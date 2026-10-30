Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên hợp tác an ninh lương thực, nông nghiệp bền vững tại AMAF-48

Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN lần thứ 48 khai mạc tại Singapore. Ảnh: mae.gov.vn

Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN lần thứ 48 (AMAF-48) được tổ chức từ ngày 29 đến 31/10 tại Singapore dưới sự chủ trì của Chính phủ Singapore. Hội nghị khẳng định vai trò trung tâm của lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp đối với an ninh lương thực, sức khỏe cộng đồng, sinh kế, thương mại, khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và sự thịnh vượng lâu dài của khu vực.

Phát biểu khai mạc, bà Grace Fu, Bộ trưởng Bộ Bền vững và Môi trường Singapore, cho biết Singapore rất vinh dự được đảm nhiệm vai trò Chủ tịch AMAF. "Chúng tôi tiếp quản vai trò này trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển biến nhanh chóng," bà nói.

Theo Bộ trưởng, trên khắp khu vực ASEAN và xa hơn nữa, sự tiến bộ của công nghệ, sự thay đổi trong kỳ vọng của người tiêu dùng cùng những biến động của thị trường đang làm thay đổi các ngành thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp. Đồng thời, biến đổi khí hậu, các diễn biến địa chính trị, sự gián đoạn chuỗi cung ứng, cùng sự xuất hiện của các loại dịch bệnh, sâu bệnh trên cây trồng và vật nuôi đang nhấn mạnh yêu cầu phải tăng cường tính tự cường cho các hệ thống thực phẩm.

"Những thách thức của chúng ta có sự liên kết chặt chẽ với nhau và việc giải quyết chúng đòi hỏi hành động tập thể," bà nhấn mạnh.

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC NÔNG - LÂM - THỦY SẢN BỀN VỮNG TRONG ASEAN

Một trong những nội dung trọng tâm là xem xét kết quả hoạt động của các nhóm công tác chuyên ngành ASEAN trong năm 2026, đồng thời thảo luận về các kế hoạch hành động hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, Việt Nam được phân công báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 34 Nhóm công tác chuyên ngành ASEAN về Chăn nuôi (ASWGL), tổ chức trực tuyến ngày 8/9/2026. Các nội dung dự kiến trình Hội nghị Bộ trưởng xem xét thông qua gồm tiêu chuẩn ASEAN sửa đổi về vaccine động vật, hướng dẫn hài hòa tiêu chuẩn quốc gia về thực hành chăn nuôi tốt với tiêu chuẩn ASEAN và hướng dẫn về thức ăn chăn nuôi có chứa thuốc.

Đối với thủy sản, Hội nghị dự kiến xem xét Kế hoạch hành động hợp tác ASEAN về thủy sản giai đoạn 2026-2030 và báo cáo đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch hành động về nghề cá bền vững vì an ninh lương thực khu vực đến năm 2030.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, các đại biểu thảo luận những sáng kiến về trồng một tỷ cây xanh trong ASEAN, thúc đẩy phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp lâm nghiệp cộng đồng và Kế hoạch hành động hợp tác ASEAN về lâm nghiệp giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, Hội nghị xem xét Kế hoạch hành động của Hệ thống cảnh báo nhanh ASEAN về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi (ARASFF) giai đoạn 2026-2030, cùng các định hướng nâng cao hiệu quả cảnh báo, phối hợp trong bảo đảm an toàn thực phẩm khu vực.

Các đại biểu cũng chuẩn bị chương trình nghị sự, báo cáo và dự thảo tuyên bố báo chí chung cho Hội nghị AMAF-48 và Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp ASEAN với ba nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (AMAF+3) lần thứ 26.

Trong khuôn khổ phiên trao đổi với các đối tác, hội nghị đã làm việc với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI), Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN (EU-ABC) và Sáng kiến SEADRIF RAISE nhằm trao đổi những lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

VIỆT NAM ĐỀ XUẤT 3 ƯU TIÊN HỢP TÁC NÔNG - LÂM NGHIỆP ASEAN GIAI ĐOẠN 2026-2030

Tại AMAF-48, Việt Nam đánh giá cao báo cáo và các kiến nghị của Chủ tịch Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Nông lâm nghiệp (SOM-AMAF); ghi nhận những nỗ lực của các nước thành viên, Ban Thư ký ASEAN và các cơ quan chuyên ngành trong thúc đẩy hợp tác về lương thực, thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp.

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN lần thứ 48, ngày 29/10 tại Singapore, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp tham dự và phát biểu về tăng cường an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững và thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực.

Những kết quả đạt được về an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững, chuyển đổi số và ứng phó với biến đổi khí hậu là cơ sở quan trọng để triển khai các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn mới.

Ông Đặng Ngọc Điệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Kế hoạch ngành Lương thực, Thực phẩm, Nông nghiệp và Lâm nghiệp ASEAN giai đoạn 2026-2030 tạo khuôn khổ để cụ thể hóa tầm nhìn của ngành đến năm 2045. Để triển khai kế hoạch hiệu quả, Việt Nam nhấn mạnh 3 ưu tiên.

Thứ nhất, tăng cường an ninh lương thực khu vực và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng nông sản.

Việt Nam ủng hộ việc nâng cao hiệu quả của Hệ thống thông tin an ninh lương thực ASEAN (AFSIS) và cơ chế Dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR), đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ chế hiện có. Đồng thời, đề nghị mở rộng trao đổi thông tin về phân bón, thức ăn chăn nuôi và các đầu vào thiết yếu. Đây là cơ sở để hỗ trợ dự báo, chủ động ứng phó với rủi ro và duy trì sản xuất trong bối cảnh chuỗi cung ứng có thể chịu tác động từ nhiều yếu tố bên ngoài.

Thứ hai, đẩy nhanh chuyển đổi sang nền nông nghiệp bền vững, phát thải thấp và có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoan nghênh Kế hoạch triển khai nông nghiệp tái sinh và thích ứng ASEAN giai đoạn 2026-2030 cùng Tuyên bố AMAF về thúc đẩy nông nghiệp tái sinh và thích ứng vì một ASEAN bền vững, bảo đảm an ninh lương thực.

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp khẳng định rằng các hoạt động cần được ưu tiên gồm cải thiện sức khỏe đất, sử dụng nước hiệu quả, phát triển sản xuất lúa phát thải thấp và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn. Việc chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cần gắn với những mô hình có thể nhân rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, Việt Nam ủng hộ dự thảo Tuyên bố của Lãnh đạo ASEAN về Sáng kiến trồng một tỷ cây và kế hoạch triển khai, đề xuất tăng cường hợp tác về phục hồi cảnh quan rừng, quản lý rừng bền vững, phòng, chống cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Để thực hiện các ưu tiên này, các quốc gia ASEAN cần phối hợp với các đối tác phát triển, tổ chức tài chính quốc tế và khu vực tư nhân nhằm huy động tài chính khí hậu, nguồn vốn ưu đãi và đầu tư cho nông nghiệp, lâm nghiệp bền vững. Việc huy động nguồn lực cũng cần tạo điều kiện để nông hộ quy mô nhỏ, hợp tác xã và cộng đồng địa phương tiếp cận, thụ hưởng.

Thứ ba, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và liên kết chuỗi giá trị nông sản trong khu vực.

Việt Nam đề nghị tăng cường hợp tác về nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Công nghệ cần phù hợp với điều kiện sản xuất, đi đôi với đào tạo, dịch vụ khuyến nông và sự tham gia của hợp tác xã, doanh nghiệp để hỗ trợ nông dân áp dụng hiệu quả.

Bên cạnh đó, Việt Nam đề nghị thúc đẩy truy xuất nguồn gốc, chứng nhận điện tử và hợp tác về các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch động vật, thực vật trên cơ sở khoa học và các tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thuận lợi hóa thương mại nông sản trong khu vực.

Việt Nam hoan nghênh đề xuất của Singapore về Trung tâm giải pháp cho nông hộ quy mô nhỏ trong khu vực. Việt Nam mong muốn tiếp tục trao đổi về các giải pháp dựa trên dữ liệu và cơ chế tài chính phù hợp, trên cơ sở quản trị dữ liệu có trách nhiệm và đáp ứng nhu cầu thực tế của nông dân.