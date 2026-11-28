Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11, đề xuất ba định hướng trọng tâm nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nước trong thời gian tới.

Hội nghị do Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Myanmar, nước Chủ tịch ACMECS nhiệm kỳ 2025-2026. Tham dự Hội nghị có Tổng thống Myanmar và Thủ tướng các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức với chủ đề “Tăng cường phát triển kinh tế-xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững.” Phát biểu khai mạc, Tổng thống Myanmar nhấn mạnh sức mạnh tổng hợp của năm nước Mekong bắt nguồn từ lòng tin và tình đoàn kết. Trên tinh thần đó, ACMECS cần phát huy thế mạnh, gia tăng đóng góp vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững của khu vực.

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả đạt được trên ba trụ cột hợp tác gồm kết nối hạ tầng cứng, kết nối hạ tầng mềm và giao lưu nhân dân; đồng thời trao đổi các định hướng lớn nhằm nâng cao hiệu quả, tạo động lực mới cho ACMECS trong giai đoạn tới.

Các nhà lãnh đạo nêu bật yêu cầu tăng cường liên kết, phát huy tiềm năng và nâng cao khả năng thích ứng của tiểu vùng Mekong trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực. Với mục tiêu chung xây dựng khu vực ACMECS thịnh vượng, phát triển thông minh và bền vững, các nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực từ thương mại, đầu tư, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông đến giáo dục, môi trường và năng lượng.

Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bao trùm trở thành những động lực mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện đời sống người dân.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác ACMECS, các nhà lãnh đạo nhất trí phát triển nguồn nhân lực, mở rộng nguồn tài chính và nâng cao năng lực thể chế của cơ chế hợp tác; trong đó có việc phát huy vai trò của Ban Thư ký lâm thời ACMECS, triển khai Quỹ Phát triển ACMECS và tăng cường phối hợp với các cơ chế hợp tác khu vực, tiểu vùng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và tích cực tham gia, đóng góp vào hợp tác tiểu vùng Mekong nói chung và cơ chế ACMECS nói riêng. Thủ tướng đánh giá ACMECS là cơ chế hợp tác duy nhất do năm nước Mekong khởi xướng và làm chủ, góp phần củng cố đoàn kết, tin cậy chiến lược giữa các nước thành viên, đồng thời thúc đẩy phối hợp lập trường chung của Mekong trong hợp tác với các đối tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, các nước ACMECS cần đổi mới mạnh mẽ mô hình hợp tác; chuyển từ thích ứng bị động sang chủ động kiến tạo phát triển, từ khai thác lợi thế sẵn có sang kết nối chặt chẽ để cùng tạo dựng năng lực cạnh tranh mới.

Với tầm nhìn xây dựng Mekong thành trung tâm sản xuất chất lượng cao, sáng tạo, tự chủ và phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đề xuất ACMECS tập trung vào ba định hướng trọng tâm.

Thứ nhất, mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của tiểu vùng. Các nước ACMECS cần ưu tiên kết nối đồng bộ các trung tâm sản xuất, đô thị, cảng biển, cửa khẩu và thị trường; phát triển hiệu quả các hành lang kinh tế Bắc-Nam, Đông-Tây và phía Nam, từng bước hình thành các chuỗi cung ứng khu vực có sức cạnh tranh cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trong đó, cần phối hợp huy động các nguồn vốn để tập trung kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là đường bộ và đường sắt giữa tiểu vùng với khu vực. Trọng điểm là kết nối dọc hành lang từ Trung Quốc qua năm nước Mekong, sau đó nối với Malaysia và Singapore; đồng thời phát triển tuyến cao tốc kết nối năm nước Mekong để kết nối tới Ấn Độ.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh hài hòa thủ tục, tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Thủ tướng cũng đề xuất nghiên cứu sáng kiến xây dựng thương hiệu chung “Nông sản Mekong” nhằm nâng cao giá trị, khả năng tiếp cận thị trường và sức cạnh tranh của sản phẩm tiểu vùng tại khu vực và trên thế giới.

Thứ hai, xác định bảo vệ môi trường, quản lý bền vững nguồn nước xuyên biên giới và thích ứng với biến đổi khí hậu là ưu tiên chiến lược, lâu dài. ACMECS cần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên, nhất là tài nguyên nước; bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với thiên tai, ô nhiễm môi trường và thúc đẩy tăng trưởng Xanh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hình thành cơ chế tham vấn, chia sẻ thông tin thường xuyên, trong đó có thông tin về các công trình phát triển liên quan đến nguồn nước; đồng thời kết nối hệ thống cảnh báo sớm thiên tai.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ phương thức hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của ACMECS trong cấu trúc tiểu vùng, khu vực. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đề nghị Ban Thư ký lâm thời, phối hợp với Viện Mekong, sớm hoàn thành dự thảo Kế hoạch tổng thể hợp tác ACMECS trong giai đoạn mới. Kế hoạch cần xác định các ưu tiên có trọng tâm, lựa chọn danh mục dự án thiết thực, có khả năng huy động nguồn lực từ các đối tác phát triển và khu vực tư nhân, đồng thời tạo tác động lan tỏa.

Thủ tướng nhấn mạnh với tư cách là cơ chế tiểu vùng duy nhất quy tụ đầy đủ cả năm nước Mekong, ACMECS cần phát huy vai trò điều phối các ưu tiên và tiếng nói chung của các nước thành viên trong hợp tác với các đối tác bên ngoài.

Kết thúc Hội nghị, các nhà lãnh đạo thông qua Tuyên bố chung Nay Pyi Taw của Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế ACMECS lần thứ 11, xác định phương hướng hợp tác giữa năm nước trong thời gian tới. Sau Hội nghị, lễ bàn giao vai trò Chủ tịch hợp tác ACMECS từ Myanmar sang Thái Lan cũng được tổ chức./.

Tối 28/11/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì chiêu đãi chính thức chúc mừng thành công của Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11. Sau ngày làm việc hiệu quả, hai hội nghị đã thành công tốt đẹp. Các nhà lãnh đạo Mekong và các đối tác đánh giá cao những đề xuất về định hướng chiến lược, dài hạn nhằm tạo đột phá cho hợp tác giữa các nước Mekong; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước sự đón tiếp chu đáo, lòng mến khách và công tác tổ chức chuyên nghiệp của Việt Nam trong vai trò nước chủ nhà. Tổng thống Myanmar đặc biệt cảm ơn sự phối hợp của Việt Nam. Những đóng góp của Việt Nam tại hai hội nghị tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán, vai trò, vị thế và cam kết cùng xây dựng tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của tiểu vùng Mekong.