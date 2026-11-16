Viet Nam Day - nơi những người Việt xa quê tìm thấy nhau ở Wellington

Không gian ẩm thực và giao lưu tại chương trình Viet Nam Day 2026.

Viet Nam Day 2026 do Hội Sinh viên Việt Nam tại Wellington phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tổ chức, nhằm hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Kết nối những người Việt xa quê

Tham dự ngày hội có những người Việt thuộc nhiều thế hệ, ngành nghề và hoàn cảnh khác nhau: người định cư lâu năm, sinh viên mới sang học tập, người lao động, chủ cơ sở kinh doanh và các gia đình đưa con đến tìm hiểu văn hóa quê hương.

Không khí sôi động trong chương trình nghệ thuật “Hòa Sắc Đêm”.

Chương trình mở đầu với triển lãm ảnh “Việt Nam - Đất nước, Con người” và “Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand”, giới thiệu cảnh quan, di sản văn hóa cùng những dấu mốc trong quan hệ hai nước.

Không gian ẩm thực mang đến nhiều món ăn quen thuộc của Việt Nam. Chương trình nghệ thuật “Hòa Sắc Đêm” (Nocturne in Bloom), với các tiết mục do sinh viên Việt Nam và bạn bè quốc tế biểu diễn, tôn vinh những người đang gìn giữ và tiếp nối bản sắc văn hóa Việt Nam qua các thế hệ.

Khách quốc tế tìm hiểu các sản phẩm Việt Nam được giới thiệu tại ngày hội.

Theo thông tin do Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand công bố, cộng đồng người Việt tại quốc gia này hiện có khoảng 15.000 người, tập trung chủ yếu tại Auckland, Christchurch và Wellington. Phần lớn đã ổn định cuộc sống, từng bước hòa nhập với xã hội sở tại nhưng vẫn duy trì các hoạt động hướng về quê hương.

Nguyễn Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Wellington (VSAW), rời gia đình sang New Zealand học tập từ năm lớp 11. Hiện Ngọc là sinh viên năm thứ hai ngành Truyền thông marketing tại Đại học Victoria Wellington.

Từ một học sinh trung học mới làm quen với môi trường sống và học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh, Ngọc dần tham gia các hoạt động sinh viên và hiện là một trong những người kết nối các bạn trẻ Việt Nam tại Wellington.

Sinh viên Việt Nam trong trang phục áo dài tại ngày hội.

Viet Nam Day - một trong những hoạt động lớn thể hiện vai trò ấy. Để tổ chức chương trình, các sinh viên phối hợp với Đại sứ quán, hội đoàn, cơ sở kinh doanh, người biểu diễn và lực lượng tình nguyện.

Được các thế hệ sinh viên duy trì trong nhiều năm, Viet Nam Day trở thành sự kiện văn hóa thường niên tại Wellington. Đây là dịp để cộng đồng gặp gỡ, đồng thời giúp sinh viên rèn luyện khả năng tổ chức, làm việc với các hội đoàn và giới thiệu hình ảnh Việt Nam trong môi trường đa văn hóa.

Anh Lương Thành Công, Chủ tịch VSAW năm 2011, hiện là người sáng lập Vina Accountants và HVL Education, đồng thời là Giám đốc Long & Cowan, nhắc lại tinh thần của hội: người đến trước giúp người mới sang sớm hòa nhập; khi đã ổn định, họ tiếp tục hỗ trợ lớp đến sau.

Theo thời gian, nhiều cựu thành viên trở thành doanh nhân, chuyên gia hoặc định cư tại New Zealand nhưng vẫn duy trì liên hệ với hội. “Hãy đi thật xa và nhớ hãy trở về và luôn tự hào mình là người Việt Nam”, anh nhắn gửi thế hệ sinh viên hôm nay.

Đồng hành cùng cộng đồng người Việt

Trong không gian ẩm thực, anh Lương Tiến Độ, hiện làm việc trong bếp của nhà hàng Nam Nam tại Wellington, vừa phục vụ khách vừa tranh thủ trò chuyện với những người đồng hương.

Anh Độ cho biết đã sang New Zealand khoảng 4 năm. Công việc, thu nhập tương đối ổn định cùng môi trường sống trong lành, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và sự hiền hòa, mến khách của người dân New Zealand khiến anh hài lòng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là sống xa gia đình và thiếu những sinh hoạt cộng đồng quen thuộc.

Với những người lao động bận rộn như anh Độ, Viet Nam Day không chỉ là dịp giới thiệu món ăn Việt Nam, mà còn là cơ hội gặp gỡ đồng hương và đưa văn hóa Việt đến gần hơn với người dân sở tại.

Đại sứ Phan Minh Giang tặng giấy khen cho Hội Sinh viên Việt Nam tại Wellington.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang cho biết, cơ quan đại diện xác định vai trò đồng hành, hỗ trợ để các hội đoàn, sinh viên, người lao động và cơ sở kinh doanh cùng tham gia những hoạt động chung.

Ngoài công tác lãnh sự và bảo hộ công dân, Đại sứ quán duy trì các cuộc gặp gỡ kiều bào, kết nối hội đoàn, cung cấp thông tin và hỗ trợ những chương trình giữ gìn tiếng Việt, quảng bá văn hóa dân tộc. Trong các hoạt động cộng đồng gần đây, Đại sứ quán cũng trao tặng sách tiếng Việt cho bà con và các tổ chức người Việt.

Đại sứ Phan Minh Giang chụp ảnh cùng đoàn cán bộ Việt Nam đang học tập tại Wellington.

Tháng 7/2026, Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand được thành lập nhằm kết nối chuyên gia, trí thức và những người Việt đang làm việc trong nhiều lĩnh vực. Đại sứ quán xác định ba định hướng gồm chăm sóc, kết nối người Việt; nâng cao hình ảnh và gìn giữ văn hóa Việt; nâng tầm vị thế của cộng đồng tại New Zealand.

Theo Đại sứ Phan Minh Giang, nguồn lực để duy trì các hoạt động cộng đồng còn đến từ sự chung tay của các hội đoàn, doanh nghiệp, nhà hàng, sinh viên và những người tình nguyện. Sự đóng góp ấy nhằm duy trì những không gian gặp gỡ, gắn kết người Việt xa quê như Viet Nam Day.

Anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, trò chuyện với các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Wellington.