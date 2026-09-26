Việt Nam đăng cai tổ chức Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lớn nhất từ trước tới nay

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ khai mạc Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19 - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Cùng tham dự sự kiện có đồng chí Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Giáo sư Aniket Sule, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế; các nhà khoa học, thầy cô giáo và các em học sinh.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế, tiếp nối các kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2007, Olympic Vật lý quốc tế năm 2008 và Olympic Hóa học quốc tế năm 2014 đã được tổ chức rất thành công.

Giáo sư Aniket Sule, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế tham dự Lễ khai mạc - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Kỳ thi năm nay có 65 đội tuyển đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 500 thành viên, trong đó có khoảng 320 học sinh, thí sinh.

Phó Thủ tướng cho rằng sự hiện diện của đại biểu, đội tuyển quốc tế là minh chứng sinh động cho sức sống của hợp tác khoa học quốc tế, đồng thời thể hiện sự tin cậy ngày càng lớn của cộng đồng khoa học quốc tế đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

"Kỳ thi của chúng ta mang ý nghĩa vượt ra ngoài một cuộc tranh tài. Đó không chỉ là một kỳ thi dành cho những học sinh xuất sắc, mà còn là một diễn đàn khoa học trẻ, nơi các em học sinh được chia sẻ tri thức, khơi mở tài năng và hình thành những trải nghiệm mới", Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại Lễ khai mạc - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Cơ hội kết nối và sự trưởng thành vượt bậc của các thế hệ học sinh Việt Nam

Ngày 10/9/2026, tại Hội nghị Thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ tổ chức tại Thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ thông điệp của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Đó là: Chúng ta cần giữ gìn không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình; đặt con người và phát triển bền vững trên Trái đất ở vị trí trung tâm; bảo đảm bình đẳng giữa các quốc gia trong tham gia và thụ hưởng thành quả nghiên cứu, công nghệ.

Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Kỳ thi chính là một trong những giải pháp góp phần vun đắp nền móng cho tầm nhìn đó. Bởi mọi chương trình vũ trụ, mọi sáng kiến hợp tác đều bắt đầu từ con người - từ những bạn trẻ biết say mê đặt câu hỏi trước bầu trời. Đầu tư cho các em hôm nay chính là đầu tư cho tương lai chung của nhân loại.

Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán xác định giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, là lựa chọn chiến lược cho tương lai đất nước.

Theo đó, nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng và tạo môi trường phát triển cho tài năng trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Việc Việt Nam đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2026 là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương ấy, đồng thời mở thêm cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam kết nối, hội nhập với cộng đồng giáo dục, khoa học quốc tế.

Việt Nam cũng đang từng bước đầu tư phát triển lĩnh vực khoa học vũ trụ, với các vệ tinh quan sát Trái đất và các đài thiên văn tại Hòa Lạc, tại Khánh Hoà - nơi đội tuyển Việt Nam vừa tập huấn quan sát cho Kỳ thi này.

Đặc biệt, sau 10 năm tham dự Kỳ thi, các thế hệ học sinh Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc. Năm 2018, Việt Nam lần đầu có thí sinh giành Huy chương Vàng; năm 2019, có thí sinh đạt điểm cao nhất toàn Kỳ thi; năm 2024 và 2025, tất cả các thí sinh dự thi đều đoạt huy chương, trong đó năm 2025 có 1 Huy chương Vàng.

Có mặt tại Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế 2026 đã là một dấu mốc đáng tự hào trên hành trình học tập và khám phá tri thức của mỗi em. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu mong các em hãy vững bước vào Kỳ thi với sự tự tin, trung thực và bản lĩnh, nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt nhất.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ khai mạc - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Khám phá chân trời mới và cùng giải quyết những vấn đề chung

Ngoài kết quả là những điểm số và những tấm huy chương, Phó Thủ tướng cũng mong các em hãy đón nhận trải nghiệm này một cách toàn diện nhất. Theo đó, giá trị lớn nhất của Kỳ thi này nằm chính ở những câu hỏi được gợi mở, những ý tưởng được sẻ chia và những tình bạn được hình thành tại Thủ đô Hà Nội.

"Chúng ta đang sống trong một thời đại khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh; nhiều giới hạn của hôm nay sẽ được chính thế hệ của các em vượt qua. Vũ trụ vẫn còn những câu hỏi chưa có lời giải và cuộc sống vẫn cần những cách nghĩ mới, những con người dám tìm tòi, sáng tạo", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Các thí sinh đến từ nhiều quốc gia tham dự Kỳ thi - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Cùng với đó, Phó Thủ tướng tin rằng nhiều năm sau, các em sẽ gặp lại nhau trong một phòng thí nghiệm, một đài thiên văn hay một dự án khoa học quốc tế - không còn là những thí sinh cùng tranh tài, mà chính là những đồng nghiệp cùng khám phá những chân trời mới và cùng giải quyết những vấn đề chung của thế giới.

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn mở rộng hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; sẵn sàng đồng hành cùng các quốc gia trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có lĩnh vực thiên văn học và khoa học vũ trụ.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng trân trọng cảm ơn Ủy ban Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế, 65 đội tuyển đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, các nhà khoa học, chuyên gia, thầy cô giáo đã đồng hành cùng Kỳ thi.

Đồng thời, Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương UBND TP. Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Phenikaa cùng các cơ quan, đơn vị tham gia tổ chức Kỳ thi lần này.

Bên cạnh những giờ thi đầy thử thách, Phó Thủ tướng mong các nhà khoa học và các em học sinh, thí sinh sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ về đất nước, con người Việt Nam và một Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, thân thiện, mến khách./.