Tại buổi gặp, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đề nghị phía Australia tạo thêm thuận lợi cho trái cây tươi và thủy sản của Việt Nam vào thị trường nước này, trong đó có việc sớm nối lại hoạt động nhập khẩu bưởi tươi.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm (thứ hai từ phải qua) và Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell (đứng giữa). Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho biết kim ngạch thương mại hai chiều trong 10 tháng năm 2026 đã ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Cùng thời gian, ngành du lịch Việt Nam cũng đón khoảng 543.000 lượt khách đến từ Australia, theo số liệu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố.

Trên cơ sở đó, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai bên là thành viên, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD.

Về phần mình, Bộ trưởng Don Farrell đánh giá cao những tiến triển gần đây trong quan hệ thương mại, du lịch và giáo dục giữa hai nước. Hai bên cũng dành thời gian thảo luận về tình hình thương mại toàn cầu, một số vấn đề khu vực và quan hệ giữa các nước lớn mà Việt Nam và Australia cùng quan tâm.

Cuộc làm việc tiếp nối các hoạt động triển khai thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia từ ngày 9 - 12/8. Trong chuyến thăm, hai nước đã thông qua 3 tuyên bố chung và ký 13 văn kiện hợp tác, trong đó có các bản ghi nhớ về nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững, kinh tế số và giáo dục nghề nghiệp.

Cũng trong dịp này, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Farrell đã nhất trí đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản, thực phẩm còn đang vướng mắc rào cản kỹ thuật.