Việt Nam đề xuất ba định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế APEC

Thúc đẩy liên kết kinh tế, củng cố chuỗi cung ứng khu vực

Tăng cường liên kết kinh tế, duy trì môi trường thương mại và đầu tư mở, ổn định, đồng thời nâng cao khả năng tự cường của chuỗi cung ứng tiếp tục là những ưu tiên hợp tác của các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Đây cũng là những nội dung trọng tâm được thảo luận tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 37, diễn ra ngày 3/11/2026 theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 37.

Hội nghị do Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đồng chủ trì, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Kinh tế - Thương mại và Trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành viên APEC. Tham dự còn có Giám đốc Điều hành Ban Thư ký APEC, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) cùng đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái làm Trưởng đoàn.

Đây là hội nghị Bộ trưởng quan trọng nhất trong năm của APEC, nhằm trao đổi những vấn đề lớn của kinh tế khu vực, rà soát kết quả hợp tác và chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Các nội dung thảo luận tập trung vào hai vấn đề lớn, gồm hợp tác hướng tới một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương và thúc đẩy liên kết kinh tế vì tăng trưởng của khu vực.

Trước những bất ổn của kinh tế thế giới, cùng các thách thức đối với thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng, các nền kinh tế thành viên nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác, đoàn kết, củng cố hệ thống thương mại đa phương và duy trì môi trường thương mại, đầu tư mở, ổn định, có thể dự báo.

Đáng chú ý, Hội nghị tiếp tục đặt trọng tâm vào thúc đẩy tiến trình xây dựng Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP), tăng cường kết nối khu vực, tháo gỡ các điểm nghẽn và xây dựng chuỗi cung ứng tự cường.

Bên cạnh hợp tác thương mại, các Bộ trưởng cũng thảo luận những biện pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế.

Các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển nguồn nhân lực, kỹ năng số, bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng và quản lý bền vững tài nguyên cũng được quan tâm, hướng tới nâng cao khả năng tự cường của khu vực.

Hội nghị đồng thời rà soát 5 năm triển khai Kế hoạch Hành động thực hiện Tầm nhìn APEC 2040, thảo luận các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của APEC, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác trong những năm tiếp theo.

Việt Nam đề xuất ba định hướng hợp tác chiến lược

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao công tác tổ chức và vai trò chủ nhà APEC 2026 của Trung Quốc.

Nhận định khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang bước vào giai đoạn chuyển biến sâu sắc về kinh tế và công nghệ, với cả cơ hội và thách thức, Bộ trưởng nhấn mạnh APEC cần phát huy vai trò chủ động, tiên phong trong định hình tương lai thông qua các hợp tác chiến lược.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đưa ra ba đề xuất định hướng đối với hợp tác khu vực.

Thứ nhất, xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương sáng tạo và năng suất. Theo đó, các nền kinh tế cần đẩy mạnh ứng dụng AI và công nghệ số một cách có trách nhiệm, hiệu quả; tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu và phát triển, xây dựng mạng lưới đổi mới sáng tạo khu vực, đồng thời phát triển nguồn nhân lực với những kỹ năng đáp ứng yêu cầu tương lai.

Thứ hai, xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương mở và kết nối. Trọng tâm là tạo thuận lợi cho dòng chảy hàng hóa và dịch vụ, giải quyết các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng, tăng cường kết nối về thể chế, hạ tầng và số, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Thứ ba, xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tự cường và năng động. Trong đó, chú trọng hợp tác bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng, quản lý bền vững tài nguyên và nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.

Cùng với đó, Bộ trưởng đề xuất đẩy mạnh phối hợp chính sách, nâng cao năng lực ứng phó với những rủi ro mới nổi, góp phần duy trì tăng trưởng bền vững của khu vực.

Một nội dung đáng chú ý tại Hội nghị là sự quan tâm và kỳ vọng của nhiều nền kinh tế thành viên đối với Năm APEC Việt Nam 2027. Các thành viên mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy những thành quả hợp tác đã đạt được, thúc đẩy các sáng kiến thiết thực, tạo động lực mới cho liên kết và tăng trưởng kinh tế khu vực.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, trên cương vị chủ nhà APEC 2027, Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, phát huy những thành quả hợp tác đã đạt được, tiếp tục thúc đẩy hợp tác APEC ngày càng thực chất, hiệu quả.

Qua đó, Việt Nam hướng tới mục tiêu cùng các thành viên xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình.

Tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 37, nhiều nền kinh tế thành viên bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng vào Năm APEC Việt Nam 2027. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các thành viên, phát huy những thành quả đã đạt được, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thiết thực, hiệu quả, hướng tới xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình.