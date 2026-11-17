Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Vùng Vịnh Lớn Trung Quốc - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, chiều 17/11 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam – Vùng Vịnh Lớn Trung Quốc, nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc.

Tham dự Diễn đàn có Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông Mạnh Phàm Lợi cùng đại diện các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi việc củng cố, phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa.

Trên nền tảng đó, hai nước tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn.

ƯU TIÊN HỢP TÁC AI, BÁN DẪN VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hợp tác khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực giữa Việt Nam với Vùng Vịnh Lớn trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước, với kết quả được thể hiện qua năng suất doanh nghiệp, năng lực sáng tạo của con người và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cùng phát triển năng lực nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ các công nghệ có ý nghĩa chiến lược; lựa chọn những lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ và nhu cầu thực tế để triển khai nghiên cứu chung, trước hết là trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, robot và hệ thống tự hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Vùng Vịnh Lớn Trung Quốc - Ảnh: TTXVN

Hợp tác cần gắn nghiên cứu với thử nghiệm, ứng dụng và phát triển sản phẩm; khuyến khích các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp xây dựng nhóm nghiên cứu chung, phòng thí nghiệm hợp tác, khai thác hiệu quả hạ tầng nghiên cứu của mỗi bên.

Đối với AI và robot, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung phát triển, kiểm chứng các giải pháp trong môi trường ứng dụng cụ thể như nhà máy, logistics, y tế và đô thị.

Trong lĩnh vực bán dẫn, hợp tác cần gắn đào tạo với thiết kế, sản xuất thử, đóng gói, kiểm thử và phát triển sản phẩm phù hợp năng lực, nhu cầu của mỗi bên. Các chương trình hợp tác phải xác định rõ đóng góp của đối tác, quyền sở hữu và phương thức khai thác kết quả nghiên cứu.

Nhấn mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài phải giữ vị trí trung tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mở rộng liên kết đào tạo, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, trao đổi giảng viên, chuyên gia; gắn đào tạo với nghiên cứu và thực hành tại doanh nghiệp.

Các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp cần phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, tạo điều kiện để sinh viên, kỹ sư, nhà khoa học trẻ tiếp cận phòng thí nghiệm, quy trình công nghệ hiện đại, đồng thời mở rộng cơ hội nghiên cứu và khởi nghiệp.

THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO, MỞ RỘNG HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu gắn đổi mới sáng tạo với liên kết công nghiệp, phát huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.

Theo đó, doanh nghiệp cần tham gia ngay từ khâu xác định nhiệm vụ nghiên cứu, đồng hành phát triển công nghệ và đưa kết quả vào sản xuất, kinh doanh. Hai bên cần tăng cường kết nối các khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở sản xuất, hình thành những dự án hợp tác có khả năng lan tỏa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung - Ảnh: TTXVN

Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp Vùng Vịnh Lớn đầu tư lâu dài, phát triển cơ sở nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong nước nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật, quản trị và chất lượng sản phẩm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời mong muốn các đối tác tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham gia hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Vùng Vịnh Lớn, cung cấp giải pháp công nghệ và mở rộng thị trường.

Khẳng định cam kết của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng thực thi pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể nghiên cứu, đầu tư, kinh doanh.

Các cơ quan hữu quan hai bên cần tăng cường trao đổi chính sách, phối hợp về tiêu chuẩn, sở hữu trí tuệ và điều kiện thử nghiệm công nghệ phù hợp với pháp luật mỗi nước và các cam kết quốc tế.

Hướng tới Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên thúc đẩy động lực tăng trưởng mới, tăng cường kết nối, mở rộng cơ hội phát triển từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại Diễn đàn, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc công bố văn kiện hợp tác đồng tài trợ 4 nhiệm vụ nghiên cứu chung, tập trung vào ứng dụng AI trong nghiên cứu dược liệu và y học cổ truyền; an ninh nguồn nước; cảnh báo đa thiên tai đối với hạ tầng giao thông miền núi và robot dịch vụ trong bệnh viện thông minh.

Đáng chú ý, các cơ quan, trường đại học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước đã trao đổi 16 biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược và công nghiệp trọng điểm.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Vietnam Airlines công bố khai trương đường bay mới nhằm tăng cường kết nối giao thương, đầu tư, du lịch giữa Việt Nam và Vùng Vịnh Lớn. Doanh nghiệp hai nước cũng giới thiệu các sản phẩm, giải pháp về AI, bán dẫn, robot, hạ tầng tính toán, phương tiện bay tầm thấp và công nghệ sinh học.