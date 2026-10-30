Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên hợp tác nông nghiệp ASEAN giai đoạn mới

Hội nghị AMAF 48 diễn ra từ ngày 29-31/10 tại Singapore, dưới sự chủ trì của Chính phủ Singapore. Hội nghị nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp đối với an ninh lương thực, sức khỏe cộng đồng, sinh kế, thương mại, khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và sự thịnh vượng lâu dài của khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN lần thứ 48 khai mạc tại Singapore.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp đã tham dự và phát biểu về tăng cường an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững và thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực.

Việt Nam đánh giá cao báo cáo và các kiến nghị của Chủ tịch Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Nông lâm nghiệp (SOM-AMAF), đồng thời ghi nhận nỗ lực của các nước thành viên, Ban Thư ký ASEAN và các cơ quan chuyên ngành trong thúc đẩy hợp tác về lương thực, thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp.

Theo Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp, những kết quả đạt được trong bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững, chuyển đổi số và ứng phó với biến đổi khí hậu là cơ sở quan trọng để triển khai các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn mới. Trong đó, Kế hoạch ngành Lương thực, Thực phẩm, Nông nghiệp và Lâm nghiệp ASEAN giai đoạn 2026-2030 là khuôn khổ để cụ thể hóa tầm nhìn của ngành đến năm 2045.

Để triển khai hiệu quả kế hoạch này, Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên trọng tâm. Thứ nhất, là tăng cường an ninh lương thực khu vực và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng nông sản.

Việt Nam ủng hộ nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống thông tin an ninh lương thực ASEAN (AFSIS) và cơ chế Dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR), đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ chế hiện có. Việt Nam cũng đề nghị mở rộng trao đổi thông tin về phân bón, thức ăn chăn nuôi và các đầu vào thiết yếu.

Việc chia sẻ thông tin sẽ góp phần nâng cao năng lực dự báo, chủ động ứng phó với rủi ro và duy trì hoạt động sản xuất khi chuỗi cung ứng chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi sang nền nông nghiệp bền vững, phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việt Nam hoan nghênh Kế hoạch triển khai nông nghiệp tái sinh và thích ứng ASEAN giai đoạn 2026-2030, cùng Tuyên bố AMAF về thúc đẩy nông nghiệp tái sinh và thích ứng vì một ASEAN bền vững, bảo đảm an ninh lương thực.

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh các hoạt động cần ưu tiên gồm cải thiện sức khỏe đất, sử dụng nước hiệu quả, phát triển sản xuất lúa phát thải thấp và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn. Việc chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cần gắn với các mô hình có khả năng nhân rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, Việt Nam ủng hộ dự thảo Tuyên bố của Lãnh đạo ASEAN về Sáng kiến trồng một tỷ cây và kế hoạch triển khai. Đồng thời, đề xuất tăng cường hợp tác trong phục hồi cảnh quan rừng, quản lý rừng bền vững, phòng, chống cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp với các đối tác phát triển, tổ chức tài chính quốc tế và khu vực tư nhân nhằm huy động tài chính khí hậu, nguồn vốn ưu đãi và đầu tư cho nông nghiệp, lâm nghiệp bền vững. Đặc biệt, các cơ chế huy động nguồn lực cần tạo điều kiện để nông hộ quy mô nhỏ, hợp tác xã và cộng đồng địa phương tiếp cận và thụ hưởng.

Thứ ba, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và liên kết chuỗi giá trị nông sản trong khu vực. Việt Nam đề nghị tăng cường hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm và cải thiện năng lực cạnh tranh. Việc ứng dụng công nghệ cần phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế, gắn với đào tạo, dịch vụ khuyến nông và sự tham gia của hợp tác xã, doanh nghiệp để hỗ trợ nông dân áp dụng hiệu quả.

Bên cạnh đó, Việt Nam đề xuất thúc đẩy truy xuất nguồn gốc, chứng nhận điện tử và hợp tác về các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch động vật, thực vật trên cơ sở khoa học và các tiêu chuẩn quốc tế. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm thuận lợi hóa thương mại nông sản trong khu vực.

Việt Nam cũng hoan nghênh đề xuất của Singapore về Trung tâm giải pháp cho nông hộ quy mô nhỏ trong khu vực, đồng thời mong muốn tiếp tục trao đổi về các giải pháp dựa trên dữ liệu và cơ chế tài chính phù hợp, bảo đảm quản trị dữ liệu có trách nhiệm và đáp ứng nhu cầu thực tế của nông dân.

Trong khuôn khổ phiên thảo luận cấp cao tại AMAF 48, lãnh đạo ngành nông nghiệp các nước thống nhất đẩy nhanh triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN giai đoạn 2026-2030, Tầm nhìn ngành Lương thực, Thực phẩm, Nông nghiệp và Lâm nghiệp ASEAN đến năm 2045 và Kế hoạch ngành giai đoạn 2026-2030.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh, hiệu quả hợp tác cần được thể hiện bằng những kết quả cụ thể về năng suất, thu nhập, sử dụng tài nguyên và khả năng chống chịu của người sản xuất. Đây cũng là cơ sở đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu chung, bảo đảm chương trình hợp tác gắn với nhu cầu thực tế của từng quốc gia và người dân trong khu vực.