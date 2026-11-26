Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá cao tầm quan trọng của thị trường vốn trong việc hỗ trợ khát vọng trở thành nền kinh tế phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam. Thứ trưởng nêu rõ sự cần thiết phải tăng cường vai trò của thị trường vốn là nguồn cung ứng vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, bổ trợ cho kênh tín dụng ngân hàng.

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ tháng 9/2026, là sự ghi nhận đối với những nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng minh bạch hơn và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường. Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng, mà là khởi đầu của một chặng đường mới, với những đòi hỏi cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và tính bền vững của thị trường. Trong tiến trình đó, quản trị công ty có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp mà còn là nền tảng để xây dựng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài.”

Thứ trưởng cho biết, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị, tăng cường minh bạch và công bố thông tin, bảo vệ quyền lợi cổ đông, nâng cao chất lượng quản trị công ty tại doanh nghiệp nhà nước phù hợp với các chuẩn mực của OECD. Bộ Tài chính cũng sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu các khuyến nghị của Báo cáo trên cơ sở phù hợp với bối cảnh của Việt Nam.

Ông Yasushi Masaki, Phó Tổng Thư ký OECD, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì nỗ lực cải cách và hợp tác quốc tế nhằm phát triển thị trường vốn vận hành hiệu quả: “Kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy phát triển thị trường vốn là một quá trình lâu dài, đòi hỏi cải cách liên tục, thể chế vững mạnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước và các thành viên thị trường.”

Ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Ủy ban Quản trị công ty OECD, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) kiêm Chủ tịch Cơ quan Dịch vụ và Thị trường tài chính Bỉ (FSMA), nhấn mạnh tầm quan trọng sâu rộng của quản trị công ty và phát triển thị trường vốn tại châu Á: “Sự vững mạnh và khả năng chống chịu của các thị trường vốn châu Á có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi khu vực, góp phần hỗ trợ đầu tư, phát triển doanh nghiệp và tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu.”

Tại phiên khai mạc, ông Carmine Di Noia, Giám đốc Vụ Tài chính và Doanh nghiệp của OECD đã trình bày những kết quả đánh giá và khuyến nghị chính của Báo cáo Đánh giá thị trường vốn Việt Nam của OECD năm 2026.

Trong hai ngày làm việc, các phiên thảo luận chuyên đề của Hội nghị sẽ tập trung trao đổi về những xu hướng và diễn biến chính đang định hình hoạt động quản trị công ty tại châu Á. Nội dung thảo luận bao gồm: vai trò của quản trị công ty đối với phát triển thị trường vốn, tạo lập giá trị doanh nghiệp và củng cố niềm tin của nhà đầu tư; tác động của trí tuệ nhân tạo; vai trò của sở giao dịch chứng khoán trong việc thúc đẩy thực hành quản trị công ty tốt; quản lý và công bố thông tin về nguồn nhân lực; cũng như công tác quản lý đối với các tổ chức xếp hạng ESG, nhà cung cấp chỉ số và tổ chức tư vấn biểu quyết.