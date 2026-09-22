Việt Nam đề nghị Mỹ hỗ trợ chuẩn bị dự án trung tâm dữ liệu, lưới điện

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Cơ quan Thương mại và Phát triển Mỹ (USTDA) trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Mỹ, nhất là qua việc hỗ trợ chuẩn bị dự án, nghiên cứu khả thi, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp Mỹ với các dự án hạ tầng tại Việt Nam.

Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Mỹ, mong muốn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ tiếp tục là động lực quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thomas Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Mỹ. Ảnh: TTXVN

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhu cầu lớn về hạ tầng chiến lược, năng lượng, giao thông, logistics, chuyển đổi số và công nghệ cao. Đây đều là những lĩnh vực Mỹ có thế mạnh và USTDA có kinh nghiệm, công cụ hỗ trợ phù hợp.

Ông Thomas R. Hardy cho biết USTDA coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đánh giá cao kết quả hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam trong nhiều năm qua. Theo ông, USTDA muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong việc chuẩn bị, phát triển các dự án chất lượng cao, vừa đáp ứng ưu tiên phát triển của Việt Nam vừa tạo cơ hội để công nghệ, thiết bị, dịch vụ và doanh nghiệp Mỹ tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam.

USTDA sẵn sàng phát huy các công cụ như nghiên cứu khả thi, hỗ trợ kỹ thuật, dự án thí điểm và chương trình kết nối thương mại, hỗ trợ dự án từ khâu chuẩn bị đến khi đủ điều kiện thu hút vốn và triển khai.

Trao đổi về phương hướng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị USTDA tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam để lựa chọn một số dự án chiến lược, có tính lan tỏa cao để tập trung hỗ trợ, trước hết trong các lĩnh vực năng lượng và lưới điện, hạ tầng số và trung tâm dữ liệu, hàng không, cảng biển, logistics và giao thông hiện đại. USTDA cần phát huy vai trò “mở đường” từ khâu chuẩn bị dự án, giúp Việt Nam sớm tiếp cận tiêu chuẩn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và nguồn lực của Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời đề nghị USTDA quan tâm hơn tới các lĩnh vực mới có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao như trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số an toàn, lưới điện thông minh, an ninh năng lượng và giải pháp phục vụ chuyển đổi xanh...

Ông Thomas R. Hardy nhất trí với các định hướng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu và khẳng định USTDA sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam xác định dự án phù hợp, huy động công cụ hỗ trợ chuẩn bị dự án.

Theo ông Hardy, nhu cầu phát triển hạ tầng lớn của Việt Nam và thế mạnh của Mỹ về công nghệ, quản trị, giải pháp chất lượng cao sẽ tạo nhiều cơ hội hợp tác mới. Ông cho biết sẽ tăng cường phối hợp giữa USTDA với các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam, tập trung vào các dự án cụ thể, khả thi, có tác động lan tỏa cao; thúc đẩy kết nối nhu cầu phát triển của Việt Nam với công nghệ, nguồn lực và doanh nghiệp Mỹ.

Việt Nam và Stanford trở thành đối tác cùng sáng tạo

Cũng trong ngày 21/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Giáo sư Sarah Anne Soule, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford thuộc Đại học Stanford, Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao uy tín và vị thế của Đại học Stanford nói chung và Trường Kinh doanh Stanford nói riêng. Ông bày tỏ sự quan tâm đến các ưu tiên mà Stanford đang thúc đẩy, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo, phát triển năng lực lãnh đạo và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giáo sư Sarah Anne Soule. Ảnh: TTXVN

Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực then chốt của tăng trưởng. Trong quá trình đó, Việt Nam không chỉ cần thêm nguồn lực mà quan trọng hơn là xây dựng năng lực tạo ra, hấp thụ và chuyển hóa tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành năng suất và sức cạnh tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng việc kết nối thế mạnh của Việt Nam và mạng lưới toàn cầu của Stanford sẽ góp phần hình thành một mô hình hợp tác hiệu quả giữa tri thức, thực tiễn, giữa nhà trường và doanh nghiệp, giữa công nghệ và con người, tạo ra những giá trị mới. Trên tinh thần đó, ông đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trên ba lĩnh vực ưu tiên.

Thứ nhất là phát triển năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và các đối tượng phù hợp, gắn với thực tiễn quản trị hiện đại và kết nối quốc tế.

Thứ hai là nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ AI, trong đó Stanford hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, tri thức về AI và kinh tế số, đồng thời kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam với mạng lưới chuyên gia, nhà sáng lập, nhà đầu tư và mạng lưới toàn cầu của Stanford.

Thứ ba là thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và hợp tác đổi mới sáng tạo, đưa Việt Nam trở thành đối tác cùng sáng tạo và cùng tạo ra những giá trị mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông tin về việc Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 và mong muốn Stanford tham gia với tư cách đối tác tri thức, đóng góp vào các hoạt động về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực.

Giáo sư Sarah Anne Soule nhất trí với các định hướng hợp tác mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu ra. Bà khẳng định cam kết xây dựng quan hệ hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng chia sẻ các giá trị về chất lượng giáo dục xuất sắc và hướng tới mục tiêu chung là đào tạo những nhà lãnh đạo có khả năng giải quyết các thách thức toàn cầu ngày càng phức tạp.

Tại buổi tiếp, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Giáo sư Sarah Anne Soule đã trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trường Kinh doanh Stanford.