Việt Nam đề xuất ba định hướng hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 7

Hội nghị do Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo, đại diện cấp cao từ 32 nước thành viên và quan sát viên, cùng 5 tổ chức quốc tế và khu vực.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề xuất ba định hướng lớn đối với CICA.

Thứ nhất, củng cố lòng tin trên cơ sở tôn trọng và thực thi nhất quán luật pháp quốc tế; đề cao chủ nghĩa đa phương, vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Thứ hai, tăng cường phối hợp phòng ngừa và ứng phó với các thách thức chung, nhất là trong lĩnh vực chính trị - quân sự, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu và thiên tai.

Thứ ba, đẩy mạnh kết nối kinh tế, công nghệ và văn hóa; mở rộng hợp tác về hạ tầng, chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và giao lưu nhân dân.

Phó Chủ tịch nước đề nghị mở rộng phối hợp giữa CICA với ASEAN và các cơ chế hợp tác khu vực, thúc đẩy liên kết Đông Nam Á với Trung Á và không gian Á - Âu.

Tổng thống Ilham Aliyev phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Linh

Các đại biểu tập trung thảo luận về biện pháp củng cố lòng tin, duy trì hòa bình, an ninh và thúc đẩy phát triển ở châu Á. Những nội dung trọng tâm gồm nâng cao hiệu quả hoạt động của CICA, tăng cường kết nối giao thông, chuyển đổi số, phát triển năng lượng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Ilham Aliyev nhấn mạnh vai trò cầu nối của Azerbaijan giữa châu Á và châu Âu. Tổng thống khẳng định hợp tác song phương và đa phương trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giao thông, năng lượng và nhân đạo góp phần củng cố an ninh khu vực.

Trong nhiệm kỳ Chủ tịch CICA, Azerbaijan ưu tiên thúc đẩy kết nối, số hóa và hợp tác về môi trường, du lịch, giáo dục, khoa học.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại hội nghị. Ảnh: Phương Linh

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đề xuất xây dựng chiến lược kết nối giao thông CICA. Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev nhấn mạnh vai trò của các dự án hạ tầng trong việc củng cố lòng tin, đồng thời cảnh báo việc đối thoại suy yếu có thể làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Linh

Hội nghị thông qua Tuyên bố Baku, Tuyên bố về hợp tác trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động và quyết định kết nạp Lào làm thành viên thứ 29 của CICA. Các thành viên nhất trí để Azerbaijan tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CICA giai đoạn 2026-2028; bổ nhiệm Đại sứ Sultan Hajiyev làm Tổng Thư ký CICA với nhiệm kỳ bốn năm, bắt đầu từ ngày 1-11-2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Linh

Việc tham dự hội nghị và đề xuất các định hướng hợp tác thể hiện sự tham gia chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam trong các cơ chế đa phương. Đề xuất tăng cường phối hợp giữa CICA và ASEAN góp phần mở rộng kết nối khu vực, thúc đẩy đối thoại và hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.