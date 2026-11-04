Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến du lịch tại Hội chợ du lịch quốc tế hàng đầu thế giới

Thực hiện Kế hoạch xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch năm 2026 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch phối hợp với Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC) tổ chức gian hàng du lịch Việt Nam và các hoạt động bên lề tại Hội chợ Du lịch quốc tế World Travel Market (WTM) London 2026, Vương quốc Anh.

Trình diễn nhạc cụ truyền thống tại gian hàng du lịch Việt Nam tại WTM London 2026.

Hội chợ Du lịch quốc tế WTM London 2026 diễn ra từ ngày 3 - 5/11/2026 tại Trung tâm triển lãm ExCeL London, Vương quốc Anh. Tại hội chợ, gian hàng du lịch Việt Nam có sự tham gia của 15 đơn vị, doanh nghiệp với mục đích giới thiệu hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ và những điểm đến đặc sắc của Việt Nam tới các đối tác, doanh nghiệp và khách tham quan quốc tế.

Gian hàng du lịch Việt Nam tại WTM London 2026.

Điểm nhấn của sự kiện là Lễ khai trương "Không gian du lịch Hà Nội". Tham dự lễ khai trương có ông Đào Quyền Trưởng, Phó Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len; đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ông Trần Hoàng Nam, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch; cùng dự có ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn công tác Thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Khai trương "Không gian du lịch Hà Nội" tại gian hàng du lịch Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết: "Vương quốc Anh là một trong những thị trường quan trọng của du lịch Hà Nội tại châu Âu. 9 tháng năm 2026, lượng khách Anh đến Việt Nam tăng 9,7% so với cùng kỳ; riêng Hà Nội đón trên 221 nghìn lượt khách Anh. Công dân Anh được miễn thị thực 45 ngày khi nhập cảnh Việt Nam, đường bay thẳng Hà Nội - London được mở từ ngày 8/12/2021 đến nay với tần suất 7 chuyến/tuần".

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Hà Nội cũng vinh dự được nền tảng MoneySuperMarket của Anh xếp thứ hai thế giới về dịch vụ khách hàng thân thiện và được tạp chí du lịch Time Out của Anh bình chọn vào danh sách 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026.

"Thành phố Hà Nội mong muốn và sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác Anh và châu Âu: tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và hợp tác công - tư theo các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô; cùng xây dựng những sản phẩm du lịch gắn với di sản, làng nghề, ẩm thực và mùa thu Hà Nội; mở rộng kết nối hàng không và số hóa điểm đến để hành trình của du khách ngày càng thuận tiện", Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định.

Các đại biểu dự khai mạc gian hàng du lịch Việt Nam tại WTM London 2026.

Đại diện các đơn vị quản lý du lịch, doanh nghiệp tham gia hội chợ.

Hội chợ WTM London 2026 có sự tham gia của hơn 180 quốc gia, khoảng 4.000 đơn vị triển lãm, 5.500 người mua chuyên nghiệp và hơn 46.000 người tham dự. Hội chợ diễn ra từ ngày 3 - 5/11/2026 tại Trung tâm triển lãm ExCeL London (Vương quốc Anh).