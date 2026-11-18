Tuần lễ Y tế Việt Nam-Thụy Điển 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Từ ngày 16 đến 18/11, hơn 200 đại biểu là lãnh đạo ngành y tế, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp hai nước tham dự Tuần lễ Y tế Việt Nam-Thụy Điển 2026.

Diễn ra tại Bắc Ninh, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đánh dấu 50 năm hợp tác y tế giữa hai nước, kể từ khi khởi công xây dựng Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí vào năm 1976.

Chương trình do Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội, Business Sweden và Viện Karolinska phối hợp tổ chức, hướng tới mở rộng hợp tác trong nghiên cứu y học, đổi mới sáng tạo và hiện đại hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Đề xuất cơ chế hợp tác y tế giai đoạn 2027-2030

Phát biểu tại cuộc làm việc với đoàn Thụy Điển, Thứ trưởng Y tế Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, quan hệ hợp tác y tế giữa hai nước đã trải qua hơn nửa thế kỷ, từ hỗ trợ xây dựng bệnh viện, đào tạo nhân lực đến chuyển giao kỹ thuật và phát triển chuyên môn.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức như già hóa dân số, gia tăng bệnh không lây nhiễm, áp lực chi phí điều trị và yêu cầu chuyển đổi số, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ cho rằng, một hệ thống y tế hiện đại không chỉ được đánh giá bằng số lượng bệnh viện hay mức độ tiên tiến của trang thiết bị, mà quan trọng hơn là khả năng tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, công bằng và bền vững của người dân.

Thứ trưởng Y tế Đào Xuân Cơ phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ đề xuất tăng cường hợp tác với Thụy Điển trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế; phòng ngừa, quản lý bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe các nhóm dân số đặc thù; phát triển hạ tầng, dữ liệu y tế số; đồng thời nâng cao năng lực quản trị bệnh viện, chất lượng dịch vụ và an toàn người bệnh.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi cho rằng, thành quả của quan hệ hợp tác không chỉ thể hiện qua những bệnh viện được xây dựng, mà còn ở nhiều thế hệ cán bộ y tế, nhà nghiên cứu và người bệnh đã được hưởng lợi.

Theo Đại sứ Johan Ndisi, dấu mốc 50 năm là cơ hội để hai nước tiếp tục tìm kiếm những giải pháp giúp dịch vụ y tế dễ tiếp cận hơn, tăng cường đổi mới sáng tạo và lấy người bệnh làm trung tâm.

Hai bên nghiên cứu xây dựng Chương trình hợp tác y tế Việt Nam-Thụy Điển giai đoạn 2027-2030.

Đồng thời, để phát huy thành quả 50 năm hợp tác, hai nước chuyển từ những hoạt động riêng lẻ sang một cơ chế hợp tác mang tính chiến lược, liên tục và có trách nhiệm giải trình.

“Việt Nam mong muốn không chỉ tiếp nhận công nghệ, mà từng bước làm chủ, cải tiến và đóng góp tri thức trở lại cho cộng đồng khoa học quốc tế”, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Mở rộng hợp tác từ nghiên cứu đến đầu tư công nghệ y tế

Cùng với hợp tác chuyên môn, quan hệ thương mại trong lĩnh vực y tế giữa hai nước cũng ghi nhận những bước phát triển đáng kể. Năm 2025, dược phẩm trở thành nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Thụy Điển sang Việt Nam, đạt 1,15 tỷ SEK, tương đương khoảng 114 triệu USD, tăng 18% so với năm trước.

Ông Marcus Persson, Tham tán Thương mại kiêm Giám đốc quốc gia Business Sweden tại Việt Nam, nhận định quá trình chuyển đổi của ngành y tế Việt Nam đang mở ra cơ hội kết hợp năng lực công nghệ, kinh nghiệm đổi mới sáng tạo của Thụy Điển với nhu cầu thực tế của Việt Nam.

Theo ông Marcus Persson, tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, bệnh viện và các cơ sở nghiên cứu sẽ góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển những giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Ông Marcus Persson, Tham tán Thương mại kiêm Giám đốc quốc gia Business Sweden tại Việt Nam. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Trong khuôn khổ Tuần lễ Y tế, nhiều doanh nghiệp và tổ chức Thụy Điển tham gia tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác Việt Nam, gồm AstraZeneca trong lĩnh vực dược phẩm; Getinge về thiết bị y tế; Diaverum trong chăm sóc và điều trị bệnh thận; Ericsson về công nghệ kết nối và hạ tầng số.

Các đơn vị khác như EviBody, Surgical Science, Sweco và Swecare cũng tham gia với những giải pháp về y tế số, mô phỏng y khoa, đào tạo phẫu thuật, phát triển hạ tầng và kết nối hợp tác quốc tế.

Thông qua Sáng kiến Đổi mới sáng tạo y tế Thụy Điển-Việt Nam, Business Sweden đang thúc đẩy hợp tác trong phát triển ngành y tế, trong đó có dự án thí điểm Thành phố Y tế thông minh Bắc Ninh.

Bên cạnh doanh nghiệp, các trường đại học và viện nghiên cứu tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hợp tác y tế giữa hai nước. Viện Karolinska, một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu y học hàng đầu thế giới, đã có nhiều thập kỷ hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn.

Giáo sư Tobias Alfvén, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ của Viện Karolinska, cho rằng khoa học, dữ liệu và hợp tác quốc tế sẽ có vai trò quan trọng đối với tương lai ngành y tế. Tuần lễ Y tế là cơ hội để các nhà nghiên cứu hai nước tăng cường hợp tác, đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, phục vụ người bệnh và cộng đồng.

Bà Karin Tegmark Wisell, Đại sứ phụ trách Y tế Toàn cầu của Thụy Điển, nhấn mạnh những thách thức như kháng kháng sinh, già hóa dân số và các nguy cơ y tế mới nổi đòi hỏi sự phối hợp quốc tế nhằm phát triển các giải pháp hiệu quả, giúp người dân tiếp cận thành tựu đổi mới sáng tạo.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội cũng giới thiệu ấn phẩm song ngữ TRACES: In Safe Hands - Trong Vòng Tay Chăm Sóc, ghi lại hành trình 50 năm hợp tác y tế giữa hai nước.