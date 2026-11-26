Hội thảo có chủ đề “Xây dựng hệ sinh thái thuận lợi cho sản xuất sản phẩm y tế trong nước và khu vực: Vai trò của thương mại, sở hữu trí tuệ, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo số”. Theo lời mời của Ban Tổ chức, Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, tham dự và phát biểu tại Hội thảo với tư cách diễn giả.

Đại sứ Mai Phan Dũng trao đổi với các diễn giả tại Hội thảo. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Thụy Sĩ, Hội thảo do WHO đăng cai tổ chức, với sự tham dự của đại diện các quốc gia, tổ chức quốc tế, chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế, dược phẩm và công nghệ. Chương trình gồm phát biểu khai mạc của Tổng Giám đốc ba tổ chức, phát biểu đề dẫn và 3 phiên thảo luận về: lồng ghép các mục tiêu y tế công cộng vào chính sách phát triển sản xuất và đổi mới sáng tạo (WHO chủ trì); khuôn khổ sở hữu trí tuệ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và sản xuất trong nước, khu vực (WIPO chủ trì); vai trò của thương mại trong thúc đẩy sản xuất và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng (WTO chủ trì).

Đại sứ Mai Phan Dũng là diễn giả mở đầu Phiên thảo luận thứ hai, tập trung vào vai trò của sở hữu trí tuệ trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và hợp tác sản xuất, cũng như cơ hội và thách thức từ ứng dụng AI và công nghệ số.

Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ Mai Phan Dũng nhấn mạnh đại dịch COVID-19 cho thấy sự cần thiết phải đa dạng hóa năng lực sản xuất, giảm phụ thuộc vào một số trung tâm cung ứng và xây dựng hệ sinh thái sản xuất dược phẩm bền vững. Theo Đại sứ, phát triển ngành dược không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là ưu tiên chiến lược nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp.

Chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam, Đại sứ cho biết thị trường dược phẩm trong nước hiện có quy mô khoảng 7 tỷ USD; thuốc sản xuất trong nước chiếm khoảng 60% về số lượng sử dụng nhưng mới chiếm khoảng 46% về giá trị. Theo Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 thuốc sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 80% nhu cầu và chiếm 70% giá trị thị trường; đồng thời nâng năng lực sản xuất nguyên liệu dược đáp ứng 20% nhu cầu phục vụ sản xuất thuốc trong nước.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Việt Nam ưu tiên phát triển năng lực nghiên cứu và sản xuất thuốc, vaccine và công nghệ y tế; khuyến khích đầu tư, đổi mới sáng tạo, hợp tác giữa doanh nghiệp dược trong nước với các tập đoàn, viện nghiên cứu quốc tế; đồng thời bảo đảm các thành quả phát triển công nghiệp dược góp phần nâng cao chất lượng, tính an toàn và khả năng tiếp cận thuốc với chi phí hợp lý. Đại sứ khẳng định tăng cường năng lực sản xuất trong nước và đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế là hai định hướng bổ trợ lẫn nhau.

Về sở hữu trí tuệ, Đại sứ nhấn mạnh đây không chỉ là công cụ bảo hộ quyền mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đầu tư, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đại sứ giới thiệu Nghị quyết số 57-NQ/TW tháng 12/2024, Kết luận số 51-KL/TW tháng 6/2026 của Bộ Chính trị và Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 được cập nhật tháng 8/2026, trong đó chú trọng khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ. Việt Nam chủ trương bảo đảm cân bằng giữa lợi ích chính đáng của chủ thể sáng tạo và yêu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phù hợp với Điều 7 và Điều 8 Hiệp định TRIPS và Tuyên bố Doha về TRIPS và sức khỏe cộng đồng.

Đề cập các công nghệ mới, Đại sứ đánh giá AI và chuyển đổi số đang mở ra cơ hội đẩy nhanh nghiên cứu, phát triển thuốc, tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng. Tuy nhiên, các nước đang phát triển còn gặp khó khăn về hạ tầng số, dữ liệu, nguồn nhân lực và tài chính; do đó, hợp tác quốc tế cần hướng tới thu hẹp, thay vì làm gia tăng, khoảng cách công nghệ giữa các quốc gia.

Về hợp tác quốc tế, Việt Nam đề xuất thúc đẩy các hình thức hợp tác công nghệ thực chất như cấp phép tự nguyện, nghiên cứu chung và liên doanh; ưu tiên đào tạo nhân lực, tăng năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ; phát triển mạng lưới sản xuất dược phẩm và chuỗi giá trị khu vực, nhất là trong ASEAN.

Đại sứ đồng thời đề nghị WHO, WIPO và WTO tăng cường phối hợp hỗ trợ kỹ thuật theo nhu cầu cụ thể của từng nước: WHO hỗ trợ quản lý, bảo đảm chất lượng và chính sách y tế; WIPO hỗ trợ hệ thống sở hữu trí tuệ, khai thác thông tin sáng chế và kết nối chuyển giao công nghệ; WTO hỗ trợ về chính sách thương mại, quy tắc sở hữu trí tuệ và tạo thuận lợi thương mại. Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác với ba tổ chức, các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất và mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ y tế thiết yếu.

Quang cảnh phiên thảo luận thứ hai tại Hội thảo. Ảnh: TTXVN phát

Trong phần trao đổi, trả lời câu hỏi về đổi mới sáng tạo tiết kiệm nguồn lực (frugal innovation) và rút ngắn quá trình đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường, Đại sứ Mai Phan Dũng cho rằng thách thức của nhiều nước đang phát triển không phải là thiếu ý tưởng sáng tạo mà là khoảng cách giữa nghiên cứu và thương mại hóa. Đại sứ đề xuất tăng cường liên kết giữa viện nghiên cứu, doanh nghiệp sản xuất và chủ sở hữu công nghệ; phát huy vai trò của sở hữu trí tuệ trong cấp phép và chuyển giao công nghệ; cải thiện khả năng tiếp cận tài chính, hỗ trợ kỹ thuật và quản lý. Đại sứ cũng chia sẻ kinh nghiệm hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và WIPO trong việc xây dựng bộ phận phụ trách sở hữu trí tuệ tại doanh nghiệp Việt Nam, gợi mở khả năng nhân rộng mô hình này trong lĩnh vực sản xuất.

Trả lời câu hỏi về mối quan hệ giữa cấp phép tự nguyện và các cơ chế linh hoạt của Hiệp định TRIPS, Đại sứ khẳng định đây là những công cụ bổ trợ cho nhau, được vận dụng tùy theo nhu cầu y tế công cộng và điều kiện của từng quốc gia. Đại sứ lưu ý việc tháo gỡ rào cản về sáng chế không đồng nghĩa với việc tiếp cận được bí quyết sản xuất, đặc biệt đối với vaccine và sinh phẩm tiên tiến. Việt Nam vì vậy chú trọng đồng thời phát triển năng lực nghiên cứu, đào tạo nhân lực, hấp thụ công nghệ và hợp tác với các nhà sản xuất quốc tế. Đại sứ nhấn mạnh: “Điều quan trọng đối với các nước đang phát triển không chỉ là quyền được sản xuất, mà còn là năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo và cung cấp thuốc với giá phù hợp cho người bệnh”.

Kết thúc phiên thảo luận, ông Andrew Staines, đại diện WIPO đánh giá cao chia sẻ của Việt Nam về chiến lược phát triển ngành dược và định hướng xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ hiệu quả, cân bằng; bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi với Việt Nam về mở rộng mô hình hợp tác sở hữu trí tuệ tại doanh nghiệp và nhân rộng kinh nghiệm sang các quốc gia khác. Đại diện WIPO khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với WHO, WTO và các đối tác nhằm phát huy vai trò của sở hữu trí tuệ trong toàn bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.