gian mạng và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống loại tội phạm xuyên quốc gia này./.