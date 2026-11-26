Các đại biểu tham dự chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Đây là hoạt động mở đầu chuỗi chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Trung Quốc, đồng thời góp phần triển khai Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Đoàn công tác Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai dẫn đầu, với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý du lịch địa phương, doanh nghiệp và nghệ sĩ biểu diễn.

Chương trình do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với VFS Global tổ chức, có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, đại diện Hiệp hội Du lịch Trung Quốc cùng gần 300 doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc.

Nâng tầm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới

Phát biểu tại chương trình, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai nhấn mạnh, Trung Quốc luôn nằm trong nhóm thị trường khách quốc tế quan trọng hàng đầu của du lịch Việt Nam. Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai đánh giá cao sự quan tâm, yêu mến của người dân Trung Quốc đối với đất nước, con người, văn hóa và lịch sử Việt Nam.

Tuy nhiên, tiềm năng trao đổi khách giữa hai nước vẫn còn rất lớn, chưa được khai thác tương xứng với quy mô thị trường, lợi thế địa lý gần gũi cũng như nền tảng quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai

Hiện nay, Việt Nam hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến chất lượng cao, an toàn, hấp dẫn, giàu bản sắc văn hóa và đa dạng trải nghiệm. Đây cũng là cơ sở mở rộng hợp tác với các đối tác Trung Quốc trong phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá điểm đến.

Một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước là việc lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Trung Quốc khởi động Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 vào tháng 4.2026. Sự kiện mở ra giai đoạn hợp tác mới, hướng tới tăng cường trao đổi khách, mở rộng các hoạt động kết nối và nâng cao hiệu quả hợp tác du lịch song phương.

Cùng với đó, Việt Nam đã ban hành chính sách miễn thị thực cho công dân Trung Quốc đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa, tạo thêm điều kiện thuận lợi để du khách tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Giới thiệu về sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết, Việt Nam sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú, nhiều giá trị lịch sử và không gian văn hóa đặc sắc.

Những điểm đến tiêu biểu như Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, Hoàng thành Thăng Long, Cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn cùng bản sắc văn hóa của 54 dân tộc tạo nên sức hấp dẫn riêng của du lịch Việt Nam.

Khả năng kết nối giữa hai thị trường cũng ngày càng thuận lợi. Chính sách thị thực thông thoáng hơn, thủ tục xuất nhập cảnh thuận tiện cùng mạng lưới khoảng 50 đường bay thẳng, kết nối 5 sân bay của Việt Nam với 24 thành phố tại Trung Quốc, đang tạo điều kiện tích cực cho việc đi lại của người dân hai nước.

Đây là nền tảng để mở rộng các chương trình du lịch, đa dạng hóa lựa chọn điểm đến và thúc đẩy trao đổi khách hai chiều.

Với thông điệp “Việt Nam: Nhịp cầu kết nối - Trải nghiệm đa sắc - Chất lượng vượt trội”, ngành du lịch Việt Nam mong muốn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đồng thời mang đến cho du khách những trải nghiệm đa dạng, giàu bản sắc.

Chất lượng dịch vụ, sự an toàn và mức độ hài lòng của du khách được xác định là những tiêu chí quan trọng trong quá trình phát triển.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng khẳng định sẵn sàng phối hợp với các cơ quan quản lý du lịch Trung Quốc và đối tác tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ngành du lịch Việt Nam sẽ thúc đẩy việc đón các đoàn doanh nghiệp, báo chí và những người có sức ảnh hưởng (KOLs) Trung Quốc đến khảo sát, trải nghiệm, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến và tạo điều kiện để các chuyến du lịch giữa hai nước ngày càng thuận tiện, an toàn.

Đại diện doanh nghiệp giới thiệu về du lịch Việt Nam

Du lịch tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giao lưu nhân dân

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hợp tác văn hóa và du lịch Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Trong tổng thể quan hệ song phương, hợp tác du lịch đang phát huy vai trò cầu nối quan trọng đối với các hoạt động giao thương, đầu tư và giao lưu nhân dân. Những hoạt động trao đổi khách, quảng bá điểm đến và kết nối doanh nghiệp góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Phạm Thanh Bình đánh giá cao việc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức chuỗi chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại ba thành phố lớn của Trung Quốc gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và Trùng Khánh.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến, quảng bá và hợp tác du lịch giữa hai nước.

Bên cạnh việc giới thiệu chính sách, tài nguyên và sản phẩm du lịch Việt Nam, chương trình tại Bắc Kinh còn mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ Viện Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn.

Những tiết mục này góp phần giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, nghệ thuật truyền thống Việt Nam tới công chúng Trung Quốc, tạo thêm không gian giao lưu và cảm nhận trực tiếp về bản sắc văn hóa Việt.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng, với sự hợp tác tích cực của các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, quan hệ hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiếp tục phục hồi, phát triển mạnh mẽ, đạt thêm nhiều kết quả, đóng góp vào việc củng cố quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chương trình thu hút hàng trăm doanh nghiệp du lịch 2 nước

Kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường Trung Quốc

Ông Simon Peachey, Giám đốc Vận hành phụ trách Trung Quốc, châu Đại Dương và RCIS của VFS Global, bày tỏ vinh dự khi được tham gia thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo ông Simon Peachey, nhu cầu du lịch quốc tế đang tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó du khách Trung Quốc ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm chất lượng cao, giàu giá trị văn hóa, mang tính cá nhân hóa và có sự kết nối với cộng đồng bản địa.

Xu hướng này mở ra nhiều cơ hội cho các điểm đến có khả năng xây dựng sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu ngày càng phong phú của du khách.

Việc tăng cường kết nối giữa ngành du lịch Việt Nam và thị trường Trung Quốc vì vậy có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai phía. Hoạt động này tạo thêm cơ hội khám phá cho du khách, thúc đẩy hợp tác kinh doanh, mở rộng giao lưu nhân dân và mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, các đối tác du lịch.

Ông Simon Peachey cho biết, thông qua chương trình tại Bắc Kinh, VFS Global mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp du lịch Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc hiệu quả hơn, đặc biệt thông qua kết nối trực tiếp với các công ty lữ hành, nhà điều hành tour và đối tác trong ngành.

Trong hơn 18 năm hoạt động, bộ phận dịch vụ du lịch của VFS Global đã đồng hành cùng hơn 30 điểm đến trên thế giới, hỗ trợ các cơ quan xúc tiến du lịch và điểm đến tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành, đối tác trong ngành và du khách tại những thị trường nguồn trọng điểm.

Tại Trung Quốc, VFS Global có lợi thế về kinh nghiệm quốc tế, mạng lưới hoạt động và năng lực triển khai tại địa phương. Doanh nghiệp hiện diện tại 16 thành phố với hơn 400 trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực trên cả nước, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận và nắm bắt nhu cầu của cộng đồng du khách Trung Quốc trên quy mô lớn.

Đây cũng là nền tảng để VFS Global tiếp tục đồng hành cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và doanh nghiệp du lịch trong việc đưa hình ảnh đất nước, con người cùng những sản phẩm đặc sắc của Việt Nam đến gần hơn với du khách Trung Quốc.

Đại diện VFS Global nhấn mạnh, chương trình tại Bắc Kinh là điểm khởi đầu cho quá trình hợp tác lâu dài, hướng tới xây dựng cầu nối hiệu quả giữa ngành du lịch Việt Nam và thị trường Trung Quốc.

Thông qua kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành, đối tác trong ngành và cộng đồng du khách, các bên kỳ vọng sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác cụ thể, thúc đẩy tăng trưởng lượng khách song phương và làm sâu sắc hơn quan hệ giao lưu nhân dân.

Trong khuôn khổ hoạt động xúc tiến, Chương trình kết nối doanh nghiệp du lịch Việt Nam - Trung Quốc cũng được tổ chức, tạo điều kiện để 30 doanh nghiệp du lịch Việt Nam gặp gỡ, làm việc trực tiếp với khoảng 300 công ty lữ hành, đơn vị tổ chức tour và đối tác du lịch Trung Quốc.

Các doanh nghiệp tập trung trao đổi về nhu cầu và xu hướng thị trường, khả năng phát triển sản phẩm, mở rộng mạng lưới đối tác cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Trong đó, doanh nghiệp Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm du lịch chất lượng cao và du lịch MICE.

Những cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp có ý nghĩa thiết thực đối với việc tăng cường hiểu biết thị trường, nắm bắt nhu cầu của đối tác và tìm kiếm hướng hợp tác phù hợp.

Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu năng lực, sản phẩm và dịch vụ, mở rộng quan hệ với các đơn vị lữ hành tại một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng hàng đầu.

Đây cũng là bước mở đầu cho chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại Trung Quốc, tiếp tục được triển khai tại Thượng Hải và Trùng Khánh.