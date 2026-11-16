Việt Nam đề xuất ba trọng tâm hợp tác với doanh nghiệp và thanh niên ASEAN

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang tham dự phiên đối thoại của lãnh đạo cấp cao ASEAN với ASEAN-BAC, ngày 15/11. (Nguồn: TTXVN)

Các hoạt động thể hiện quyết tâm chung của ASEAN trong phát huy trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp và nhiệt huyết của thế hệ trẻ, góp phần định hình tương lai khu vực tự cường, bao trùm và phát triển bền vững.

Tại phiên đối thoại với Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN, mang chủ đề “Thúc đẩy thịnh vượng cho tất cả”, các nhà lãnh đạo và đại diện cộng đồng doanh nghiệp thảo luận về bốn trụ cột gồm con người, môi trường, nền tảng số và năng suất, trên cơ sở báo cáo và các dự án “di sản” của ASEAN-BAC năm 2026.

Trước những bất định của kinh tế thế giới, các nhà lãnh đạo đề cao vai trò của doanh nghiệp trong thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo, đồng thời đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia triển khai Hiệp định khung ASEAN về kinh tế số (DEFA).

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đối thoại công - tư, tiếp thu ý kiến doanh nghiệp trong quá trình hoạch định chính sách và cải thiện môi trường kinh doanh, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Toàn cảnh phiên đối thoại. (Nguồn: TTXVN)

Đánh giá cao báo cáo và các khuyến nghị của ASEAN-BAC, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đề xuất ba trọng tâm hợp tác.

Thứ nhất, xây dựng thị trường khu vực thuận lợi và dễ tiếp cận hơn thông qua đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí, đẩy mạnh số hóa, nâng cấp Cơ chế một cửa ASEAN và triển khai hiệu quả DEFA. Theo đó, các chính phủ cần hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Thứ hai, tăng cường kết nối và nâng cao khả năng chống chịu của khu vực, trong đó chú trọng phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và hạ tầng số, đồng thời đẩy mạnh liên kết giữa chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Việt Nam ủng hộ các dự án kết nối xuyên biên giới như Lưới điện ASEAN (APG), đề nghị huy động nguồn lực tư nhân và hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) hiện có.

Thứ ba, duy trì và mở rộng các dự án mang lại kết quả thiết thực. Việt Nam hoan nghênh ASEAN-BAC gắn các khuyến nghị chính sách với những dự án cụ thể như Liên minh An ninh lương thực ASEAN và Mạng lưới đào tạo doanh nghiệp ASEAN 2.0; đồng thời đề nghị tiếp tục triển khai, mở rộng các sáng kiến này qua các nhiệm kỳ nhằm bảo đảm tính liên tục và mang lại hiệu quả lâu dài.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cũng đề nghị ASEAN-BAC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Chính phủ và doanh nghiệp, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khả thi, đi kèm tiêu chí đánh giá kết quả.

Về phần mình, Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai các sáng kiến, đưa cam kết vào thực tiễn, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN năng động, bao trùm và tự cường.

Tại phiên đối thoại với chủ đề “Thanh niên ASEAN định hướng tương lai tự cường, số và bao trùm”, các đại biểu trẻ đệ trình Tuyên bố Thanh niên ASEAN, trong đó đề xuất đẩy mạnh triển khai Chương trình nghị sự về Thanh niên, Hòa bình và An ninh (YPS), tăng cường sự tham gia của thanh niên vào quá trình xây dựng chính sách phòng ngừa xung đột và thúc đẩy hình thành khuôn khổ khu vực về quyền kỹ thuật số.

Các đại biểu cũng kiến nghị xây dựng không gian số an toàn, tăng quyền kiểm soát của người dùng đối với dữ liệu cá nhân và nâng cao tính minh bạch trong các quy trình số.

Bên cạnh đó, đại diện thanh niên ASEAN khuyến nghị Chính phủ các nước hỗ trợ những dự án do cộng đồng dẫn dắt nhằm nâng cao khả năng thích ứng với thiên tai, mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính vi mô cho thanh niên khởi nghiệp, bảo vệ quyền lợi người lao động trong nền kinh tế số và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Các đề xuất còn tập trung vào bảo đảm khả năng tiếp cận bình đẳng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và mở rộng đào tạo kỹ năng về trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ cao và kinh tế xanh.

Ghi nhận các khuyến nghị trong Tuyên bố, các nhà lãnh đạo ASEAN đánh giá cao đóng góp của thế hệ trẻ đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, đồng thời nhấn mạnh vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển bao trùm và xây dựng hòa bình bền vững.

Theo đó, các nhà lãnh đạo đề cao yêu cầu trang bị kỹ năng số, nâng cao năng lực làm chủ AI và tạo điều kiện để thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Phát biểu đại diện Việt Nam tại phiên đối thoại, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định, thanh niên là chủ thể kiến tạo tương lai hòa bình, thịnh vượng của ASEAN, đồng thời đề xuất ba hướng đồng hành của các Chính phủ với thế hệ trẻ.

Thứ nhất, đồng hành trong học tập và làm chủ tri thức, thông qua đẩy mạnh trao quyền cho thanh niên, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục mở và hạ tầng số, trang bị kỹ năng số, năng lực ứng dụng AI và tư duy phản biện, giúp người trẻ chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động.

Thứ hai, đồng hành trong đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, trong đó chú trọng tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận nguồn vốn, có môi trường làm việc an toàn trên không gian mạng và phát huy tinh thần sáng tạo gắn với trách nhiệm, đạo đức.

Thứ ba, đồng hành trong khát vọng cống hiến, tạo điều kiện để thế hệ trẻ đi đầu trong chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển cộng đồng. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi cho thanh niên ASEAN tăng cường giao lưu học thuật, kết nối trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đồng thời thúc đẩy giao lưu giữa các doanh nhân trẻ trong khu vực.

Các phiên đối thoại tiếp tục khẳng định quyết tâm chung của ASEAN trong lấy người dân và thế hệ tương lai làm trung tâm, lấy doanh nghiệp làm động lực tiên phong, vì sự chuyển mình bền vững của cả khu vực.