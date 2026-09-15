Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 2,6 tỷ USD

Dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra thị trường quốc tế tiếp tục duy trì quy mô đáng kể trong năm 2026. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, trong 8 tháng đầu năm, các nhà đầu tư Việt Nam triển khai 113 dự án mới, đồng thời điều chỉnh vốn tại 29 dự án đang hoạt động. Tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài trong kỳ đạt hơn 2,6 tỷ USD.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam vượt 2,6 tỷ USD. (Ảnh minh họa)

Xét theo ngành, dòng vốn được phân bổ vào 15 lĩnh vực nhưng tập trung chủ yếu ở một số ngành có quy mô đầu tư lớn. Vận tải, kho bãi dẫn đầu với hơn 601,6 triệu USD, tương ứng 23% tổng vốn. Đứng thứ hai là sản xuất và phân phối điện, khí đốt với trên 585,8 triệu USD, chiếm 22,4%. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản xếp thứ ba, thu hút hơn 516,6 triệu USD, tương đương 19,7%.

Riêng ba lĩnh vực này đã chiếm hơn 65% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài trong 8 tháng. Cơ cấu trên cho thấy dòng vốn phát sinh trong năm nay đang hướng mạnh vào vận tải, năng lượng và nông nghiệp, thay vì tập trung vào khai khoáng như cơ cấu vốn đầu tư ra nước ngoài lũy kế.

Về thị trường, doanh nghiệp Việt Nam đã mở rộng hoạt động đầu tư tới 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trong 8 tháng đầu năm. Lào tiếp tục dẫn đầu khi thu hút hơn 486,5 triệu USD, chiếm 18,6% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài.

Đáng chú ý, Ấn Độ đã vươn lên vị trí thứ hai với trên 323,8 triệu USD, tương đương 12,4%. Indonesia đứng ngay sau với hơn 313,6 triệu USD, chiếm khoảng 12% tổng vốn.

Việc Ấn Độ và Indonesia cùng góp mặt trong ba thị trường nhận vốn lớn nhất cho thấy phạm vi đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam đang có những chuyển động đáng chú ý. Bên cạnh thị trường truyền thống như Lào, dòng vốn đang tìm kiếm thêm cơ hội tại các nền kinh tế lớn và có tiềm năng tăng trưởng tại châu Á.

Ở quy mô tích lũy, đến hết tháng 8/2026, Việt Nam có 2.080 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn trên 26,4 tỷ USD. Các dự án hiện diện tại 18/22 ngành của nền kinh tế.

Khai khoáng vẫn là lĩnh vực có vốn đầu tư lũy kế lớn nhất, với trên 7 tỷ USD, chiếm 27% tổng vốn. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đứng thứ hai với hơn 3,9 tỷ USD, tương đương khoảng 15%; thông tin và truyền thông đứng thứ ba với trên 2,9 tỷ USD, chiếm 11%.

So với bức tranh lũy kế, cơ cấu dòng vốn mới trong 8 tháng năm nay cho thấy sự thay đổi khá rõ. Khai khoáng, dù đang đứng đầu về vốn đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực, không nằm trong ba lĩnh vực thu hút vốn lớn nhất từ đầu năm. Thay vào đó, vận tải, kho bãi và sản xuất, phân phối điện, khí đốt đang dẫn đầu về vốn mới.

Không gian đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam cũng tiếp tục được mở rộng. Tính đến cuối tháng 8, các dự án đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đã có mặt tại 88 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lào tiếp tục giữ vị trí số một với tổng vốn trên 7 tỷ USD, chiếm 26,7% tổng vốn. Campuchia đứng thứ hai với hơn 3,3 tỷ USD, tương đương 12,8%, còn Venezuela đứng thứ ba với trên 1,8 tỷ USD, chiếm 6,9%.

Như vậy, Lào vẫn là thị trường trọng điểm của dòng vốn Việt Nam cả trong 8 tháng đầu năm và xét trên quy mô tích lũy. Tuy nhiên, sự vươn lên của Ấn Độ và Indonesia trong năm 2026 cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang mở rộng đáng kể phạm vi tìm kiếm cơ hội đầu tư, đặc biệt tại khu vực châu Á.

Với hơn 2,6 tỷ USD vốn đầu tư ra nước ngoài chỉ trong 8 tháng, lượng vốn phát sinh từ đầu năm tương đương khoảng 10% tổng vốn của 2.080 dự án đang còn hiệu lực. Diễn biến này cho thấy hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục mở rộng cả về ngành nghề và thị trường, trong đó dòng vốn mới đang nổi bật ở các lĩnh vực vận tải, năng lượng, nông nghiệp và tại các thị trường châu Á.