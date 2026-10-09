Việt Nam đẩy mạnh quảng bá văn hóa và hợp tác xuất bản tại Hội sách quốc tế Frankfurt 2026

Hình ảnh gian hàng sách Việt Nam tại Hội sách quốc tế Frankfurt lần thứ 78. (Ảnh: Hồng Trí)

Hội sách quốc tế Frankfurt là hội chợ thương mại sách lớn nhất thế giới, quy tụ hàng nghìn đơn vị triển lãm đến từ hơn 100 quốc gia. Đây là diễn đàn quan trọng để các nhà xuất bản, tác giả và chuyên gia trong lĩnh vực xuất bản gặp gỡ, trao đổi bản quyền, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật những xu hướng phát triển mới của ngành xuất bản toàn cầu.

Tham gia hội sách năm nay, Cục Xuất bản và Thư viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nhà xuất bản trong nước tổ chức Gian hàng Sách Việt Nam, giới thiệu tới bạn bè quốc tế những thành tựu và nét đặc sắc của văn hóa, tri thức Việt Nam.

Gian hàng trưng bày nhiều ấn phẩm thuộc các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, văn học, khoa học, kinh tế, sách thiếu nhi và xuất bản phẩm số. Đặc biệt, các tác phẩm giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các danh nhân văn hóa, lịch sử và những giá trị truyền thống của dân tộc góp phần mang đến cho khách tham quan cái nhìn đa dạng về đất nước và con người Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sách, Hà Nội còn tổ chức các trải nghiệm văn hóa truyền thống như viết thư pháp, in rập họa tiết bia tiến sĩ nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076–2026), tạo điểm nhấn văn hóa tại hội sách.

Mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế ngành xuất bản Việt Nam

Phát biểu tại lễ khai mạc Gian hàng Sách Việt Nam, ông Hoàng Hải Long, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, nhấn mạnh việc tham gia Hội sách Frankfurt là bước đi chủ động trong chiến lược đưa tri thức và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Ngành xuất bản Việt Nam xác định ba mục tiêu trọng tâm tại hội sách năm nay: thúc đẩy hợp tác và giao dịch bản quyền hai chiều giữa các nhà xuất bản Việt Nam và đối tác quốc tế; tăng cường sự hiện diện, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương; đồng thời học hỏi kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số, phát triển xuất bản đa phương tiện và quản trị ngành xuất bản.

Các đại biểu cắt băng tại lễ khai mạc Gian hàng Sách Việt Nam. (Ảnh: Hồng Trí)

Trong khuôn khổ sự kiện, đoàn công tác Việt Nam đã có các cuộc làm việc với Ban tổ chức Hội sách Frankfurt và các đối tác quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm tổ chức hội sách, đào tạo nhân lực, phát triển thị trường bản quyền và tìm hiểu lộ trình để Việt Nam có thể trở thành Quốc gia Khách mời Danh dự tại Hội sách Frankfurt trong tương lai.

Các đại diện ngành xuất bản Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn từng bước xây dựng một hội sách quốc tế có quy mô và uy tín ngay tại Việt Nam, qua đó thu hút các nhà xuất bản, tác giả và đối tác nước ngoài, đồng thời nâng cao vị thế của ngành xuất bản Việt Nam trên trường quốc tế.

Tăng cường quảng bá văn hóa Việt Nam tại Đức

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu ngành xuất bản Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt. Tại buổi làm việc, Tổng Lãnh sự Lưu Xuân Đồng và đoàn công tác đã trao đổi về việc tăng cường phổ biến sách tiếng Việt, góp phần gìn giữ ngôn ngữ, văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại Đức, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hai bên cũng quan tâm thúc đẩy hợp tác xuất bản, dịch thuật và giới thiệu các tác phẩm văn học, lịch sử, văn hóa Việt Nam tới công chúng Đức. Thông qua sách và các hoạt động giao lưu văn hóa, việc đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với người dân sở tại được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thu hút du khách Đức đến Việt Nam.

Đoàn đại biểu ngành xuất bản Việt Nam làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt. (Ảnh: Hồng Trí)

Lan tỏa tri thức và văn hóa Việt Nam ra thế giới

Việc tham gia Hội sách Frankfurt 2026 và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế thể hiện những nỗ lực của ngành xuất bản Việt Nam trong quá trình hội nhập, tăng cường giao lưu tri thức và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thông qua những cuốn sách và các hoạt động giao lưu văn hóa, Việt Nam không chỉ giới thiệu những giá trị truyền thống và thành tựu phát triển của đất nước mà còn mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực xuất bản, giáo dục, văn hóa và du lịch.

Sự hiện diện của Việt Nam tại Hội sách Frankfurt 2026 vì vậy mang ý nghĩa vượt ra ngoài hoạt động giao thương sách, góp phần thúc đẩy ngoại giao văn hóa, tăng cường sự hiểu biết giữa các dân tộc và lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Hội sách quốc tế Frankfurt lần thứ 78 giúp lan tỏa tri thức và văn hóa Việt Nam ra thế giới. (Ảnh: Hồng Trí)