Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo kinh tế APEC chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, hội nghị do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC và Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Với chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, hội nghị tập trung thảo luận tình hình kinh tế thế giới và khu vực, những cơ hội, thách thức đối với tăng trưởng, thương mại, đầu tư và định hướng hợp tác APEC trong thời gian tới.

Các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình; đề cao vai trò của APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực, góp phần kiến tạo những động lực tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đến dự Hội nghị Cấp cao APEC 2026. Ảnh: TTXVN

Hội nghị nhất trí tiếp tục thúc đẩy tiến trình hướng tới Khu vực Thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP), tăng cường kết nối, tạo thuận lợi thương mại và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, năng suất, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI); phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và ổn định kinh tế vĩ mô.

APEC CẦN KHAI MỞ NHỮNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỚI

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang trải qua những chuyển đổi mang tính thời đại, với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đặt ra yêu cầu cấp thiết tăng cường hợp tác và gắn kết giữa các nền kinh tế.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nguồn lực từ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo chỉ được phát huy khi tri thức, nhân lực và nguồn vốn lưu chuyển thông suốt. Sức chống chịu và năng lực tự cường chỉ thực sự vững chắc khi chuỗi cung ứng và hạ tầng kết nối vận hành hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Cấp cao APEC 2026. Ảnh: TTXVN

Khẳng định APEC là biểu tượng của nỗ lực kết nối, đối thoại và hợp tác vì thịnh vượng chung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất ba ưu tiên lớn nhằm tiếp tục phát huy vai trò của diễn đàn trong giai đoạn mới.

Thứ nhất, tiên phong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế.

Mục tiêu là bảo đảm dòng chảy thương mại thông suốt, ổn định và bền vững; duy trì sự vận hành liền mạch của các chuỗi cung ứng chiến lược; nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và tự cường của từng nền kinh tế cũng như toàn khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của Trung Quốc trong thúc đẩy tiến trình FTAAP và Kế hoạch tổng thể về kết nối APEC giai đoạn mới.

Thứ hai, khai mở những không gian phát triển chiến lược và kiến tạo động lực tăng trưởng mới.

Khi các động lực tăng trưởng truyền thống đã tới hạn, chìa khóa phát triển bền vững là sự bứt phá về năng suất. APEC cần trở thành vườn ươm ý tưởng, môi trường thử nghiệm các khuôn khổ thể chế thế hệ mới và mô hình tăng trưởng lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực.

Đồng thời, thúc đẩy các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế bạc, kinh tế chăm sóc, kinh tế tầm thấp và kinh tế 24/7, qua đó khai thác những dư địa tăng trưởng của khu vực.

TĂNG CƯỜNG ĐỐI THOẠI, XÂY DỰNG LÒNG TIN VÀ DUY TRÌ ỔN ĐỊNH

Thứ ba, thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm xây dựng lòng tin, duy trì ổn định cho phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh APEC cần tiếp tục là kênh đối thoại chiến lược cởi mở, xây dựng; là nhịp cầu giúp các bên hóa giải bất đồng, giảm thiểu căng thẳng và tìm kiếm giải pháp thực chất.

Mọi nỗ lực xây dựng đồng thuận phải dựa trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi và tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo kinh tế APEC dự Hội nghị Cấp cao APEC 2026. Ảnh: TTXVN

Khẳng định cam kết của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình, cùng các thành viên xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình, vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai.

Các nhà lãnh đạo APEC đánh giá cao phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đặc biệt là những định hướng lớn đối với hợp tác APEC trong giai đoạn mới.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo thông qua Tuyên bố Cấp cao và ba văn kiện kèm theo, gồm: Khuôn khổ hợp tác APEC số hóa thương mại 2026 - 2030; Khai thác kinh tế số và AI vì phúc lợi của người dân; Kế hoạch tổng thể Kết nối APEC 2026 - 2035.

Các nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả đạt được trong Năm APEC 2026, đồng thời bày tỏ ủng hộ và kỳ vọng Năm APEC 2027 tại Việt Nam sẽ tiếp tục tạo xung lực hợp tác mới, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.