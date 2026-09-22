Việt Nam đăng cai Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực

Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 27/9 - 1/10 tại Hà Nội và Ninh Bình, do Chính phủ Việt Nam đăng cai, phối hợp với UNESCO; Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đồng tổ chức.

Hội nghị quy tụ khoảng 250 đại biểu quốc tế và khu vực đến từ 43 quốc gia. Đây là diễn đàn đối thoại chính sách quan trọng nhằm thảo luận về các phương pháp đánh giá, bảo vệ tính xác thực của di sản trong bối cảnh đô thị hóa, biến đổi khí hậu và phát triển du lịch.

Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Thị Hồng Vân thông tin về Hội nghị. Ảnh: Mai Mai/Vietnam+

Phát biểu tại họp báo, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao), Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Thị Hồng Vân nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược đặc biệt của việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị.

Trước hết, việc đăng cai Hội nghị là nhằm triển khai chính sách phát triển và ngoại giao văn hóa, góp phần cụ thể hóa các quyết định chiến lược của Đảng và Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, du lịch, ngoại giao di sản như Nghị quyết số 80-NQ/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW; đưa nguồn lực văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng.

Việc đăng cai Hội nghị cũng là dịp khẳng định vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam tại Ủy ban Di sản thế giới - một trong những cơ chế điều hành quyền lực nhất của UNESCO. Việc khởi xướng và tổ chức Hội nghị thể hiện năng lực định hình các chính sách văn hóa lớn ở tầm khu vực và toàn cầu; tạo diễn đàn giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đặc biệt là hai Di sản thế giới tiêu biểu: Hoàng thành Thăng Long và Quần thể Danh thắng Tràng An.

Bà Lê Thị Hồng Vân cho biết, lãnh đạo UNESCO và Trung tâm Di sản Thế giới đã đánh giá Việt Nam là điển hình toàn cầu về sự cân bằng giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế và nâng cao sinh kế người dân. Việc đăng cai Hội nghị cũng là cơ hội để Việt Nam tranh thủ tham vấn các chuyên gia hàng đầu quốc tế, đại diện Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS) và Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho hồ sơ bảo tồn, phục dựng Điện Kính Thiên, cũng như các hồ sơ di sản khác đang được Việt Nam thúc đẩy.

Đồng thời, việc tổ chức Hội nghị tại Hà Nội và Ninh Bình sẽ góp phần thu hút nguồn lực, thúc đẩy du lịch nội địa và quốc tế, khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn, tin cậy cho các sự kiện đa phương tầm cỡ.

Hội nghị dự kiến sẽ xem xét, thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và tính xác thực, ghi dấu mốc quan trọng tiếp nối Hiến chương Venice (1964), Văn kiện Nara (1994) và Văn kiện Nairobi (2025) trong tiến trình bảo tồn Di sản thế giới.