Việt Nam đề nghị tăng cường hợp tác ASEAN - Liên Hợp Quốc

Quang cảnh Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên Hợp Quốc lần thứ 16. Ảnh: chinhphu.vn

Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên Hợp Quốc diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan vào ngày 16/11 tại Manila, Philippines.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định quan hệ ASEAN - Liên Hợp Quốc đã thực sự trở thành cầu nối giữa các nỗ lực khu vực và toàn cầu.

Trước những biến động của tình hình thế giới và khu vực, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa, chủ động định hình các giải pháp cho tương lai, lấy hòa bình, phát triển và con người làm trung tâm.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất ba ưu tiên chiến lược cho hợp tác ASEAN - Liên Hợp Quốc.

Thứ nhất, cần tiếp tục dành ưu tiên cao cho củng cố hòa bình, an ninh và chủ nghĩa đa phương trên nền tảng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Thủ tướng đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đồng hành cùng ASEAN triển khai các cơ chế chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm và quản lý khủng hoảng.

Thứ hai, cần chuyển từ thụ động ứng phó sang chủ động quản trị những chuyển đổi của thời đại thông qua việc tăng cường phối hợp nghiên cứu, dự báo, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản trị công nghệ và định hình các khuôn khổ hợp tác.

Thủ tướng kêu gọi các quốc gia tiếp tục ký kết, phê chuẩn và triển khai hiệu quả Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), đồng thời tăng cường hợp tác thực chất về tài chính khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng và thị trường carbon.

Thứ ba, cần gắn kết các chương trình nghị sự toàn cầu với các chương trình nghị sự của ASEAN, bảo đảm phát triển bao trùm và bền vững.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam và ASEAN sẽ phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững”, qua đó góp phần phát huy sức mạnh của đa dạng văn hóa, tăng cường hiểu biết và lòng tin giữa các dân tộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên Hợp Quốc. Ảnh: chinhphu.vn

Các nhà lãnh đạo ASEAN khẳng định quan hệ Đối tác Toàn diện ASEAN - Liên Hợp Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, củng cố chủ nghĩa đa phương và đề cao luật pháp quốc tế.

Về tình hình hợp tác thời gian qua, các nhà lãnh đạo ghi nhận những kết quả tích cực trong triển khai Kế hoạch hành động ASEAN - Liên Hợp Quốc giai đoạn 2026 - 2030.

Các cơ quan của ASEAN và Liên Hợp Quốc đã triển khai nhiều chương trình hợp tác và nâng cao năng lực trong các lĩnh vực ngoại giao phòng ngừa, quản lý tranh chấp, tạo thuận lợi cho thương mại, nâng cao sức cạnh tranh, chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển bao trùm và bền vững, y tế công cộng…

ASEAN hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào tháng 9/2026 Nghị quyết kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á – TAC, qua đó khẳng định giá trị của các nguyên tắc và chuẩn mực được nêu trong Hiệp ước.

Trước những biến động của tình hình thế giới, các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp nhằm củng cố chủ nghĩa đa phương, phát huy vai trò của Liên Hợp Quốc và đề cao luật pháp quốc tế. Hai bên thống nhất bảo đảm sự đồng bộ giữa việc triển khai các Tầm nhìn, Kế hoạch chiến lược của ASEAN và các chương trình nghị sự phát triển của Liên Hợp Quốc.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, buôn bán người…, đồng thời đẩy mạnh hợp tác về rà phá bom mìn và nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình.

ASEAN - Liên Hợp Quốc cũng thống nhất ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực thương mại số, kinh tế số, kinh tế biển xanh, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và công nghệ mới nổi, trong đó có trí tuệ nhân tạo; đồng thời thúc đẩy hợp tác về khai thác khoáng sản bền vững, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu…

Các nhà lãnh đạo nhất trí triển khai Sáng kiến Tương hỗ 2.0 nhằm gắn kết việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Về phần mình, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định luôn coi trọng vai trò của ASEAN, coi ASEAN là nguồn cảm hứng và tấm gương tiêu biểu về hợp tác khu vực.

Ông Antonio Guterres đánh giá cao những bước phát triển của quan hệ Đối tác Toàn diện ASEAN - Liên Hợp Quốc trong 15 năm qua. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đề nghị ASEAN phát huy hơn nữa vai trò và tiếng nói, phối hợp với Liên Hợp Quốc duy trì chủ nghĩa đa phương và trật tự dựa trên luật lệ, đề cao Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Tổng Thư ký cũng đề nghị ASEAN tích cực thúc đẩy các nỗ lực cải cách Liên Hợp Quốc và các tổ chức kinh tế, tài chính đa phương, đồng thời tăng cường hợp tác vì lợi ích của người dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các trưởng đoàn và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: chinhphu.vn

Tùng Dương