Việt Nam đăng cai U23 Đông Nam Á 2027: Giải diễn ra khi nào, có những đội nào?

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng cai tổ chức Giải vô địch U23 Đông Nam Á vào năm 2027.

Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp Ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản).

ĐT U23 Việt Nam tại giải đấu năm 2025. Ảnh: TPO.

Giải U23 Đông Nam Á 2027 diễn ra khi nào?

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 7/2027, sau khi vòng loại U23 châu Á 2028 kết thúc vào tháng 6 cùng năm.

Hiện AFF và VFF chưa công bố ngày khai mạc, ngày kết thúc cũng như lịch thi đấu cụ thể. Các địa phương và sân vận động được lựa chọn tổ chức giải cũng sẽ được thông báo sau.

Đây sẽ là lần thứ 6 Giải U23 Đông Nam Á được tổ chức. Năm kỳ giải trước diễn ra tại Thái Lan (2005, 2023), Campuchia (2019, 2022) và Indonesia (2025).

Một tình huống trong trận Chung kết giải U23 Đông Nam Á 2025 giữa U23 Indonesia và U23 Việt Nam. Ảnh: TPO.

Giải U23 Đông Nam Á 2027 có thể có những đội nào tham dự?

Đến nay, danh sách các đội tuyển tham dự Giải U23 Đông Nam Á 2027 vẫn chưa được công bố chính thức. Số lượng đội bóng và thể thức chia bảng cũng chưa được xác nhận.

Giải đấu gần nhất vào năm 2025 có 10 đội tham dự, gồm U23 Việt Nam, U23 Indonesia, U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Philippines, U23 Myanmar, U23 Campuchia, U23 Lào, U23 Brunei và U23 Timor-Leste.

Tuy nhiên, danh sách tham dự năm 2027 có thể thay đổi so với kỳ giải trước.

U23 Việt Nam đã giành 3 chức vô địch liên tiếp vào các năm 2022, 2023 và 2025.

U23 Việt Nam vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025. Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ.

Như vậy, năm 2027 cũng sẽ là lần đầu tiên U23 Việt Nam có cơ hội bảo vệ chức vô địch U23 Đông Nam Á ngay trên sân nhà.