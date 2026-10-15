Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 2,7 tỷ USD trong 9 tháng. (Ảnh minh họa)

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, các nhà đầu tư Việt Nam có 121 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp mới và 32 lượt điều chỉnh vốn đầu tư. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đạt trên 2,7 tỷ USD.

Xét theo ngành, dòng vốn đầu tư của Việt Nam trong kỳ tập trung vào 15 ngành. Vận tải, kho bãi dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 602 triệu USD, chiếm 21,7% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt với trên 585,8 triệu USD, tương ứng 21,1%.

Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đứng thứ ba, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 516,6 triệu USD, chiếm 18,6%.

Về địa bàn nhận đầu tư, trong 9 tháng năm 2026, có 36 quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp nhận vốn đầu tư từ Việt Nam. Lào là địa bàn dẫn đầu với số vốn trên 669 triệu USD, chiếm 24,1% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Campuchia với trên 486,5 triệu USD, chiếm 17,5%; Ấn Độ đạt trên 357,1 triệu USD, chiếm 12,9%.

Lũy kế đến hết tháng 9/2026, Việt Nam có 2.086 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư trên 26,5 tỷ USD.

Trong số này, các nhà đầu tư Việt Nam đã hiện diện tại 18/22 ngành. Khai khoáng là lĩnh vực nhận vốn đầu tư lũy kế lớn nhất, với trên 7 tỷ USD, chiếm 27% tổng vốn. Tiếp đến là nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản với hơn 3,9 tỷ USD, chiếm 15%; thông tin và truyền thông đạt hơn 2,9 tỷ USD, chiếm 11%.

Xét theo địa bàn, Việt Nam đã đầu tư ra 88 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lào tiếp tục đứng đầu với trên 7 tỷ USD, chiếm 26,6% tổng vốn đầu tư lũy kế; Campuchia đứng thứ hai với hơn 3,3 tỷ USD, chiếm 12,7%; Venezuela đứng thứ ba với trên 1,8 tỷ USD, chiếm 6,9%.