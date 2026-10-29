Việt Nam đăng cai một khu vực giải Asian University Basketball League

Asian University Basketball League lần đầu được tổ chức tại Việt Nam.

Sự kiện diễn sẽ ra từ ngày 7 đến 11-4-2027 tại Hà Nội, quy tụ 6 đội bóng đại học đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ (University of Sydney (Australia), National Chengchi University (Đài Loan, Trung Quốc), The Chinese University of Hong Kong (Hồng Kông, Trung Quốc), Perbanas Institute (Indonesia), City University of Macau (Trung Quốc) và đại diện từ Việt Nam.

Bên cạnh khu vực phía Nam, khu vực phía Đông quy tụ 12 đội bóng đại học đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ và Philippines. Kết thúc giai đoạn thi đấu khu vực, 9 đội từ khu vực phía Đông cùng 3 đội từ khu vực phía Nam sẽ giành quyền góp mặt tại Championship Week, dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 22-8-2027.